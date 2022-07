Lief dier (v) met een kriebelhuid

Bij het openen van de deur van haar verblijf steekt de bijna tien jaar oude poes Perdy geïrriteerd haar kop omhoog. Ze werpt een meer dan boze blik op de deuropening, maar assistent-beheerder Nicole Kouwen van Dierenasiel Kuipershoek in Klarenbeek laat zich niet afschrikken.

Kouwen weet dat Perdy misschien wel boos kíjkt, maar bezoek best op prijs stelt. Ze laat zich lekker achter haar oor kriebelen en rolt zich voor de gelegenheid eens even helemaal om. „Dat is lekker hè, aan dat kriebelige huidje van je.” Die boze blik, legt Kouwen uit, komt door Perdy’s huid. Vooral rond haar ogen, neus en mond is die broos, schilferig en droog en dat zorgt er weer voor dat ze een opgeblazen, en een bozig, smoeltje krijgt.

Toen Perdy het asiel binnenkwam, had ze last van haar huid en blaas. „Dan moet je afwegen wat je eerst gaat behandelen”, zegt Kouwen. Omdat katten over het algemeen geen fan zijn van medicatie zit die voor veelvoorkomende aandoeningen verwerkt in het eten. Zo is er eten speciaal voor oudere katten, eten om de eetlust te bevorderen, voor diabetes, voedselallergieën, maag en darmen, tegen haarballen, ter ondersteuning van nieren, lever of mobiliteit, voor zwangere poezen, tegen stress, voor een gezond gewicht... én dus voor de blaas en voor de huid. Maar je kan een poes met twee aandoeningen moeilijk twee keer te eten geven. „Het is dus afwegen wat je eerst gaat behandelen. De blaas is nu onder controle, dus richten we onze aandacht op de huid, daar krijgt ze voer voor en dat lijkt aan te slaan.”

Het nadeel is dat het zes weken duurt voor zéker is dat iets werkt, toch hebben ze besloten haar al op de site te plaatsen. „Ze is happy, ook met haar huid zoals die is. Haar hier vasthouden voor verder onderzoek vind ik mishandeling, want ze is hoe dan ook beter af bij een baasje.”

Wie door Perdy’s gebrekkige huid heen kan kijken, heeft aan haar een geweldige huisgenoot. Perdy is een ‘kameraad’, bleek uit de Meet Your Match-test van de Dierenbescherming, waarin katten in negen persoonlijkheden worden onderverdeeld. Baasjes kunnen aan de hand daarvan ontdekken wat voor persoonlijkheid bij ze past, en bij de katten en poezen staat aangegeven wat voor persoonlijkheid ze hebben. Dat maakt het zoeken overzichtelijker. Een kameraad zoals Perdy past bij een baasje dat „een maatje zoekt”, maar niet de hele dag „op elkaars lip” wil zitten.

Haar online adoptieprofiel vat haar persoonlijkheid verder samen: „Bent u op zoek naar gezelschap van een vriendelijke, wat oudere dame die graag in uw nabijheid is en af en toe uw schoot opzoekt? Dan is Perdy de dame die u zoekt.”