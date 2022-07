Kylie Jenner ‘klimaatcrimineel’ genoemd voor tripje van 17 minuten met privéjet

‘Kylie Jenners reis van zeventien minuten met een privéjet is een klimaatramp’, kopte de Boston Globe vorige week. Aanleiding: een foto van multimiljonair Kylie Jenner die haar vriendje rapper Travis Scott omhelst, met op de achtergrond twee privéjets. „Wil je dat we de mijne of de jouwe nemen?” vraagt de 24-jarige internetbekendheid onder haar instagrambericht.

Volgens het geautomatiseerde Twitter-account CelebJets, dat vluchten van beroemdheden bijhoudt aan de hand van openbare informatie, duurde het reisje van Jenner op 12 juli maar zeventien minuten. Met de auto had het haar veertig minuten gekost om van de stad Van Nuys, in Californië, naar het nabijgelegen Camarillo te rijden.

De online schandpaal werd opgebouwd en de nagels werden scherpgeslepen. Hoewel Jenner niet de enige superrijke bekendheid is die korte pretvluchtjes maakt met haar jet, werd ze door het internet uitgemaakt voor ‘klimaatcrimineel’.

Uit vliegdata zou blijken dat rapper Drake onlangs nog een vliegtocht heeft gemaakt van veertien minuten. De Canadese artiest reageerde op een nieuwsbericht daarover met de verklaring dat de vliegtuigen bij dergelijke korte afstanden geen passagiers aan boord hebben, maar alleen verplaatst worden naar een vliegveld waar ze gestald kunnen worden.

De eigenaar van CelebJets, student Jack Sweeney (19), erkende in een interview met CNBC dat zijn data soms misleidend kunnen zijn. Vooral bij korte vluchten kan het simpelweg zo zijn dat de piloot passagiers afzet bij één vliegveld, en daarna het vliegtuig parkeert bij een ander, goedkoper vliegveld.

Toch vroegen velen op sociale media zich af wat voor zin het nog heeft duurzamer te leven, als de rijksten voor hun korte prettochtjes hun jet pakken. „Kylie Jenner hier kiest uit welke kleur privéjet ze vandaag wil nemen, terwijl ik mijn ijskoffie achterover moet slaan voor mijn papieren rietje papier-maché wordt”, klaagt een twitteraar.

Volgens The Guardian is slechts één procent van de wereldbevolking, namelijk de rijken, verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot die geassocieerd is met vliegen. En die vliegtochten nemen toe. Nooit eerder werden er zó veel vluchten met privévliegtuigen gemaakt als vorig jaar, blijkt uit data van Wings, een onderzoeksbureau voor luchtvaartdata: namelijk 3,3 miljoen reizen in de hele wereld.

Make Instagram Instagram again

De grote invloed van de Kardashian-familie werd deze week zichtbaar toen kritiek van half-zussen Kylie Jenner en Kim Kardashian op Instagram een reactie van de baas zelf uitlokte. Maandag deelden de zussen een afbeelding met de boodschap: „Make Instagram Instagram again”, en „stop trying to be tiktok, I just want to see cute photos of my friends”.

Met hun ontevredenheid dreven de zussen, die samen bijna 700 miljoen volgers hebben, de baas van het sociale netwerk Adam Mosseri in het nauw. Hij besloot donderdag de nieuwe testversie van de app, die erg lijkt op TikTok, voorlopig stop te zetten.

De opzichtige vertoning van geld en macht van Jenner voedt de machteloosheid die velen voelen in de klimaatcrisis. Omdat het geen optie is om de rijken op te eten, besloot het internet ze op z’n minst eens even goed de les te lezen.