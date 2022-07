Klein zeer in een week waarin de asbest niet meer alleen in je muren zit maar ook op de A7 ligt, maar ik wil het hebben over een tweet die me bezighield. Een bekende filmjournalist meldde zijn volgers deze week dat hij enkele buitenlandse acteurs moest interviewen, van wie de een met they/them ‘aangesproken’ (aangeduid) wil worden en een andere met she/they. ‘Ik kan het niet meer volgen’, schreef hij. Ik wist niet of hij nou mensen om raad vroeg of alleen wilde jammeren, maar hij wilde het even gezegd hebben.

Grapje, hij wilde jammeren natuurlijk. Hij kreeg bijval van een groot Nederlands acteur (‘Hahaha’) en een kleine Nederlandse zanger, die ik alleen kende van zijn achtste plek in het eerste seizoen van Idols (‘Slaat volledig door’). Gelukkig ook kritiek, van een collega-filmjournalist die hem aanspoorde van zijn halve maar een heel pensioen te maken en een acteur die hem adviseerde de geïnterviewden te vragen hem op hun beurt aan te spreken met ‘ouwe witte boomer’. Waarop de filmjournalist reageerde met: ‘Jij deugt van onderen en boven.’

Want dat is het ook altijd hè, deugen, een woord dat razendsnel in iets negatiefs is veranderd. Vroeger zeiden we dat over goede tweedehands auto’s, nu over slechte mensen. En weinig wordt zo gulzig gedeug genoemd als persoonlijke voornaamwoorden. Het gaat me dan ook niet om deze specifieke journalist, want voor hem vele anderen. Het gaat me om iedereen die in gesprekken over gender en seksuele oriëntatie zaken die voor bepaalde mensen van wezenlijk belang zijn, terugbrengt tot een grap. De mensen die zeggen dat ze zich vanaf nu als koelkast identificeren, de mensen die vijftien extra letters achter lgbtqia plakken.

Ik snap dat je op een gegeven moment de tijd niet meer kunt bijbenen. Deze millennial duizelde het toen ik in mijn eigen krant las hoe een Gen Z-collega het tijdperk van het ‘dissociatieve pruilmondje’ aankondigde – ik ben blijven hangen bij de duckface. Net zoals het me duizelt elke keer als mijn vriend, toch maar vijf jaar jonger, me weer een TikTok-meme onder mijn neus douwt.

Maar daarvan is nu geen sprake. Het gaat in dit geval niet om niet kúnnen volgen, er staat immers precies wat de acteurs van de journalist verzochten – she/they betekent zelfs meer vrijheid, twee opties! – maar niet wíllen volgen. Niet de kleinste moeite willen doen iemand te respecteren. Tijden veranderen, taal verandert, maar een beetje empathie zou toch een constante moeten zijn.

Dit weekend begint Pride Amsterdam en sta ik na drie jaar weer eens op Milkshake, een festival waar het volledige genderspectrum een weekend baadt in een utopie van empathie, voordat het weer overgeleverd wordt aan mensen voor wie slechts een beetje al te veel gevraagd is.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.