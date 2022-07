Het gevaar van de schicht die uit de hemel inslaat

Letterlijk voelden we onze haren te berge rijzen. De statische elektriciteit, opgewekt door een naderend onweer, trok aan onze kapsels. Met een groepje liepen we open en bloot op een bergkam in het Kaisergebergte in Oostenrijk; dit was het signaal om als de wiedeweerga af te dalen en een veilig heenkomen te zoeken. Het was schitterend weer geweest en de zon scheen nog steeds. Maar nu ontwikkelden zich in razend tempo hoge cumuluswolken.

De onweersbui leek nog ver weg, maar het ging razendsnel. Nog voor we de veiligheid van de berghut bereikten barstte het natuurgeweld van regen en ontladingen in alle hevigheid los. Doorweekt maar verder ongeschonden kwamen we aan, gadegeslagen door de Hüttenwirt die hoofdschuddend in de deuropening stond.

Bliksem is levensgevaarlijk. Schattingen van het aantal bliksemdoden wereldwijd lopen van 6.000 tot 24.000 mensen per jaar. Deze week kwamen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh nog 49 mensen om. Maar lang niet iedereen die wordt getroffen overlijdt; negen op de tien overleven een directe of indirecte inslag. Het risico dat je leven eindigt met een knal en een flits valt in het niet bij veel andere doodsoorzaken: een kans van één op de miljoen.

Uit epidemiologische cijfers blijkt dat jonge mannen het vaakst dodelijk getroffen worden

Dat is geredeneerd vanuit het gemiddelde. Afhankelijk van de plaats waar je je bevindt, de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag kan het risico behoorlijk verschillen. Uit epidemiologische cijfers blijkt dat jonge mannen het vaakst dodelijk getroffen worden en dat de meeste dodelijke slachtoffers in de middag vallen; op het noordelijk halfrond gebeurt dat vooral tijdens de zomermaanden van mei tot en met september. Op het platteland en in berggebieden vallen meer bliksemdoden dan in stedelijke gebieden.

Achteraf gezien telden al die risicofactoren dus op tijdens die zomerse bergtocht jaren geleden in het Kaisergebergte.

Wisten wij veel.

Dit voorjaar verscheen een Zwitserse studie die bevestigt dat het bliksemgevaar inderdaad al in de lucht hing. Onderzoeker Benedikt Gasser van de Universiteit van Bazel analyseerde de Zwitserse statistieken van bergongevallen van 2009 tot 2020; bliksem had daarbij zijn speciale aandacht. In die tien jaar tijd werd geen enkele toerskiër getroffen, een aanwijzing dat bergtoeristen in de winter relatief weinig gevaar lopen. Zomerse bergwandelaars waren minder fortuinlijk. Acht van hen werden door de bliksem getroffen, maar daarbij vielen geen doden en slechts één ernstig gewonde. Alpinisten in het hooggebergte liepen het meeste gevaar: vijftien maal getroffen, waarvan twee keer fataal. In het hooggebergte is het risico dus aanmerkelijk groter, hoewel er jaarrond veel minder klimmers zijn dan bergwandelaars in de Zwitserse Alpen.

De Amerikaanse Wilderness Medical Society (WMS) adviseert alpinisten en sportklimmers om extra vroeg op pad te gaan, zodat ze al weer veilig thuis kunnen zijn als in de middag de onweerskansen toenemen. In principe zouden ze bergtoppen en bergkammen vóór twee uur ’s middags moeten hebben verlaten. En als ze toch door onweer overvallen worden, moeten ze individueel afdalen. Zo snel mogelijk op zoek naar een veilig heenkomen.

Tellen van de tijd

De WMS waarschuwt dat het tellen van de tijd tussen flits en donderslag geen betrouwbare methode is om in te schatten of een onweersbui nog op veilige afstand is. Iedere drie seconden verschil is dan een kilometer. Maar een vergissing is snel gemaakt, want welke flits hoort bij welke knal? Daarom is het veiliger om naar het adagium van de Amerikaanse National Weather Service te luisteren: when thunder roars, go indoors.

Maar ja, zoals wij op de berg ondervonden, kan het gevaar van onweer al voelbaar zijn vóórdat het rommelt. Een donderslag bij heldere hemel bestaat echt, waarschuwt de Amerikaanse ‘bliksemdokter’ Mary Ann Cooper. Volgens Cooper kan een bliksemschicht uit een onweersbui wel zestien kilometer horizontaal door de lucht gaan voordat die ergens inslaat. Op zo’n afstand hoor je de donder nog niet.

De temperatuur kan in een fractie van een seconde oplopen tot 30.000 graden Celsius

De WMS geeft buitensporters een serie tips om het risico te beperken: kom niet in de buurt van skiliften, antennemasten of solitaire bomen. Schuilen in een tent is niet veilig. En als je met een groep bent moet je spreiden, ten minste zes meter uit elkaar. Als laatste redmiddel zou je nog in ‘bliksemhouding’ kunnen gaan zitten: gehurkt, met je voeten opgetrokken op een isolatiematje of rugzak en de handen over de oren. Maar geen enkele plek is helemaal veilig tijdens onweer, zegt de WMS.

Sterker nog, dit soort voorzorgsmaatregelen biedt schijnveiligheid, waarschuwt Mary Ann Cooper. Echt veilig zijn mensen alleen in een zogeheten kooi van Faraday, die de elektriciteit van een inslag buitenom wegleidt. Een degelijk gebouw of een auto bieden zo’n Faradayharnas, maar ja, die vind je niet zo gauw in het hooggebergte.

Wat maakt bliksem aan de ene kant zo gevaarlijk, terwijl tegelijkertijd de kans dat je de klap overleeft toch nog best groot is? Volgens Cooper is de hardnekkigste mythe dat mensen die rechtstreeks getroffen worden door een inslag op slag dood zijn en door de hitte verkolen of zelfs verdampen. Maar ten eerste worden de meeste slachtoffers niet direct getroffen: hooguit 5 procent. En ten tweede vertonen volgens Cooper bliksemslachtoffers zelden ernstige brandwonden, omdat de inslag simpelweg te kort duurt. Wel zijn er soms oppervlakkige verbrandingen op plaatsen waar de huid nat was door zweet of regen. Ernstige verbrandingen komen wel voor op plaatsen waar metalen sieraden of ritsen direct op de huid zaten. En heel af en toe ontstaat er een kanaal bij de opening van een oor, oog of mond, waar dan een ronde, diepe brandwond achterblijft. De eerste gedachte over bliksemslachtoffers die zo worden gevonden is dan vaak dat ze met een vuurwapen zijn vermoord.

Explosie van energie

De indrukwekkende fysische getallen die horen bij een ontlading maken meteen inzichtelijk hoe weerloos een mens is tegen zo’n explosie van energie. De elektrische ontlading van een schicht heeft een stroomsterkte van tussen de 10.000 en 50.000 ampère, en de spanning kan oplopen van 20 miljoen tot wel 1 miljard volt. Iemand die daardoor wordt getroffen staat er maar heel kort aan bloot, tussen de 10 en 100 milliseconden. Toch kan de temperatuur in die fractie van een seconde al oplopen tot 30.000 graden Celsius en kan de druk door die plotselinge opwarming wel 100 atmosfeer bereiken. Die drukgolf veroorzaakt ook de knal.

Hoe zo’n inslag uitwerkt op het lichaam is het terrein van een apart medisch specialisme: keraunogeneeskunde (keraunos betekent bliksemschicht in het Grieks). Ook hier zijn nog veel misverstanden, zegt Cooper. Het menselijk lichaam kun je niet met simpele natuurkunde beschouwen als een elektrische weerstand. De elektrische lading volgt een grillig pad, dat verklaart ook dat letsels bij slachtoffers zo verschillend kunnen uitpakken in ernst en aard. Grofweg zal in de eerste fase de elektrische lading zich verdelen over het hele lichaam, maar als de maximale capaciteit is bereikt, ontstaat al snel buitenlangs een geïoniseerd kanaal waarlangs de ontlading verder gaat – een flashover.

Slechts een geringe stroom dringt daadwerkelijk door de huid naar binnen, maar gedraagt zich daar ook niet lineair. De stroom zal het pad van de minste weerstand volgen, maar dat wil niet zeggen dat isolerende weefsels gespaard blijven. Het zenuwstelsel dat ‘gemaakt’ is voor het doorgeven van elektrische pulsen zal ook de stroom van de blikseminslag het best geleiden. Het bloed, met een hoog watergehalte, geleidt de stroom ook nog redelijk goed, gevolgd door de spieren. Vetweefsel en botten geleiden minder goed.

Adem- en hartstilstand

De hersenstam krijgt vaak een flinke optater en tegelijk kan de elektrische stroom alle hartspiercellen tegelijk ontladen, waardoor ze stilvallen. Dat leidt tot een gelijktijdige adem- en hartstilstand, waarbij het slachtoffer buiten bewustzijn raakt. Het hart komt meestal na korte tijd weer vanzelf op gang, maar de ademhaling kan nog langer uitblijven. Een zuurstoftekort kan dan een tweede hartstilstand uitlokken, dit keer met onregelmatige fibrillaties. Om die reden is het belangrijk om het slachtoffer te beademen en zo nodig te reanimeren met een hartmassage. De eerste hulp bij bliksemslachtoffers moet gaan via ‘omgekeerde triage’; probeer eerst degenen te redden die geen teken van leven meer geven.

De sterke elektriciteitspuls kan leiden tot spierverkrampingen en verlammingsverschijnselen van met name de benen. Dat maakt dat sommige slachtoffers, ook al zijn ze bij bewustzijn, zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen, laat staan dat ze anderen kunnen helpen.

Zweet of regenwater kan zo explosief verdampen dat kleding van het lijf wordt gerukt of schoenen exploderen

Ook de stroom die buiten het lichaam blijft, veroorzaakt nog ernstige verwondingen. Zweet of regenwater kan zo explosief verdampen dat kleding van het lijf wordt gerukt of schoenen exploderen. Door de knal kan het slachtoffer ook meters ver weg geworpen worden en door de drukgolf longschade oplopen. Trommelvliezen scheuren vaak.

Kenmerkend voor bliksemslachtoffers zijn zogeheten Lichtenbergfiguren op de huid: een vaak langgerekte rode plek die zich sterk vertakt als een varenblad of een fractal. Hoe dit verschijnsel precies ontstaat is nog niet goed bekend, mogelijk raken oppervlakkige bloedvaatjes lek door de elektrische stroom die er doorheen gaat. Het is in elk geval geen verbranding, en meestal verdwijnen de figuren binnen een paar dagen vanzelf weer. Hoewel het verschijnsel geen medische behandeling vergt, kan het artsen helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Lichtenbergfiguren op de huid zijn namelijk heel kenmerkend voor bliksemslachtoffers.

Relatief zeldzaam

Zoals gezegd is een directe inslag op een persoon relatief zeldzaam. Een inslag vlak in de buurt is echter ook gevaarlijk. Vanuit een geraakt object in de buurt, bijvoorbeeld een boom, kan de flits uittreden en alsnog iemand raken. Deze zogeheten zijspat is zwakker dan een directe inslag, waardoor de verwondingen vaak minder ernstig zijn. Ook kan de elektrische lading van een naburige inslag zich door of over de bodem verplaatsen, waardoor de elektriciteit via iemands benen de makkelijkste weg kan kiezen. Zo’n ‘stroom door het onderstel’ raakt geen vitale delen waardoor dit zelden dodelijk is. Bij grote viervoeters als koeien of paarden is dat een ander verhaal. Doordat hun voor- en achterpoten relatief ver uit elkaar staan is het spanningsverschil veel groter, en gaat de stroom bovendien wel langs vitale organen zoals het hart. Eén inslag kan een hele kudde doden, zoals bleek in Zuid-Afrika begin dit jaar.

In de praktijk is het onderscheid in verschillende manieren waarop iemand door de bliksem geraakt kan worden niet zo scherp. Hij kan inslaan op een persoon en dan afspatten op iemand die ernaast staat. Of eerst via de grond gaan en dan alsnog tussen verschillende personen knetteren.

Door de jaren heen is het aantal bliksemslachtoffers in westerse landen sterk gedaald. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen zich beter bewust zijn van de risico’s en op tijd voorzorgsmaatregelen nemen. Na een aantal vreselijke ongelukken heeft bijvoorbeeld de voetbalbond KNVB regels ingevoerd dat spelers en publiek tijdig het veld moeten verlaten bij naderend onweer. In Nederland is er volgens het CBS minder dan één dodelijk ongeval door bliksem per jaar. Het is niet duidelijk of daarnaast ook adequate medische hulp heeft bijgedragen het aantal slachtoffers beperkt te houden. Directe reanimatie van slachtoffers is in elk geval levensreddend.

Als zomerse bergwandelaar hoop je natuurlijk dat het nooit zo ver komt. Dan maar liever wat vroeger op pad.