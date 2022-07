‘Frontex keek weg bij pushbacks van migranten door Griekse kustwacht’

De oud-directeur van de Europese grensbewakingsdienst Frontex, Fabrice Leggeri, was op de hoogte van de illegale deportaties van migranten door Griekenland, loog erover tegen het Europees parlement, en financierde zelfs een deel van deze zogeheten pushbacks met Europees belastinggeld. Dit staat in een vernietigend geheim onderzoeksrapport dat donderdag werd onthuld door het Duitse weekblad Der Spiegel.

In het 129 pagina’s tellende rapport documenteren de onderzoekers van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) hoe het EU-grensbewakingsagentschap Frontex betrokken was bij illegale deportaties door de Griekse kustwacht. De onderzoekers lazen e-mails en WhatsApp-berichten van Leggeri en zijn team, spraken met getuigen en legden de hand op belastende documenten en video’s. Hoewel hun conclusies explosief zijn, en in april leidden tot Leggeri’s vertrek, bleef het rapport geheim.

Dankzij een lek kennen we nu de inhoud van het rapport, dat gedetailleerd bewijs levert van Griekse mensenrechtenschendingen. „De 129 pagina's kunnen ook worden gelezen als een aanklacht tegen de Griekse regering, die nog steeds beweert geen wetten te overtreden”, schrijft Der Spiegel. „En ze zetten Frontex interim-baas Aija Kalnaja en de Europese Commissie onder druk. Ze zouden nu moeten handelen als ze zichzelf niet in het beklaagdenbankje willen zetten.”

De onderzoekers laten zien dat Frontex al in een vroeg stadium wist van de pushbacks. Maar in plaats van die te voorkomen, werden ze door Leggeri en zijn mensen toegedekt. Vliegtuigen van Frontex die patrouilleerden boven de Egeïsche Zee werden teruggetrokken zodat ze niet getuige zouden zijn. Medewerkers meldden pushbacks expres niet en vermeden ook bewust het interne rapportagesysteem. „Het management wist precies hoe gevoelig dit was - en verborg het in alle daaropvolgende onderzoeken door het parlement en de raad van bestuur.”

Problemen ontkend

De conclusies zijn al sinds februari bij de Europese Commissie bekend. Maar de nieuwe Frontex-directeur Aiya Kalnaya had het rapport al die tijd niet gelezen. Ze wil de zaak na het vertrek van Leggeri zo snel mogelijk achter zich laten, en lijkt de structurele problemen bij Frontex te ontkennen. Frontex blijft nauw samenwerken met de Griekse kustwacht, die zich schuldig blijft maken aan pushbacks.

De Griekse minister van Migratie Notis Mitarachi zei donderdag dat hij alleen de samenvatting had gelezen van het rapport, dat volgens hem „Griekenland niet rechtstreeks de schuld geeft”. Een woordvoerder van de Commissie zei in een reactie dat de samenwerking met de Griekse autoriteiten is verbeterd na een serie maatregelen, en wees op „een nieuw wetsvoorstel om een robuust monitoringsysteem op te zetten”.