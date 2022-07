Een Filippijnse familie kijkt naar de State of the Nation-toespraak van de Filippijnse Ferdinand Marcos Junior, waarmee hij de aftrap gaf voor zijn zesjarige ambtstermijn als president. Marcos Junior is de zoon van oud-dictator Marcos die in de jaren 80 afgezet werd vanwege corruptieschandalen en schending van de mensenrechten. In zijn toespraak sprak de nieuwe president over de economie, de snel stijgende inflatiecijfers en brandstofprijzen, maar niet over thema’s als mensenrechten.

Foto Lisa Marie David/Reuters