Deze crisis zag het COA al jaren aankomen

Geen extra plekken vandaag tot nu toe. Die mededeling stuurt een ambtenaar van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind mei in een appgroep. De COA-ambtenaar moet opvangplekken regelen waar asielzoekers in Ter Apel halsoverkop, in touringcars, naar toe kunnen worden gereden. Elke dag opnieuw belt het COA gemeenten af. Mogen asielzoekers er een nachtje slapen? Geen mannen? Mogen het dan wel gezinnen zijn?

Vlissingen, oppert COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. Kunnen daar geen mensen naartoe? Nee. Die plekken zijn nog niet klaar, reageert iemand.

Twee weken later schrijft een COA-medewerker in een appgroep dat mensen op alle plekken over de hekken van het aanmeldcentrum klimmen. Teams hebben zich teruggetrokken, de hulpdiensten zijn gebeld.

Een maand later, halverwege juli. Er liggen driehonderd mensen op het gras voor de poort. Het zijn vooral mannen, veelal uit Syrië, Eritrea, Afghanistan, Turkije, Iran en Irak. Het koelt die nacht af tot zes graden, sommigen liggen er in het enige overhemd dat ze bezitten.

Maar hoewel het COA al jaren zag aankomen dat er een tekort aan opvangplekken zou ontstaan, lukte het niet om een crisis af te wenden. Plannen om beter op schommelende asielinstromen in te spelen kwamen nauwelijks van de grond en de relatie tussen het COA en de gemeenten verhardde: veel gemeenten weigeren tegenwoordig asielzoekers of willen zelf bepalen welke groepen ze opvangen.

Dat blijkt uit interne verslagen, mails, notulen, onderzoeken en uit gesprekken met COA-medewerkers en andere bronnen die de asielwereld van binnenuit kennen. Uit vrees voor hun carrière wilden velen alleen op achtergrondbasis en zonder bij naam te worden genoemd met NRC praten.

Badkuip of afvoerputje

De problemen komen niet alleen doordat meer asielzoekers zich in Nederland melden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zegt een COA-ambtenaar, is de badkuip van het asielsysteem. „Of het afvoerputje, zo je wilt.” Hij is een van de ‘capaciteitsadviseurs’: met zijn collega’s berekent hij hoeveel bedden en asielzoekerscentra er in de nabije toekomst nodig zijn. Als er op andere plekken in het asielsysteem verkeerde berekeningen worden gemaakt, en er tekorten ontstaan, moet het COA meer mensen opvangen. „Dan loopt de badkuip vol.”

Zoals nu, nu de immigratiedienst IND wéér een achterstand opgelopen heeft. Wachttijden bij de IND zijn maanden en soms jaren te lang, en nemen alleen maar toe. Mensen wachten niet alleen langer op uitsluitsel over hun asielverzoek, ze kunnen na een inwilliging ook niet zo snel weg uit het asielzoekerscentrum: gemeenten regelen te weinig sociale huurwoningen voor degenen die mogen blijven. Ze lopen met duizenden achter op hun ‘huisvestingstaakstelling’. Een derde van de mensen in asielzoekerscentra, bijna vijftienduizend mensen, zou eigenlijk al een eigen huis moeten hebben.







Hoe weet de regering hoeveel asielzoekers ze kan verwachten? Het ministerie van Justitie maakt daarvoor twee keer per jaar een inschatting: de meerjarenproductieprognoses (MPP). Die prognose wordt niet openbaar gemaakt. Ook de onderliggende rekenmethodes zijn ondoorzichtig. Een ‘expert’ van het ministerie levert gegevens over instroomcijfers aan, blijkt uit een onderzoek uit 2020 van beleidsonderzoeksbureau Regioplan naar de totstandkoming. „Daarvoor bestaat geen vaste, gestructureerde of geformaliseerde werkwijze.” Ambtenaren zeiden tegen de onderzoekers dat ze het „mogelijk achten” dat het verzamelen en verwerken van de gegevens „door politiek wensdenken wordt gekleurd”. Dat er meer asielzoekers komen, zeggen betrokkenen, is politiek nu eenmaal geen populaire boodschap.

Maar de prognose van het ministerie vormt wel een belangrijke basis voor de financiering van het COA. Met andere woorden: doordat het aantal verwachte asielzoekers eerder wordt onderschat dan overschat, heeft het COA niet genoeg bedden klaarstaan om de mensen die uiteindelijk aankomen allemaal goed op te vangen.

Het was dat corona kwam, anders had Nederland al twee jaar eerder met overvolle opvangcentra te maken gekregen. „Qua capaciteit” komen er „spannende jaren” aan, hoorde het COA-bestuur op 22 oktober 2019 in de wekelijkse bestuursvergadering. Hoe kan dat, vroeg iemand zich af. Er zijn toch prognoses? „Knelpunt blijft de financiering”, antwoordde een COA-ambtenaar in de vergadering. „Met de huidige stijging moeten we er echt locaties bij krijgen.”, waarschuwde een capaciteitsmanager een bestuursvergadering later: een tekort van tienduizend opvangplekken dreigde. Het COA schreef een brief met een oproep aan gemeenten. Maar een paar maanden later, begin 2020, waren er nog steeds niet genoeg plekken.

Snel op- en afschalen lukt niet meer

Het COA heeft een beperkte vaste opvangcapaciteit. Als er minder asielzoekers naar Nederland komen, schaalt het af. Als er meer komen, schaalt het op. Vastgoedregisseurs overleggen dan met burgemeesters over het openen van nieuwe centra. Maar gesprekken verlopen steeds stroever, zag het COA al in 2019. Burgemeesters zitten steeds minder vaak op asielzoekers te wachten. Bovendien wordt de arbeidsmarkt krapper, personeel is moeilijker te vinden. En de vastgoedmarkt zit nagenoeg vast, zodat gebouwen kopen, huren of onderhouden duurder wordt. Kortom: snel op- en afschalen lukt niet meer.

In februari 2020 trok het COA het handboek ‘noodopvanglocaties’ uit de kast. Het WTC in Leeuwarden en de Zeelandhallen in Goes werden ingericht met veldbedjes. De kwaliteit van die noodopvanglocaties was slecht: bewoners hadden geen eigen afgesloten ruimte, konden niet zelf koken en sanitair moest soms met tientallen anderen worden gedeeld.

Toen brak de pandemie uit en stopte de instroom, bijna van de een op andere dag. In plaats van honderden kwamen er dagelijks plots nog maar enkele asielzoekers Nederland binnen. „In mijn dagboek schreef ik: ‘Gered door corona’”, zegt de COA-ambtenaar.

Vanaf de jaren tachtig kwamen er meer asielzoekers naar Nederland. Ze kwamen uit Sri Lanka, het Midden-Oosten. In 1987 werd de Regeling Opvang Asielzoekers bedacht – tot die tijd werden ze naar de sociale dienst verwezen en kregen ze een uitkering. Door de Golfoorlog en de oorlog in voormalig Joegoslavië vluchtten in de jaren negentig nog meer mensen. Asielzoekerscentra raakten vol, mensen lagen in maisvelden en bossen – dat was, tot een paar maanden geleden, de laatste keer dat asielzoekers buiten moesten slapen. Op 8 juli 1993 deed minister Hedy d’Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op televisie een oproep aan gemeenten om onderdak aan gestrande asielzoekers te verlenen. Een jaar later, in 1994, werd het COA verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alle asielzoekers.

2001 vormde met bijna 84.000 asielzoekers een historische piek. Dat was het jaar dat Ter Apel een aanmeldcentrum werd. Het vierde in Nederland, na Schiphol, Zevenaar en Rijswijk. Daarna nam het aantal asielzoekers af, tot 15.000 in 2012, om vervolgens weer toe te nemen: eind 2015 verbleven er zo’n 50.000 asielzoekers in Nederland. Door de oorlog in Syrië waren miljoenen mensen op de vlucht geslagen en tienduizenden van hen kwamen naar Nederland. Ze werden ondergebracht in gymzaaltjes, waar ze telkens een paar dagen mochten blijven voor ze weer naar andere plekken werden vervoerd. Aan de rand van Nijmegen werden drieduizend vluchtelingen opgevangen in tenten. De opvangkwaliteit was slecht, de kosten waren hoog.

Geen bed te veel

Het kabinet besloot daarna dat de asielopvang anders moest. Flexibeler. Om beter op zulke schommelingen in te kunnen spelen. „Je weet niet wanneer het oorlog wordt”, zegt een COA-medewerker nu, „maar je weet wel dat het de komende jaren érgens in de wereld weer gebeurt.” Besloten werd om meerdere aanmeldcentra in te richten waar in Nederland aangekomen asielzoekers zich kunnen melden. Zodat het niet meer stokt in Ter Apel, inmiddels de enige plek met die functie. Provincies kregen bovendien de opdracht ten minste één grote regionale opvanglocatie van minimaal driehonderd plekken te openen. Als ze niet nodig zijn voor asielzoekers, zouden studenten er voor weinig geld kunnen wonen. De provincies deden bovendien een belofte aan het Rijk: alle twaalf zouden ze in 2020 een opvangplan indienen over hoe ze beter bestand kunnen zijn tegen schommelingen.

Een ongepubliceerd onderzoek van consultancybureau PwC, dat werd uitgevoerd in opdracht van het COA, ging in 2021 nog een stapje verder. PwC adviseerde COA een grotere basisbezetting aan te houden. Dat is goedkoper dan steeds weer asielzoekerscentra openen en sluiten, schreef PwC: het bespaart tot wel 10 procent aan huisvestingskosten, de opvangkwaliteit zou verbeteren en het draagvlak van gemeenten wordt groter als een asielzoekerscentrum er langer staat.

Want PwC zag in 2021 ook dat het draagvlak voor asielopvang was afgenomen: „Op- en afschalen creëert veel maatschappelijke en politieke onrust in gemeenten.” Het COA is al te vaak abrupt gekomen en weer vertrokken. En er is nog iets: een klein groepje asielzoekers, ongeveer 4 procent, komt uit landen die als veilig zijn bestempeld – Marokko, Algerije en Tunesië – en vergroot door te stelen en te beroven de weerstand tegen asielzoekers.

Ondertussen was al bijna de helft van de asielzoekerscentra gesloten: het COA ging van 113 centra in 2016 naar 67 twee jaar later. Personeel was weggestuurd. Asielzoekerscentra die nog maar enkele jaren eerder met veel pijn en moeite, en vaak na lokaal verzet, werden geopend, stonden plots leeg. Contracten werden ontbonden; het COA betaalde miljoenen aan afkoopsommen. Burgemeesters voelden zich geschoffeerd. Wat was dit voor jojobeleid?

Zo gaat het „elke zeven, acht jaar”, zegt een vastgoedregisseur van het COA gefrustreerd. Opschalen, afschalen, opschalen. „En vervolgens moeten we de verstoorde verhoudingen met burgemeesters weer recht praten.”

Niemand lijkt de ellende te zien. Mensen worden weggestopt

In 2019 vroeg het COA wéér aan Justitie of er meer „reservecapaciteit” mogelijk was. Het ministerie zei toen de „voordelen helder te vinden”, maar dat het kabinet er in de Rijksbegroting van 2020 geen geld voor beschikbaar had gesteld. Het antwoord was nee. Uit de beschikking: „Ik kan u daarom geen middelen hiervoor toekennen.”

En hoewel het ministerie van Justitie de uitkomsten van het PwC-onderzoek uit januari 2021 interessant vond, deed het er volgens het COA weinig mee. „Het paste niet in de financieringssystematiek”, zegt een COA-woordvoerder daarover.

In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat de financiering van de asielketen stabieler moet; voor het COA is structureel 100 miljoen vrijgemaakt. Dat geld gaat nu vooral op aan het managen van de crisis, zeggen bronnen. Huisvestingskosten voor een asielzoeker in de reguliere opvang bedragen 19 euro per dag; in de crisisinoodopvang is dat 48 euro.

Ook van andere voornemens is nauwelijks iets terechtgekomen. Vijf provincies dienden een plan voor ‘flexibilisering’ in, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Een deel daarvan is incompleet. Geen enkele gemeente meldde zich voor een extra aanmeldcentrum. En voor een pilot voor kleinere asielzoekerscentra (minder dan honderdvijftig asielzoekers), dat de uitgesproken voorkeur van veel burgemeesters heeft, meldden maar vier gemeenten zich. Het ministerie van Justitie erkent dat het maken van plannen „moeizaam” verloopt.

In een reactie zegt het ministerie ook dat het een stabielere financiering van de asielketen „onderzoekt”, „waaronder het aanhouden van meer reservecapaciteit”. Sinds 2021 wordt daarvoor in de Rijksbegroting ook extra geld beschikbaar gesteld: „Op de langere termijn” gaat het volgens de woordvoerder over „ongeveer 2000 opvangplekken.”

Opnieuw krimpen

COA-medewerkers waren in het voorjaar van 2021 nijdig: ze hadden gehoord dat ze asielzoekerscentra moesten sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwachtte op basis van de MPP dat minder plekken nodig waren. Het ministerie ging uit van 19.507 asielzoekers in 2022. Capaciteitsmanagers begrepen het niet. „Wij dachten juist: als na corona de reisbeperkingen eraf gaan, gaat het los.”

Toen de Taliban aan de macht kwamen in Afghanistan, was de inkrimping meteen van de baan. Op 15 augustus 2021 werd hoofdstad Kabul ingenomen, waarna duizenden Afghanen die voor de Nederlandse troepen of ambassade hadden gewerkt naar Nederland werden geëvacueerd. In één keer zo veel mensen erbij betekende het begin van de huidige crisis. Het COA kon het niet aan; defensie sprong bij en stelde in Amsterdam, Harskamp, Heumensoord, Zeist en Zoutkamp locaties beschikbaar.

Er kwamen brainstormsessies over waar nog meer bedden konden worden neergezet, vertelt een opvangmedewerker van een asielzoekerscentrum voor minderjarige vluchtelingen. „Passen er meer jongeren in een kamer? Zijn stapelbedden een optie?” De keuken en recreatieruimtes werden gemeten. Om ruimte te maken moesten jongeren nog voor hun achttiende verjaardag naar reguliere opvangplekken – ook al ging dat in tegen het beleid omdat jongeren kwetsbaar zijn. „Ik weet het ook niet, zei ik ze dan, maar je moet morgen weg”, zegt de opvangmedewerker. Het COA bevestigt dat het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers werd onderschat.

In het najaar van 2021 volstond het afhuren van vakantieparken en hotels niet meer. Op 4 oktober meldde het COA-bestuur het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er binnen een week geen opvangplekken meer zouden zijn, blijkt uit interne correspondentie. Eind oktober meldde het COA het ministerie nog eens dat veiligheid en leefbaarheid onder druk stonden en begeleiding ondermaats was. Voor werknemers was de werkdruk „onacceptabel hoog”. De nood was „nog lang niet opgelost”.

Peter de Krom Grote drukte bij het aanmeldcentrum bij het asielcomplex in Ter Apel.

Kees van de Veen

Robin van Lonkhuijsen Foto’s Peter de Krom, Kees van de Veen, Robin van Lonkhuijsen

Liever Oekraïners

En de Oekraïners? Haast iedereen die met asielzoekers werkt, begint schamper te lachen als ze daarnaar wordt gevraagd. „Bij de overheid, en vooral bij gemeenten, werd méér gedaan, maar niet voor onze asielzoekers”, zegt de COA-ambtenaar. Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, beloofden gemeenten binnen een paar maanden 50.000 bedden te regelen. Niet het COA, maar gemeenten zijn voor de opvang verantwoordelijk. Oekraïners hoeven zich niet in Ter Apel te melden; hun afkomst is genoeg om meteen een opvangplek te krijgen.

Het duurde niet lang voor Oekraïners andere vluchtelingen verdrongen. Op de vastgoedmarkt kreeg het COA er een concurrent bij: gemeenten reserveren locaties liever voor Oekraïense vluchtelingen. Er bleek van alles mogelijk te zijn. Om Oekraïners onderdak te geven, werd flink verbouwd: kantoorpanden, ggz-instellingen, campings, hotels. Geld was er genoeg: waar het COA betaald krijgt per beslapen bed, krijgen gemeenten ook voor ongebruikte bedden geld.

En terwijl asielzoekerscentra overvol zaten, bleven in het voorjaar van 2022 duizenden voor Oekraïners bedoelde bedden onbeslapen.

Het stak de COA-top. Aan de crisis-overlegtafels ontstond discussie of asielzoekers uit andere landen ook op plekken voor Oekraïners opgevangen mochten worden. Veel gemeenten weigerden: hun inwoners verwachtten al Oekraïners – vrouwen en kinderen. Draagvlak voor mensen uit anderen landen ontbrak. Hoewel er door heel Nederland nog vierduizend lege bedden stonden, bleven die gereserveerd voor Oekraïners.

Het COA zegt: we redden het niet meer

Eind april schreef het COA-bestuur een interne, alarmerende brief aan de staatssecretaris. Er was onvoldoende perspectief om uit de acute nood te komen, terwijl „bij ongewijzigd beleid” alleen maar meer asielzoekers naar Nederland komen. In het persbericht dat COA een paar dagen later online publiceerde, was de passage voorzichtiger opgeschreven. De „capaciteitopgave” zou, schrijft het COA, de „komende periode hoog blijven”.

Een paar weken later liggen de eerste asielzoekers onder uitgedeelde blauwe fleecekleedjes voor de poorten van Ter Apel.

Niet alleen in Ter Apel zijn de omstandigheden slecht. In Leeuwarden slapen honderden gezinnen al maanden in een hal zonder ramen, volgens hulpverleners voelt het „als een vliegveld”. In het Limburgse dorp Schinnen slapen mensen in tenten waar het niet warm wordt. In een opvang in Meppel gaan mannen in hongerstaking omdat ze maar niets over hun asielprocedure horen. Op een opvangboot in Haarlem breekt buiktyfus uit. In een hostel in Amsterdam valt een vierjarig Afghaans jongetje uit een kapot kiepraam; hij breekt twee armen en een been. In een opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers treffen de inspectie van Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd drie keer zo veel jongeren bij elkaar aan als de bedoeling is. Er ontstaan onveilige situaties, schrijven de inspecties, omdat de begeleiders geen tijd hebben om iedereen in de gaten te houden.

Dat strookt niet met het EU-Grondrechtenhandvest, waarin staat dat lidstaten de menselijke waardigheid moeten eerbiedigen en beschermen. Een plicht die ook geldt voor de opvang van asielzoekers, die op grond van de Europese opvangrichtlijn moet bestaan uit huisvesting, kleding en voedsel óf financiële vergoeding. „Als je mensen op een stoel of buiten op de grond laat slapen voldoe je daar niet aan”, zegt Karen Geertsema, docent migratierecht aan de Radboud Universiteit.

De COA-medewerker die met alleenstaande minderjarige asielzoekers werkt, werd in juni gevraagd om mee te helpen in het crisisteam van Ter Apel. Daar, bij het aanmeldcentrum, moet ze helpen om plekken te regelen voor de mensen die er komen aanlopen. Ze moet steeds kiezen: wie krijgen de laatste plekken? De regel wordt: gezinnen met kinderen eerst. Hoe jonger de kinderen, hoe groter de kans dat ze er worden uitgepikt. Anderen moeten de touringcar in naar een noodopvanglocatie, soms honderden kilometers verderop.

Maar instappen „schopt alles in de war”, zegt de COA-medewerker. De vreemdelingenpolitie zit in Ter Apel, dáár moet het asielverzoek worden gedaan. Sommigen mensen slapen meer dan tien dagen in een noodopvanglocatie voor ze bij het aanmeldcentrum geholpen kunnen worden. Asielzoekers voor de poort smeken de COA-medewerker of ze mogen blijven. Ze willen niet ergens anders naartoe om op een later moment tóch weer hier te moeten zijn. „Je moet heel hard zijn”, zegt ze. „Je verliest je menselijkheid.”

Ze ziet mensen die in de war zijn, eigenlijk geobserveerd moeten worden. Mensen die al dagen niet hebben gedoucht, blaren hebben, honger. Mensen die wanhopig zijn. Ze houden medische papieren omhoog, ze zeggen dat ze medicijnen nodig hebben. Ze kan niets doen. Alleenstaande mannen zijn het slechtste af, zegt ze. „Die sturen we weg naar de rotste plekken. Ze kunnen het wel aan, is de gedachte. Maar zij worden nu zó vergeten. Sommigen zijn zo alleen, ze zitten er zo stilletjes bij.”

Mensen op wie niemand wacht

Zo komen er elke dag tientallen mensen Nederland binnen die bijna nergens welkom zijn. De burgemeester van Ede hield in oktober de komst van mensen uit Jemen en Somalië naar zijn gemeente tegen, en ‘onderhandelde’ dat er Afghanen kwamen, bleek deze maand na een Wob-verzoek van Omroep Gelderland. Hengelo stuurde een touringcar met dertig asielzoekers die uit Ter Apel onderweg waren naar de noodopvang weer terug. Er zaten alleenstaande mannen in en de gemeente wilde alleen nog gezinnen opvangen.

Maar waar moeten ze dan naartoe? Het kabinet wil gemeenten kunnen verplichten om aan de asielopvang mee te werken, maar een wet daartoe kan op z’n vroegst pas volgend jaar januari in werking treden. Voor het einde van dit jaar moet het COA 51.000 plekken geregeld hebben; nu vangt het 43.000 mensen op.

In het aanmeldcentrum van Ter Apel wordt het ondertussen elke dag drukker. De vreemdelingenpolitie kan er tachtig mensen per dag horen, maar op sommige dagen melden honderdvijftig mensen zich. En als er net een bus is weggewerkt, komen er weer nieuwe mensen aanlopen, zegt de COA-medewerkster. „Niemand lijkt de ellende te zien. Mensen worden weggestopt.”

Dertig procent van de COA-medewerkers in Ter Apel zit inmiddels thuis, zeggen bronnen tegen NRC. Bijna een op de drie medewerkers is ziek, uitgeput of overspannen. Bij de rest van het COA is het verzuim 9 procent, bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. In juni dit jaar werkten er ruim vierduizend mensen voor COA, voor het einde van het jaar heeft het nog duizend vacatures te vullen.

Soms komt hij asielzoekers tegen in zijn stad, zegt een COA-ambtenaar. Groepjes mannen die wat rondhangen, gezinnen met kinderen die onzeker over de Nederlandse straten wandelen. Dan denkt hij: hoe komen we hier nog uit?