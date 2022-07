Democraten bereiken akkoord over ambitieuze klimaatplannen in VS

Een verrassend akkoord onder Democraten in de Amerikaanse Senaat opent de deur naar ambitieuze klimaatactie in de Verenigde Staten en stelt president Joe Biden onverwachts in staat zijn klimaatdoelen te benaderen. Dat zeggen Amerikaanse milieu-organisaties in reactie op de politieke doorbraak, die tot grote verbazing heeft geleid in Washington.

Met het klimaat- en belastingakkoord is in totaal 739 miljard dollar gemoeid, ongeveer 724 miljard euro. De komende tien jaar wordt 370 miljard uitgetrokken om de verkoop van elektrische auto’s te bevorderen met belastingvoordelen. Ook moeten hernieuwbare bronnen van energie zoals zonnepanelen en windmolens worden gestimuleerd. De deal, die ook subsidies op het gebied van gezondheidszorg en een minimumbelasting van 15 procent voor grote bedrijven omvat, vormt een broodnodige overwinning voor Biden.

Het pakket vormt „het grootste wetgevende moment voor klimaat- en energiebeleid in Amerika”, zei Heather Zichal, bestuursvoorzitter van America’s Clean Power, een concern voor schone energie, tegen persbureau AP. Volgens onderzoeksfirma Rhodium Group kunnen de maatregelen per 2030 zorgen voor een reductie van de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen van 31 tot 44 procent ten opzichte van 2005.

Biden, die kampt met stagnatie van zijn politieke agenda, hoge inflatie en lage populariteit, noemde het akkoord „historisch” en drong aan op snelle goedkeuring door het Congres. „We verbeteren hiermee onze energiezekerheid en pakken de klimaatcrisis aan”, verklaarde hij.

Concessies

De veelomvattende politieke deal werd deze week gesloten tussen Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, en zijn partijgenoot Joe Manchin, een conservatieve Democraat die zich tot ergernis van Biden en andere Democraten maandenlang verzette tegen een ambitieus pakket. Manchin, die had gezegd te vrezen dat stimuleringsmaatregelen de hoge inflatie in de VS verder zou aanwakkeren, ging na hevige druk toch akkoord. Het nieuwe pakket is wel minder ambitieus dan het aanvankelijk plan ter waarde van 3.500 miljard dollar waar de Democraten op hadden ingezet onder de ‘Build Back Better’-agenda van Biden.

Mogelijk heeft dat te maken met concessies aan de fossiele brandstoffensector. Manchin, die de kolenstaat West Virginia vertegenwoordigt, bedong vereenvoudiging van het vergunningensysteem voor energieprojecten zoals de gaspijpleiding Mountain Valley Pipeline in zijn staat. Ook wordt oliewinning in de Golf van Mexico en Alaska bevorderd.

Zonnepanelen op een winkelcentrum in Pelham, New York. Het nieuwe klimaatplan wil de aanleg van zonnepanelen stimuleren. Foto JUSTIN LANE / EPA

Volgens Brett Hartl van milieugroep Center for Biological Diversity wordt de ontwikkeling van hernieuwbare energie daarmee met „handboeien” gekoppeld aan oliewinning, wat in zijn ogen averechts werkt. De oliesector heeft echter ook felle kritiek op het pakket, dat volgens een belangengroep „negatieve gevolgen” zou hebben voor energieprijzen.

Republikeinen zijn fel tegen

De Democraten hopen hun 725 pagina’s tellende wetsvoorstel, dat de naam ‘Inflation Reduction Act’ draagt, met spoed door het Congres te loodsen voordat het zomerreces eind volgende week begint. Daarvoor moeten alle vijftig Democratische senatoren vóór stemmen in de Senaat – die gelijk is verdeeld tussen beide partijen, maar waar vicepresident Kamala Harris als voorzitter de doorslaggevende stem kan geven.

Republikeinen zijn unaniem tegen het plan. Hun leider in de Senaat, Mitch McConnell, noemde het plan „een absolute ramp”, die volgens hem inflatie verder zal aanwakkeren. McConnell leed een zeldzame strategische nederlaag: de deal tussen Schumer en Manchin werd bekend kort nadat met zijn fiat een wetsvoorstel rond subsidies voor de Amerikaanse industrie voor halfgeleiders door de Senaat kwam, wat hij anders zou hebben geblokkeerd.

Het is nog zeer onzeker of het voorstel hindernissen in het Congres kan overwinnen. De Democratische senator Kyrsten Sinema, die zich ook regelmatig verzet tegen voorstellen van haar eigen partij, heeft nog niet laten weten hoe ze zal stemmen. Als zij akkoord gaat, moeten alle vijftig senatoren aan Democratische zijde aanwezig zijn voor de stemming – waarbij eventuele coronabesmettingen roet in het eten kunnen gooien. Bovendien moet het pakket daarna nog worden goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten slechts vier stemmen zouden kunnen missen.