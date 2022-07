Het filmpje toont rijen identieke ruggen in witte overhemden onder allemaal dezelfde bretels. „Hoer!”, scanderen hun voorkanten. The Matrix is werkelijkheid geworden en deze jongens kozen voor de blue pill. Dat hoefden ze niet, de rode pil van de kennis lag voor het grijpen, maar ze namen bij hun volle verstand de blauwe van hersenloze tevredenheid en werden lid van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC). Daar schoven ze aan bij een grootscheeps lustrumdiner. Feest voor allemaal, zou je zeggen, maar de mannen zaten gescheiden van de vrouwen. Waarom? Omdat vrouwenhaat de norm is, wat hun bestuursleden hen inpeperden met hun speeches. Met uitdrukkelijke uitzondering van „je moeder, je zus, je vriendin” zijn vrouwen niks meer dan een (en nu allemaal!): „HOER!”. Met ‘hoer’ bedoelen ze niet ‘prostituee’, want voor seks betalen, dat is ze te min. Nee, met ‘hoer’ wordt elke vrouw ontmenselijkt, gelijkgesteld aan een sekspop.

Joyce Roodnat is columnist van NRC.

Dit is geen uitzondering, dit is de code, zo gaat het al jaren. Vandaar dat afzonderlijke mannen- en vrouwendiner. Meisjes moeten apart eten, dan kunnen de jongens hun gang gaan en dan spreekt vrouwenvernedering blijkbaar vanzelf. Wat levert dat op? Groepsgevoel. Zie ook de ontgroening, die functioneert volgens hetzelfde model. Samen vernederd worden door ouderejaars die op hun beurt samen vernederen – dat is niet in de haak, en dat weet iedereen. En zo deelt iedereen een geheim over fout gedrag met als effect dat je elkaar voor de rest van je leven onder controle hebt – bekijk een willekeurige maffiafilm en je ziet hoe het werkt.

Gebroken nekken

Maar nu maakten de mannen het extra bont met, los van het gescandeerde „hoer!”, woorden als „sperma-emmer” (hoe kom je erop?) als metafoor voor ‘vrouw’, plus de fantasie van gebroken vrouwennekken waarin dan een lul zijn gang kan gaan (ik heb er niet direct een beeld bij, ik vind het te eng).

Vrouwelijke corpsleden protesteerden met een brief aan het bestuur. Een uitzonderlijke actie, maffiose gezelschappen houden doorgaans de rijen gesloten. NRC deed dan ook verslag en kopte „Corpsvrouwen zwijgen niet meer”. Maar dat was al te enthousiast. De „ruim 270” corpsvrouwen die de brief ondertekenden, zwijgen juist wel. „Geen van de benaderde briefondertekenaars wilde met NRC praten. Ook het verenigingsbestuur bleek niet bereikbaar voor nader commentaar.”

Het staat er kleintjes maar het is groot. Hier wordt de omerta van het ASC gehonoreerd – precies zoals het deze 270 vrouwen bij hun ontgroening is bijgebracht. Ze werden vernederd, maar dat hoort erbij. En daar zwijg je over – dat hoort er ook bij. Deze vrouwen ondertekenden en willen het vervolgens niet weten. Ze vermijden de media, op één anoniemeling in de Volkskrant na. Afwijken van de norm is ongewenst, dat pompte de ontgroening hun in. Door zich koest te houden erkennen ze zelf hun brief als een uitglijer.

Maar de brief bestaat en de vrouwen zijn geschokt, schrijven ze daarin. Ze klagen dat ze zich „onveilig” voelen. Ja, onveilig, dat zijn ze. Alhoewel, als je met zijn 270’en tekent, dan mag je rekenen op hulptroepen als zo’n agressieve dodo iemand te na komt. En dan, onveilig? Dat is zo gefikst, met excuses, onderzoek en goede voornemens.

Geweldsfantasie

De brief mist het punt, door zich te focussen op die onveiligheid en niet op honderden jonge mannen die eensgezind blijk geven van diepe afkeer van vrouwen. Die zich laten meeslepen in een geweldsfantasie. Och, het is maar een grapje. En dat grapje wordt makkelijk het excuus voor ongebreideld wangedrag, onder het mom van zo doen we dat hier, met lak aan de beloofde ‘cultuuromslag’.

Het ASC is geen uitzondering of te verwaarlozen gezelschapje. Het is een blauwdruk voor studentenverenigingen in Leiden, Utrecht, Rotterdam of Groningen, die zijn gestoeld op vergelijkbare ontgroeningprocedures, rituelen en codes. En wat zij mogen, is ook normaal voor andere clubs, zie de excessen bij brandweer, politie en leger en hun routineuze vrouwenhaat. Ook in het recent aan het licht gekomen grensoverschrijdende gedrag van D66-prominent Frans van Drimmelen resoneren de mores van de studentencorpora, met leden die hun mond hielden en aangerande vrouwen die nergens terecht konden en tot op het hoogste niveau werden weggewuifd.

Die brief van de 270 ASC-vrouwen is aandoenlijk, maar ‘moedig’? Dat was hij geweest als hij was ondertekend door 270 mannen. Nu waren het er drie.

Blauwe pil

Terug naar die gebretelde ruggen. Sabbelend op hun blauwe pil horen ze de sadopornografische toespraken aan waarmee vier idioten (drie ‘bestuursleden’ en een algemene idioot) hen ophitsen tegen alles wat vrouw is. Die vier zijn niet het echte probleem. Grote bekken en hun ‘grapjes’ heb je overal. Het probleem zit in die breteldragers. Zij zijn de gelegenheidsgevers en ze zijn met honderden. Op Twitter klinkt het streng dat de serveersters van zich af hadden moeten bijten. Maar die serveersters hoefden dit niet op te knappen, dat hadden die jonge mannen die daar zaten moeten doen. Maar zij deden niets. Ze bralden mee. Of niet, soms liep er zelfs eentje weg, schijnt het. Dat spoelt hun straatje niet schoon. Ze zijn allen leden van het ASC en allemaal medeplichtig.

Niemand van hen bracht het op om te zeggen: dit is bespottelijk, we ondernemen actie en wel nu! Ze hielden zich koest. Ze durfden niet, of ze kwamen niet op het idee. Ze deden niets, en ook nu zwijgen ze. Want anders kunnen ze worden buitengesloten. Nou én? Alsof dat zo erg is.

Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke leden. Laat het niet bij die krachteloze handtekening. Neem geen genoegen met hypocriete excuses en slepende onderzoeken. Doe iets. Organiseer een revolutie tegen de vrouwenhatende mafkezen. Als dat niet lukt: ga weg. Sluit je aan bij een andere club, er zijn er zat. Of richt er zelf een op.