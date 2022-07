De peulboon was verdwenen, maar is terug op Nederlandse bodem

Kijk ze daar staan. Dikke groene scheuten met stevig blad. Ze lijken op de tuinbonen in de moestuin, maar het zijn veldbonen. Losjes verspreid over de vruchtbare lössbodem, op een glooiend veld, met uitzicht op het Drielandenpunt en de windmolens die net over de grens in Duitsland staan.

De akker ligt in het Zuid-Limburgse Trintelen, een gehucht met vakwerkhuizen en oude hoeven van mergelsteen. Rondom krioelt het van de fiets- en wandelpaden. Willem Voncken (30) kent de routes niet bij naam. „Ik ben niet zo bezig met toerisme, ik ben druk met boeren.”

Willem Voncken, vijfde of zesde generatie boer – hij heeft het niet meer precies terug kunnen vinden – loopt tussen de opschietende plantjes door om te laten zien waar de veldbonen ophouden en de suikerbieten beginnen: „Daar, bij die graft”, een soort afstapje in het landschap met bomen en struiken. Hoe steiler het wordt, hoe meer stenen er in de grond zitten – niet zo geschikt voor aardappelen, prima voor veldbonen.

Zijn ouders hadden tot 2007 nog melkvee. Maar hij wist al op de middelbare school dat hij liever akkerbouwer wilde worden. Dat hij boer zou worden, stond vast. „Ik heb nooit iets anders gewild.” Anders dan veel andere kinderen in de buurt, die hun ouders niet opvolgden. Van de vier boeren die er toen in het dorp zaten, is hij – in een maatschap met zijn vader – de laatste.

Melkveehouderijen zie je in Zuid-Limburg steeds minder. De typisch Limburgse hoeven, tegenover de boerderij van Voncken staat er ook één, zijn bijna allemaal verbouwd tot woonhuis, herberg of recreatiewoning.

Hij wil met zijn bedrijf graag weg uit het dorp, om het bedrijf iets verderop „toekomstbestendig” te maken. Je weet nooit of nieuwe buren het nog pikken als hij in de oogsttijd dag en nacht met zijn zware wagens door het dorp rijdt. „Vroeger woonde iedereen naast een boer, dat is niet meer van deze tijd.”

Maar een nieuw akkerbouwbedrijf buiten het dorp stuit ook op verzet, van landschapsorganisaties en provincie. De schuren voor aardappelen, uien en graan zouden leiden tot ‘verdozing’, is de vrees. Ze tasten de openheid van het landschap aan. Na zeven jaar plannen maken lijkt een verhuizing verder weg dan ooit.

Verdwenen bonen

Willem Voncken is van het optimistische soort. „Het is niet de leukste tijd voor boeren”, zegt hij, „zoals er nu over wordt gepraat.” Maar dat biedt ook kansen. Juist omdat boeren en burgers nu zo ver uit elkaar liggen. „Het lijkt heel normaal dat de winkels vol liggen. Maar die luxe is helemaal niet zo vanzelfsprekend.” Als we eten nou iets belangrijker gaan vinden, dan wordt er misschien ook meer van eigen bodem gegeten. „Zoals in Frankrijk, waar de supermarkten vol liggen met Franse producten.”

Tegelijkertijd waarschuwt hij vast. Je kunt wel willen dat alles van Nederlandse bodem komt, „maar weet je wel wat er dan op je bord ligt?” Geen avocado, wel bieten, kool en aardappel. „En wie eet er nu nog aardappelen?” Hij wil maar zeggen: wat we eten, dat boeren vooral voor de export produceren, hoe Nederland eruitziet: dat kunnen boeren niet alleen veranderen. „Het is een maatschappelijk probleem.”

Foto Wouter Van Vooren

En daar komt de veldboon dan weer om de hoek, als klein symbool voor grotere ontwikkelingen.

Tot de vorige eeuw werden allerlei soorten veldbonen overal in Nederland geteeld. Elke streek zijn eigen boon. Maar in de vorige eeuw verdwenen de duivenbonen, paardenbonen en wierbonen van de akkers, ten gunste van gewassen die meer opleverden. En waarom zou je veldbonen voor het vee telen als je voor minder geld ook geïmporteerd krachtvoer kon kopen?

De laatste jaren verandert de vraag. Sojateelt leidt in Zuid-Amerika tot ontbossing. En zelfs al is die geïmporteerde soja gegarandeerd ontbossingsvrij: om de uitstoot van CO 2 te verminderen en kringlopen beter te sluiten, zou je dat wat dieren en mensen in Nederland eten ook zo veel mogelijk hier moeten telen. Als Nederlanders wat meer planten en wat minder vlees en zuivel eten, scheelt dat ook. Eiwit van eigen bodem en eiwittransitie – het gaat allemaal over de verschuiving van export naar eigen teelt en van dierlijk naar plantaardig.

Vegaburgers

Boeren spelen daar een rol in. En als er wat te experimenteren valt, weten ze Willem al snel te vinden, zegt hij. „Ik ben graag met nieuwe dingen bezig. Beter dan klagen.” Hij heeft weleens pinda’s geprobeerd te telen. En een aantal jaar is hij in de weer geweest met soja voor menselijke consumptie – voor Alpro bijvoorbeeld. Maar opbrengst en prijs vielen niet mee. „Ik heb er in vijf jaar niks aan verdiend. En dan kom je toch weer voor de vraag: waarom zou je hier zoveel moeite doen als het ergens anders goedkoper kan?”

De veldboon lijkt het beter te doen, in elk geval bij Willem Voncken. Hij heeft nu tien hectare staan. Weliswaar leveren veldbonen per hectare minder op dan aardappelen – daar verdient hij het geld mee – maar hij heeft er ook relatief weinig werk aan. Eén keer onkruidbestrijding, één keer gewasbescherming en dan maar hopen dat er genoeg regen valt en dat de bonen niet opgevreten worden door de duiven. In augustus, als de planten bruin zijn geworden en de boontjes hard en droog zijn, kan hij ze oogsten.

Net als soja en andere peulvruchten bindt de veldboon stikstof uit de lucht, waardoor er minder kunstmest nodig is. Hij kan gebruikt worden als veevoer, maar er zijn ook start-ups bezig met veldbonenkaas, veldbonentofu en veldbonenbroodmeel. En bij Albert Heijn ligt sinds maart de eerste Nederlandse veldbonenburger in het schap.

Willem Voncken gaat niet zelf in de weer met het pletten en malen van bonen. De oogst wordt opgehaald door Agrifirm – vooral groot in veevoer, gewasbeschermingsmiddelen en zaaigoed – die het aan een omgebouwde vleesfabriek levert waar er vegaburgers van worden gemaakt. Willem wil die burgers best proeven, hij heeft de bonen tenslotte zelf geteeld. „Maar als ik mag kiezen, ga ik toch voor een echte hamburger.”

Als hij weer terugloopt richting de boerderij – de hond probeert nog een haas te vangen – komt er vanuit Eys een loodgrijze lucht aanwaaien. En terwijl het treinverkeer in half Nederland platligt, zuigen de bonen en de bodem dankbaar het regenwater op.