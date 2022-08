Mark Rutte is de langstzittende premier van Nederland, maar het ‘Duracell-konijntje’ van vroeger, is hij niet meer

Mark Rutte doet, zegt hij nu vaak, zijn werk als premier van Nederland „al een tijdje”. Een zin met een verkleinwoord zoals Rutte die graag gebruikt, alsof het niet écht belangrijk is – zijn werk, en hoe lang hij dat al doet. Maar daarna komt: „Dus ik wéét…” Of: „U kunt er dus op vertrouwen dat…” Zou dat helpen tegen het beeld – in columns, commentaren en bij zo’n beetje de hele oppositie in de Tweede Kamer – dat hij al veel te lang premier is, in oktober twaalf jaar, en het pas weer goed kan gaan met Nederland als hij weg is?

Sinds de verkiezingscampagne van 2021 zegt Rutte ook dat hij nog steeds „veel ideeën en veel energie” heeft. Hij zei dat ook weer in juli in een interview in EW Magazine, en opnieuw in zijn laatste persconferentie voor de zomer: Rutte heeft veel ideeën, veel energie.

Maar waarom zou je steeds zeggen wat iedereen zou moeten zien? In de persconferentie deed hij er nog een schepje bovenop. Elke vrijdagochtend als de ministerraad begint, zit hij „met druipende mondhoeken” klaar. En denkt: „Hup, aan de slag, problemen oplossen!”

Mark Rutte is vanaf dinsdag 2 augustus de langstzittende minister-president van Nederland (4.310 dagen), hij heeft dat record overgenomen van CDA’er Ruud Lubbers (4.309 dagen) en mensen die hem goed kennen weten dat hij zo’n politiek historisch feit geweldig vindt. Maar het irriteert hem zichtbaar als mensen denken dat het hem dáár om te doen is. Hij noemt het „niet meer dan een voetnoot”.

Als je „zitvlees” hebt, zei hij voor de zomer, haal je zo’n record.

Voor het leven benoemd

Eind jaren tachtig, nog voordat Rutte voorzitter werd van de politieke jongerenclub JOVD, schreef een vriend van hem, nog van de middelbare school, een boekje met een ‘premier Rutte’ in de hoofdrol. Voor het leven benoemd. Wat later, bij de politieke jongerenclub JOVD, noemde het hoofdbestuur waar Rutte voorzitter van was zich ‘Rutte I’.

De echte premier was toen Ruud Lubbers. Die regeerde ook al een tijdje: vanaf 4 november 1982. Hij leidde drie kabinetten en stopte in augustus 1994. Lubbers overleed in 2018.

Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie in Lubbers III, denkt dat het Lubbers „wel iets deed” dat hij de langstzittende minister-president van Nederland was. „Maar hij was geen datumfetisjist. Ik denk dat het vooral kwam omdat hij Charles Ruijs de Beerenbrouck zo bewonderde.” Ruijs de Beerenbrouck, van de Roomsch-Katholieke Staatspartij, was tussen WO I en WO II eerste minister van drie kabinetten. Hij was de langstzittende premier totdat Lubbers hem inhaalde.

In de tijd van Lubbers’ derde kabinet brak er ook oorlog uit in Europa: Joegoslavië viel uit elkaar. Dat had lang niet zoveel invloed op het dagelijks leven in Nederland als de oorlog in Oekraïne nu. „Het voelde voor veel mensen ver weg”, zegt Bert de Vries, oud-minister van Sociale Zaken in Lubbers III.

Lubbers III was volgens Jan Pronk, ook oud-minister in dat kabinet, „vernieuwing”. Lubbers I en II waren met de VVD, Lubbers III met de PvdA. Pronk vindt dat Mark Rutte na de verkiezingen van 2021 ook voor andere partijen had moeten kiezen, net als Lubbers, en niet voor „meer van hetzelfde”: Rutte IV is net als Rutte III een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Pronk vindt dat niet, zegt hij, omdat hij minister was namens de PvdA – die vorig jaar samen met GroenLinks van VVD en CDA niet eens had mogen meepraten over de formatie. Pronk is al jaren geen PvdA-lid meer.

Wat Pronk „onvergelijkbaar” vindt met nu, de tijd van Mark Rutte: „Lubbers werd erg gewaardeerd. Als het al zo was dat mensen vonden dat hij er toen wel érg lang zat, hadden wij dat in het kabinet niet door. In ieder geval niet tot midden 1993. En kiezers waren óók uitgekeken op de PvdA. Door de strenge bezuinigingen kregen wij veel meer op ons brood dan het CDA.”

Mentaal gesloopt

In de formatie van het kabinet-Rutte IV merkten andere politieke leiders dat Rutte er lang niet altijd met zijn gedachten bij was en soms een uitgeputte indruk maakte. Ze dachten dat het door de coronacrisis kwam, of door de ernstige bedreigingen in de zomer – er zou een aanslag of een ontvoering worden voorbereid, hij kreeg extra beveiliging.

Rutte was niet meer het „Duracell-konijntje”, zoals PvdA’er Lodewijk Asscher hem een keer omschreef, dat altijd door kon gaan met werken.

Ruud Lubbers was in de tijd van zijn laatste kabinet ook moe. Oud-minister Bert de Vries noemt hem zelfs „mentaal gesloopt”. De CDA-top had de coalitie met de PvdA vanaf het begin te links en dus „slappe was” gevonden. Volgens De Vries leed Lubbers eronder, hij leek voor zijn partij niets meer goed te kunnen doen. Daar kwam nog eens bij dat hij zijn opvolger al een paar jaar voordat hij stopte had aangewezen: Elco Brinkman, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De Vries: „Ik denk dat Brinkman zichzelf daarna het idee aanpraatte dat hij zich moest afzetten tegen Lubbers. Net als in de Bijbel de zoon van koning Salomo, Rechabeam. Die dacht dat hij als koning strenger moest zijn voor het volk dan zijn vader.” Daardoor viel het rijk van Rechabeam uit elkaar.

Het was een idee geweest van het CDA-bestuur om zo vroeg mogelijk duidelijk te maken wie Lubbers zou opvolgen. Maar Lubbers en ook anderen in het CDA waren gaan twijfelen over die beslissing en in het voorjaar van 1994 haalde Lubbers Brinkmans lijstrekkerschap en de CDA-campagne onderuit door te zeggen dat híj op nummer drie ging stemmen: Ernst Hirsch Ballin.

„Voor mij kwam dat als een verrassing”, zegt Hirsch Ballin nu. „Ik denk dat hij mij wilde steunen omdat hij vond dat ik in die tijd onheus werd bejegend.” Hirsch Ballin was op een bijeenkomst begonnen over „sociale druk” als ouders weigerden om een zwangerschap af te breken bij een afwijking als het Downsyndroom. „Mij werd toen in de schoenen geschoven dat ik waarschuwde tegen een Paars kabinet.”

Pek en veren

Wat volgens Hirsch Ballin ook meespeelde: de CDA-top wilde zelf graag dat er meer aandacht kwam voor de nummers twee en drie op de lijst. En precies dat had Lubbers gedaan. Hirsch Ballin: „De peilingen voor het CDA en Brinkman waren daarvoor al niet bepaald positief.”

Jan Pronk, die nog veel aantekeningen heeft uit die tijd omdat hij een ‘kroniek’ bijhield, zegt dat Lubbers hem al in de zomer van 1993 had verteld dat hij „doodmoe” was. Toen de CDA-premier begin 1994, kort voor de verkiezingen, zelfs nog even van plan was om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden, had Kok tegen PvdA’ers gezegd dat Lubbers misschien was „uitgeregeerd”. Bert de Vries noemt de laatste maanden van Lubbers als premier „heel verdrietig”. „Hij had grote verdiensten gehad voor het land en had een veel mooiere aftocht verdiend. Hij hoopte op lauweren, maar kreeg voor zijn gevoel pek en veren van zijn eigen partij.”

Informateur Ruud Lubbers ontvangt fractieleider van de VVD Mark Rutte tijdens de kabinetsformatie in 2010. Uit de onderhandelingen kwam minderheidskabinet Rutte-I voort. Foto Valerie Kuypers / ANP

De grote verdiensten van Lubbers volgens Bert de Vries: „Hij heeft Nederland in de jaren tachtig met stevig beleid door de crisis geleid, de overheidsfinanciën zorgvuldig gesaneerd waardoor het land er begin jaren negentig uitstekend voorstond.” Bij Rutte zal het heel anders zijn, denkt De Vries. „Als hij weggaat, laat hij het land achter met grote problemen. Denk aan de toeslagen, het klimaat, stikstof, box 3. Er is in Rutte II ook veel te hard bezuinigd, met de botte bijl.”

In Tweede Kamerdebatten en op persconferenties krijgt Rutte steeds vaker zo’n lijst met problemen of schandalen te horen. Dat is allemaal onder zíjn verantwoordelijkheid gebeurd, toch? Ruttes antwoord is dan elke keer dat in al die jaren „ook veel goed is gegaan”. En dat hij al die tijd premier was? „Daar zal ik mee moeten leren leven.”

Maar dat geldt ook voor anderen. Er is bijna geen partij in de Tweede Kamer waar Rutte in zijn twaalf jaar als premier níet mee heeft samengewerkt – in een coalitie, een akkoord of een belangrijke wet. Het kabinet-Rutte I, VVD en CDA, werd gedoogd door de PVV en kreeg voor een politiemissie in Afghanistan steun van GroenLinks. In Rutte II zaten VVD en PvdA, maar dat kabinet had geen meerderheid in de Eerste Kamer en kreeg in allerlei akkoorden steun van D66, ChristenUnie en SGP. Het leenstelsel voor studenten kwam er in die tijd door steun van D66 én GroenLinks. Rutte III kreeg de stikstofwet, met strikte normen en afspraken, door de Eerste Kamer met hulp van SGP, 50Plus en de SP.

Als Rutte kritiek krijgt, haalt hij al die anderen er graag even bij. Zoals begin juli: in De Volkskrant was OVV-voorzitter – en oud-minister van Financiën – Jeroen Dijsselbloem hard geweest over Rutte. Als er verantwoording moest worden afgelegd over beslissingen in coronatijd, als het ging om „leren en reflecteren”, liet Rutte het volgens hem afweten. Een dag later zei Rutte in zijn persconferentie dat hij het er niet mee eens was, maar Dijsselbloem natuurlijk serieus nam. „Hij heeft vijf jaar lang naast me gezeten in de ministerraad. Ik ben extreem van deze man onder de indruk.” Ruttes boodschap: vijf jaar deed die extreem belangrijke Dijsselbloem ook mee aan het landsbestuur, náást Rutte.

‘Over de helft’

Bij veel VVD’ers is het idee dat dit zijn laatste periode zal zijn als partijleider, maar in zijn naaste omgeving zijn er ook die denken dat dat nog lang niet zeker is. Rutte zegt zelf dat hij zoals altijd in de zomer voor de Tweede Kamerverkiezingen zal beslissen of hij weer lijsttrekker wil worden. Dat is, als het kabinet-Rutte IV niet eerder valt, in 2024. Precies ook in de tijd dat de Europese verkiezingen net zijn geweest en de Europese Commissie op zoek is naar een nieuwe voorzitter en nieuwe leden.

Dat Rutte blijft zeggen dat hij níet naar Brussel wil, ook niet naar de NAVO als secretaris-generaal, zegt niets. Als hij die mogelijkheid nu al wel zou openlaten, haalt dat zijn gezag als premier onderuit en wordt het met zijn kandidatuur zo goed als zeker niets meer.

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, op straat in Leiden begin dit jaar, zei Rutte tegen kandidaat-raadsleden van de VVD dat hij met zijn premierschap nu wel „over de helft” is. Hij moest er hard om lachen. In zijn persconferentie voor de zomer zei hij het weer: „Ik voel dat ik langzamerhand halverwege ben.” In de week dat hij het record van Lubbers breekt, zei hij uit zichzelf, is hij niet in Nederland. En nee, hij gaat het ook niet vieren.

