College Rechten van de Mens: uitsluitend Oekraïense vluchtelingen opvangen is discriminatie

Gemeenten discrimineren in de opvang van vluchtelingen door onderscheid te maken tussen mensen uit Oekraïne en asielzoekers uit andere landen. Dit is verboden, zegt het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM), dat vrijdag een oproep aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) deed. Het college hoopt dat hij in gesprek gaat met gemeenten over gelijke opvang.

Van der Burg wil toestaan dat gemeenten wel Oekraïners opvangen, maar geen andere asielzoekers. Dit om in overige gemeenten meer ruimte voor asielzoekers uit andere landen vrij te maken. Het kabinet biedt op deze manier ruimte voor verboden onderscheid, aldus het college. Hoewel Oekraïense vluchtelingen een speciale status hebben, is hun situatie vergelijkbaar met die van andere asielzoekers: het zijn „ontheemde mensen” die „bescherming behoeven vanwege hun kwetsbare situatie”. Het CvdRM vindt daarom dat er sprake moet zijn van gelijke rechten. Met de oproep aan de staatssecretaris hoopt het college duidelijk te maken dat dit beleid niet door de beugel kan.

In Ter Apel, het enige aanmeldcentrum van Nederland, is al maanden een crisis gaande. Het centrum is overvol en asielzoekers slapen ’s nachts buiten of in tijdelijke nachtopvanglocaties. Als dat per 1 augustus niet anders is stapt Vluchtelingenwerk naar de rechter. Daarnaast blijkt uit onderzoek van NRC dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers op instorten staat. Het college erkent de problemen en zegt dat de overheid ook in crisissituaties de plicht heeft om juiste opvang te leveren aan alle vluchtelingen.