Brallen over ‘hoeren’ is corporaal ‘verzet tegen vrouwenmancipatie’

In haar verklaring van afgelopen donderdag leek ze moegestreden: Heleen Vos, bestuursvoorzitter bij het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.), trad af. Bij „een groep leden” zag ze geen welwillendheid mee te gaan in het ingezette „cultuurveranderingsproces”.

Terwijl vrouwelijke corpsleden zondag de lustrumviering in een aangrenzende hal dineerden, schalden drie mannelijke commissieleden en een bestuurslid tijdens het ‘herendiner’ door de luidsprekers dat vrouwen „niks en niks meer dan een hoer zijn”. Er kwam een protestbrief, ondertekend door bijna driehonderd corpsvrouwen, waarin stond dat ook is geroepen dat vrouwen „sperma-emmers” zijn, wier nekken gebroken zullen worden om een „lul erin te steken”. Het leidde tot brede verontwaardiging. Wéér wangedrag bij het corps. Waar komt dit vandaan?

Mannenbolwerk

Halverwege de twintigste eeuw begon het aandeel vrouwelijke studenten aan de universiteit te groeien, en inmiddels studeren in Nederland meer vrouwen dan mannen. Maar corpora hebben „heel lang geprobeerd” een mannenbolwerk te blijven, zegt gerenommeerd socioloog Abram de Swaan, auteur van Tegen de vrouwen (2019), over het wereldwijde verzet tegen vrouwenemancipatie. Nog steeds is er „een zekere onwennigheid”, zegt hij, „ten aanzien van die vrouwenintegratie”. Het is volgens hem aannemelijk dat de meeste van de gewraakte uitspraken in het licht van „het verzet tegen vrouwenemancipatie” zijn gedaan. De meeste, want zeggen dat je nekken van vrouwen gaat breken valt volgens hem niet uit leggen. „Onder de obsceniteiten is dit uitzonderlijk obsceen.”

Choquerend is niet alleen de uitspraak, zegt hij, maar veel meer nog het feit dat een eetzaal vol jongere en oudere heren die zomaar over zich heen laat gaan. „Gebrek aan stijl, gebrek aan moed.” Tekenend voor het corps is de grootburgerlijke levensstijl, waar dan af en toe eens tegen gerebelleerd mag worden, stelt De Swaan. Maatschappelijke gevolgen mocht het „tot voor kort” niet hebben. Maar de studentenpopulatie is diverser geworden, ziet de socioloog, en dus ook het ledenbestand van de corpora. „Die nieuwkomers leggen eerder het accent op inclusiviteit en gelijkwaardigheid; de oude hap klampt zich vast aan exclusiviteit en sociaal onderscheid.” Wat zondag gebeurde, zou opgevat kunnen worden als „rebellie tegen de vernieuwing van het corps”.

De ondertekenaars van de protestbrief, die maandag uitlekte, eisen van het verenigingsbestuur dat opgetreden wordt tegen het seksisme. De namen van 270 vrouwelijke verenigingsleden stonden eronder – en die van slechts drie mannen.

De gemeente Amsterdam bekijkt of maatregelen tegen het corps genomen moeten worden, met als „uiterste consequentie het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning”. Dat zou betekenen dat op de sociëteit geen alcohol meer mag worden geschonken.

„Twintig jaar geleden werd er ook wel eens ‘hoer’ gezegd, ik trok me dat toen niet heel erg aan”, zegt oud-lid Marieke Prette (42). „Maar in de context van de huidige samenleving is dat volstrekt onacceptabel. Iedereen die ik spreek, is het daarmee eens.”

Dat een grote groep de brief heeft ondertekend maakt haar „hartstikke trots én hoopvol”. Ze wil maar zeggen: in haar tijd was zo’n brief echt niet geschreven. Prette, die warme herinneringen aan haar corpsleven koestert, vindt dat elk probleem van binnenuit moet worden aangepakt, met hulp van (externe) professionals. „Gelukkig gebeurt dat ook.” Het verenigingsbestuur, zegt ze, betrekt oud-leden actief bij de gepredikte cultuuromslag.

Ze is het enige benaderde (oud-)lid van het A.S.C. dat met NRC wilde praten. Ook (oud-)leden van Minerva en Vindicat bleken niet bereid te praten over de veranderingen; nog steeds volgen corpora de norm dat praten met buitenstaanders een no-go is.

Het A.S.C. kondigde naar aanleiding van de ophef aan te onderzoeken of aangifte gedaan kan worden tegen de sprekers – die hun functies binnen de vereniging op dinsdag neerlegden.

„Wanneer leden zelf zeggen dat ze iets niet acceptabel vinden, is dat cultuurverandering in optima forma”, vindt Boudewijn van Eijck. Hij is advocaat en partner bij strafrechtkantoor Sjöcrona Van Stigt Advocaten, en adviseert studentenverenigingen al tien jaar op het gebied van onder meer cultuurverandering.

Advocaten van aangeklaagde verenigingsleden beroepen zich niet zelden op de ‘sport- en spelexceptie’: een juridisch principe dat van bepaalde gedragingen de strafbaarheid wegneemt omdat het gaat om een voorzienbare situatie die van tevoren is geaccepteerd. Denk aan een bokser die tijdens een partij knock-out wordt geslagen: die beschuldigt de ander achteraf niet van mishandeling. Van Eijck stelt dat veel tradities van verenigingen onder die uitzondering kunnen vallen, „mits de benodigde voorzorgsmaatregelen zijn genomen”.

Maar waar ligt de grens? Bij het opzettelijk veroorzaken van pijn of letsel? Een oud-lid van Vindicat werd in 2018 veroordeeld omdat hij met zijn voet op het hoofd van een aspirant-lid was gaan staan. Het slachtoffer liep hersenletsel op.

Zo zijn in de afgelopen jaren „talloze uitspraken” gedaan, zegt strafrechtadvocaat Van Eijck, waaruit blijkt dat normen en waarden die buiten de verenigingsmuren gelden ook daarbinnen van toepassing zijn. Hij beaamt dat het besef daarover groter moet worden, maar zegt ook dat inmiddels veel verenigingen adequaat ingrijpen als men toch „uit de bocht vliegt”.

Van Eijck benadrukt dat geweldsincidenten, die onder het strafrecht kunnen vallen, moeten worden onderscheiden van gedrag dat in de eerste plaats maatschappelijk gezien als onwenselijk worden beschouwd. „Vandaar dat kantoren door studentenverenigingen worden gevraagd naar waar de grenzen precies liggen.”

Vijfjarencyclus

Als zijn kantoor een studentenvereniging daarover heeft geadviseerd, is het daarna aan die vereniging zelf om na te denken over welke tradities kunnen worden uitgesloten of aangepast, legt Van Eijck uit. Het resultaat moet uit de leden zelf komen, want dan is het draagvlak het grootst. Hij stelt dat veel verenigingen nu midden in dat proces zitten.

Studenten die lid zijn van het corps zijn gemiddeld vijf jaar actief lid, zegt Prette. Dat is hoelang het, schat Van Eijk in, duurt om een cultuurverandering door te voeren. Een hele corpsgeneratie dus. „Elk jaar moet het vertrekkende bestuur overdragen wat er in het verleden is gebeurd en wat eraan is gedaan.”

Het idee van een vijfjarencyclus is plausibel, zegt socioloog De Swaan. „Maar je kunt de mensen die zeggen de nekken van vrouwen te zullen breken er ook gewoon uitgooien.” Dan stel je een voorbeeld, zegt hij, en hoef je niet te wachten op het gestage afdruipen van een generatie.

Correctie (29 juli 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond de achternaam van A.S.C.-voorzitter Heleen Vos verkeerd geschreven. Dat is hierboven aangepast.