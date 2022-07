Beeldjes van Jeff Koons krijgen een plaats op de maan

Wie wil een kunstwerk op de maan bezitten? Het kan nu, want nog dit jaar brengt een maanlander een doosje met 125 glimmende beeldjes van Jeff Koons naar de Mare Crisium. Die beeldjes, kleine maantjes van metaal, elk genoemd naar een belangrijk mens, zijn te koop voor 2 miljoen dollar per stuk. Dat is inclusief een grotere kopie voor thuis op aarde in de woonkamer. En een NFT.

@Jeffkoons zelf twitterde opgewonden te zijn over het project Moon Phases en zijn eerste NFT’s: „Ruimtevaart heeft perspectief gegeven op ons vermogen om wereldse beperkingen te overstijgen”. Hij ziet het als zijn missie „om betekenis te geven op een grote schaal”, vertelde hij eind juni aan The New York Times.

De beelden zijn gemaakt van roestvrij staal met daarop, in een transparante laag, het maanoppervlak in kleur. In elke globe staat de maan in een andere fase, gezien vanaf de aarde of een punt elders in de ruimte, zodat op telkens een ander deel van de maan een donkere schaduw te zien is.

De 125 globes (doorsnede 2,5 cm) die samen naar de maan gaan, zitten in keurige rijtjes van 5 in een doorzichtige, temperatuurbestendige kleine kubus. De maan voor thuis heeft een doorsnede van 30 cm - formaat basketbal - en staat op een doorzichtig voetje in een glazen kubus. Een edelsteentje op de globe geeft de locatie van het kunstwerk op de maan aan.

Een maan in een transparante plastic doos doet natuurlijk denken aan Koons’ Equilibrium-serie zwevende basketballen. Het glanzende roestvrije staal verwijst volgens zijn galerie Pace naar de stalen beelden die Jeff Koons, net als de basketballen sinds de jaren tachtig maakt.

Namenlijstje nog niet af

In het exemplaar van Moon Phases dat Pace een paar weken geleden toonde op de kunstbeurs Art Basel, stond een glazen bordje met de naam ‘Leonardo da Vinci’ in gouden letters. De lijst van 125 namen is niet af, maar het gaat volgens Koons „om mensen die dingen gepresteerd hebben die inspirerend zijn voor onze samenleving”. Andere namen die hij en zijn galerie al hier en daar lieten vallen zijn Marcel Duchamp, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Sacagawea, Sojourner Truth, Praxiteles, Ileana Sonnabend, Plato, Nefertiti, Artemisia Gentileschi, Gabriel García Márquez, Mahatma Gandhi, Ada Lovelace, David Bowie en Helen Keller. Zonder Andy Warhol zal de raket vast niet vertrekken, want die is samen met Duchamp Koons’ grote voorbeeld, zei hij in 2018 in een interview met NRC.

Het vervoer vindt plaats met de Nova-C maanlander van Intuitive Machines die met een SpaceX-raket naar de maan gaat. De lading bestaat verder uit NASA-spulletjes. De beeldjes van Koons blijven „tot in de eeuwigheid” op de maan staan, belooft de website van zijn galerie.