Als iedereen zijn eigen universele mensenrechten wil, ‘houdt het gesprek snel op’

Erg enthousiast was hij er niet over. Vanuit een rijdende trein in India schreef Mahatma Gandhi toch maar een briefje naar de VN-directeur die hem om een bijdrage had gevraagd. Het was mei 1947, krap twee jaar na de verschrikkingen van de Holocaust. De Verenigde Naties broedden op een universele verklaring over mensenrechten, om herhaling te voorkomen.

„Van mijn ongeletterde moeder heb ik geleerd”, pende Gandhi, „dat rechten voortkomen uit plichten. Zelfs het recht om te leven komt ons alleen toe als we onze plicht doen als wereldburgers.” Alle rechten in een verklaring zouden moeten worden gekoppeld aan bijbehorende plichten, vond hij, want „rechten zonder plichten zijn het niet waard om voor te vechten”.

De conservatieve nationalist uit India was niet de enige. Behalve Gandhi hamerden ook geraadpleegde filosofen, wetenschappers en schrijvers uit China en de Oostbloklanden op het belang van collectieve waarden en plichten. Tot en met lofzangen op het Sovjetsysteem, de „Slavische geest” en de Chinese familiemoraal. In de Verklaring die de VN in december 1948 aannamen staat: „Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.”

Dat laatste, de vrijheid van het individu, blijft het doel. Sindsdien hebben tal van critici beweerd dat het mensbeeld dat daarmee wordt uitgedragen te veel een uitdrukking is van ‘westerse’ waarden, ondanks de betrokkenheid van het Zuiden bij de totstandkoming ervan. De Vereniging van Amerikaanse antropologen distantieerde zich nog vóór de ondertekening van de Verklaring, als instrument van westerse hegemonie.

Genocide aanklagen

Over de filosofische rechtvaardiging van universele mensenrechten bestaat al helemaal geen consensus, concludeert Michael Freeman in Human Rights (2017), een overzicht van de theorievorming. Zijn ze gebaseerd op culturele praktijken of andere wetgeving? Nee, want het idee is juist dat die ermee kunnen worden bekritiseerd. Komen ze voort uit ‘de menselijke natuur’? Wat is die dan, hoe weten we dat, en staat die vast? Maar, voegt Freeman eraan toe, misschien is een onweerlegbare onderbouwing helemaal niet nodig en ligt het beste bewijs voor de mensenrechten in „de morele kracht van het idee”. De VN-Verklaring is tenslotte geen wijsgerig traktaat, maar een inspiratiebron en een oproep aan staten om hun burgers te respecteren.

Die morele kracht bleek onmiskenbaar. Het idee van universele mensenrechten – politiek-burgerlijke en later sociaal-economische – is een van de grote morele revoluties van de twintigste eeuw. Het heeft bevolkingen en minderheden wereldwijd een taal gegeven om zich te verzetten tegen repressie en om vervolging en genocide aan te klagen. In ruim een halve eeuw is een mondiaal netwerk gegroeid van nationale mensenrechtencomités en VN-organisaties tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1998) en het Internationaal Strafhof in Den Haag (2002) dat schendingen vervolgt.

Toch kraakt dat hele bouwwerk nu in zijn voegen. In een verontrustend advies aan het kabinet dat begin deze maand verscheen, waarschuwt de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken dat het multilaterale stelsel „onder grote druk” staat en het beginsel van universalisme „in gevaar” is. De groeiende macht van China, de afbrokkelende rol van de VS, de opkomst van „repressieve, autocratische regimes”: samen ondermijnen die trends het bouwsel dat sinds 1948 is opgezet.

De barsten zijn legio. Afrikaanse landen zijn gefrustreerd over het optreden van het Internationaal Strafhof, dat vooral zaken uit Afrika aanpakt en westerse schendingen van mensenrechten zou ontzien. Ook zouden de VN Afrikaanse gemeenschapswaarden te weinig erkennen. Islamitische landen spraken al in 1990 in Caïro uit dat de VN-mensenrechten wringen met rechten en plichten van de sharia. Het Rusland van Poetin hekelt mensenrechten als het narratief van een onthechte kosmopolitische elite.

Het „kantelpunt” kwam begin deze eeuw. De Adviesraad somt een lange reeks ontwrichtende factoren op. De mondiale dreun van 9/11 en de War on Terror die erop volgde, met oorlogen in Afghanistan en Irak. Maar ook de „neoliberale globaliseringsgolf” die wereldwijd ongelijkheid produceerde – en de kritiek daarop zoals die van de historicus Samuel Moyn in zijn invloedrijke boek Not Enough. Human Rights in an Unequal World (2018). Na de terugtocht uit Afghanistan en de Russische inval in Oekraïne waait ook in het Westen een wind van realpolitik, die de scepsis over mensenrechten vergroot.

Om dat tij te keren, roept de raad het kabinet op mensenrechten weer prioriteit te geven in het buitenlands beleid, ze „onverkort” te verdedigen, niet langer onderscheid te maken tussen soorten rechten (burgerlijke en sociaal-economische). En ook: „Erken dat in Nederland – en in het Westen – tekortkomingen bestaan in de naleving van mensenrechten.”

Parallelle stelsels

Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten en een van de auteurs van het advies, zegt: „Waar we ons ernstig zorgen over maken is het ontstaan van parallelle stelsels van mensenrechten. De universele mensenrechten zijn bedoeld als een brug voor alle landen om met elkaar in gesprek te blijven. Maar als iedereen zijn eigen brug gaat bouwen houdt het gesprek snel op.”

China heeft daarbij het voortouw. De grootmacht werpt zich op als vertegenwoordiger van de Global South en doet volgens de Raad „bewuste pogingen” om het idioom van mensenrechten „te doen kantelen”. Beijing heeft een eigen mensenrechtenraad ingesteld, los van de VN, en werkt aan een alternatief mensenrechten-model. Als basis daarvoor geldt een recht op ‘ontwikkeling van staten’. Centraal geleide vooruitgang staat voorop, boven individuele burgerrechten.

In Nederland leverde die Chinese inspanning onlangs een korte maar hevige schermutseling op. De Vrije Universiteit Amsterdam sloot een onderzoekscentrum dat werkte aan een ‘zuidelijk model’ van mensenrechten. Het centrum werd drie jaar lang gefinancierd vanuit China. Een commissie die het centrum op verzoek van de VU doorlichtte had daarnaast „ernstige bedenkingen” bij de manier waarop het onderzoek werd gedaan.

De Adviesraad onderstreept dat universele mensenrechten géén westers product zijn. Maar het Westen, decennialang politiek dominant in het denken over mensenrechten, liet wel steken vallen, zegt Oomen. „Juist in het Zuiden gebeurt heel veel aan juridische vernieuwing dat niet echt erkend wordt. Latijns-Amerikaanse en andere zuidelijke landen hebben steeds geprobeerd sociaal-economische rechten hoger op de agenda te krijgen. De rechten van inheemse volkeren, rechten van de natuur, dat komt echt uit het Zuiden. Terwijl het Westen meer bleef staan bij de bekende burgerlijke vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting. Daar is normatieve strijd over en dan zie je dat het Zuiden helaas vaak het ondergeschoven kindje blijft.”

De Chinese lijn

Die ‘normatieve strijd’ klinkt door in de kritiek op het VU-centrum, dat volgens de onderzoekscommissie te veel de officiële Chinese lijn zou volgen. Ook waren er sterke twijfels aan de gehanteerde ‘receptor-methode’, waarin het accent ligt op de ‘ontvangende’ lokale culturele en sociale tradities. Oomen, die zelf onderzoek deed in Zuid-Afrika en onder Nederlandse SGP-vrouwen, zegt: „Het is niet mijn methode, maar natuurlijk moet je goed uitzoeken wat er leeft ‘op de grond’ en niet denken dat jij de wijsheid in pacht hebt. Dat is essentieel en dat aspect van die theorie is zeker niet bizar. Je moet empirisch onderzoek alleen niet gaan verwarren met je eigen of andermans normatieve oordelen.”

Bij een controversieel terrein als de mensenrechten ligt die vermenging voortdurend op de loer. Oomen: „Je moet altijd waken voor een beroep van autoriteiten op cultural exceptions: nee, dit is geen schending van mensenrechten, dat hoort bij onze cultuur. Staten zullen nooit uit zichzelf zeggen: we zullen de rechten van onze burgers nu eens goed gaan respecteren. Dat gebeurt altijd pas onder invloed van buiten en van onderop.”

Het geijkte voorbeeld is vrouwenbesnijdenis: is dat verminking of een legitiem cultureel gebruik waar je niet aan mag komen? Oomen: „Zo’n praktijk verander je niet met dictaten van bovenaf maar door aan te sluiten bij zowel de tradities als de roep om verandering van binnenuit. Die is er vaker dan je denkt. In Kenia zijn nu prachtige voorbeelden hoe meisjes nog wel ritueel de transitie naar vrouw doormaken, maar zonder dat ze verminkt worden. Je houdt de ratio van de traditie dus in stand, maar geeft die een nieuwe vorm.”

Mensenrechten zijn bij ons heel lang een exportproduct geweest Barbara Oomen hoogleraar

Ook Nederland stond per slot van rekening niet te juichen bij de verklaring van 1948. Vooral het gelijkheidsbeginsel lag moeilijk. Nederlandse vrouwen konden toen nog geen bankrekening openen (tot 1956) en werden ontslagen zodra ze trouwden (tot 1958). Katholieke processies mochten maar op een beperkt aantal plekken worden gehouden (tot 1983). „De houding was heel lang: mensenrechten is iets voor de anderen, bij ons is dat al goed geregeld”, zegt Oomen. „Terwijl Nederland ook nu nog geregeld harde kritiek krijgt van de VN. Over kinderarmoede, over de opvang van vreemdelingen, over Zwarte Piet. Mensenrechten zijn bij ons heel lang een exportproduct geweest. Pas de laatste tien jaar is dat veranderd.”

Komt het nog goed met de universele mensenrechten? Oomen: „Er is een mooie uitspraak van de Franse filosoof Jacques Maritain, die betrokken was bij de VN-verklaring. Hij zei: we kunnen het eens worden over wat mensenrechten zijn, zolang we maar niet beginnen over waarom we ze hebben. Dan gaat het mis.”