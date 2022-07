Misschien herinnert u zich de ophef rond rapper Boef nadat hij vrouwen voor ‘kech’ (hoer) had uitgescholden. Dagenlang ging het in de kranten en talkshows over Boefs achtergrond. Wanneer de beklaagde bicultureel is, kun je er vergif op innemen dat zijn afkomst en cultuur er met de haren bij worden gesleept. In het geval van de Nederlands-Algerijnse Boef was de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap de klos. Zo werkt dat: als je tot een minderheid behoort, word je op één hoop gegooid met volstrekte vreemden en wordt het je zelden gegund om de groep te ontstijgen en je autonomie te vieren. De verantwoordelijkheid voor individuele daden wordt standaard uitgesmeerd over de hele gemeenschap.

Dat is waarschijnlijk wat zoveel biculturele Nederlanders tegenstaat aan het publieke debat. Ze vinden het niet erg om misstanden te bespreken, maar wel als dit met de botte, bevoordeelde bijl gebeurt en mensen aansprakelijk worden gehouden vanwege een gedeelde achtergrond, geloof of huidskleur. De rek is er, zeker na decennia integratie- en islamdebat, uit.

Die behoefte te generaliseren zie je nooit bij witte daders. Na de misselijkmakende beelden van Lil’ Kleine die zijn geliefde mishandelde, werden krantenpagina’s en talkshowtafels niet gevuld met experts en ervaringsdeskundigen die de witte, masculiene cultuur duidden en waarom die zo gewelddadig en seksistisch is. ‘Natuurlijk niet’, hoor ik u gniffelen, ‘wat een onzin’.

Na de onthullingen over The Voice of Holland, ging het niet over de Nederlandse cultuur waarin succesvolle, witte mannen misbruik maken van jonge, weerloze vrouwen. ‘Terecht niet’, zult u opperen. En dat ben ik met u eens. Toch is dat wel wat steeds gebeurt als de dader donker is. Recent zag ik op Twitter een overzicht van foto’s circuleren van de Brits-Aziatische Rotherham-bende die zich schuldig had gemaakt aan seksueel geweld en uitbuiting van jonge meisjes. Een afschuwelijke zaak. Wat was de triomfantelijke boodschap van die collage? Dat het om donkere mannen ging.

En dat is precies het giftige aan het debat. Het wordt vervuild door spelers die nul achting hebben voor vrouwen, hun lichamelijke integriteit, seksuele vrijheid of veiligheid, maar die er wel hun racisme mee legitimeren. Terwijl ze zelf vrouwen opjagen en vernederen, wijzen ze naar donkere daders om de aandacht af te leiden. Het is puur verdeel en heers.

Neem de fraaie kwalificaties van het Amsterdamse Studenten Corps over vrouwen: ‘niks meer dan hoeren’, ‘sperma-emmers’ en, als uitsmijter, een opmerking over nekken van vrouwen die gebroken moeten worden zodat ze hun ‘lul erin kunnen stoppen’. Wat een literaire brille. Vast bedacht na tig bier, baco’s en eenzame nachten met de eigen hand, vervolgens opgeschreven en daarna nog eens trots gedeeld. En anders verraden ze een geweldsfetish of onverwerkt trauma.

Er is wat ophef, zoals dat gaat, maar deze uitspraken van ’s lands toekomstige elite zullen niet tot een groter debat leiden over de mores van ‘de witte Nederlandse man’. Hoewel diens reputatie al tot ver buiten de landsgrenzen reikt: dodelijke vechtpartijen in toeristenoorden, vernielingen van eeuwenoud cultureel erfgoed in Italië, massaal seksisme en aanrandingen van vrouwelijke Formule 1-fans in Oostenrijk. Nog even en ‘daar moet een piemel in’ wordt de officieuze Nederlandse hymne.

Maar een debat zou wel nuttig zijn, al was het maar om eerlijk te concluderen dat seksisme en seksueel geweld tegen vrouwen universeel zijn en geen kleur of klasse hebben. Het gebeurt overal, van achterstandswijken tot boardrooms. Misschien kunnen we dan eindelijk ophouden met geweld te culturaliseren en racialiseren en geen onderscheid meer maken tussen daders.

Hassnae Bouazza is schrijver, journalist, columnist en programmamaker. Ze vervangt deze vrijdag Stine Jensen.