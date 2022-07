Air France-KLM maakt voor het eerst sinds begin coronacrisis winst

Air France-KLM heeft voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis winst gemaakt. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde cijfers over het tweede kwartaal. De winst van 324 miljoen euro komt voor een belangrijk deel doordat meer mensen een vlucht boekten, terwijl de luchtvaartmaatschappij ook de prijzen van vliegtickets liet stijgen. De compensatiekosten voor gedupeerde reizigers – vooral die op Schiphol – wier vluchten door personeelstekorten werden geannuleerd, drukten de winst met zo’n 70 miljoen euro.

Het Frans-Nederlandse bedrijf kon de ticketprijzen laten stijgen, omdat de vraag naar vluchten veel hoger lag dan het aanbod. Dit gold vooral voor vluchten op de trans-Atlantische route, van Europa naar Amerika en andersom. Andere luchtvaartmaatschappijen konden minder vluchten aanbieden over deze route.

KLM boekte los ook winst over het tweede kwartaal: 262 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij leed in het tweede kwartaal van 2021 nog een verlies van 185 miljoen euro. De operationele winst van KLM over de eerste helft van 2022 bedraagt 266 miljoen euro. Air France-KLM verwacht dat de compensatiekosten voor reizigers in het derde kwartaal zullen dalen, omdat er naar verwachting minder vluchten zullen worden geschrapt.

KLM-topvrouw Marjan Rintel laat vrijdag weten te verwachten dat de personeelstekorten bij KLM nog lang merkbaar zullen zijn, schrijft persbureau ANP. Wel zegt ze dat het bedrijf de problemen, vooral de gevolgen van de personeelstekorten, beter onder controle krijgt. „Is het goed genoeg? Nee, dat is het nog niet, maar het gaat elke week beter”, aldus Rintel. Ze benadrukt ook dat KLM „met man en macht” bezig is met personeel werven.

Lees ook dit artikel over de toekomstige krimp van Schiphol