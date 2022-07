Xi waarschuwt VS niet ‘met vuur te spelen’ in banden met Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden donderdag gewaarschuwd dat de Verenigde Staten het ‘één China’-principe van Beijing moeten respecteren ten aanzien van Taiwan. Dat melden Chinese staatsmedia na een telefoongesprek tussen beide presidenten tegen de achtergrond van een geschil over een voorgenomen bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taipei.

Biden en Xi Jinping spraken meer dan twee uur telefonisch met elkaar, onder meer over geopolitieke spanningen en economische uitdagingen – hun eerste onderhoud sinds maart, liet het Witte Huis weten. China heeft de Russische inval van Oekraïne niet veroordeeld, een bron van spanning tussen Washington en Beijing.

Het jongste twistpunt tussen de twee wereldmachten is een voorgenomen bezoek van Pelosi aan Taiwan. Zij zou de hoogste Amerikaanse functionaris zijn die de eilandstaat aandoet sinds de toenmalige voorzitter van het Huis Newt Gingrich dat in 1997 deed. Beijing heeft gewaarschuwd voor gevolgen als Pelosi het nog onbevestigde plan doorzet.

„Wie met vuur speelt, loopt het risico zich te branden”, zou Xi tegen Biden hebben gezegd tijdens het gesprek. Beijing is fel tegenstander van de onafhankelijkheid van Taiwan, dat het beschouwt als een afvallige provincie van China. Ook is Beijing tegen buitenlandse inmenging, zei Xi. Taiwan meldt de afgelopen twee jaar toenemende militaire manoeuvres van China, die Taiwan beschouwt als een bedreiging van zijn onafhankelijkheid.

Biden liet Xi weten dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van Taiwan niet is gewijzigd, aldus het Witte Huis. Washington is tegen eenzijdige stappen die de vrede en stabiliteit rond Taiwan kunnen ondermijnen, zei hij tijdens het onderhoud.

Steunbetuiging

Een bezoek van Pelosi zou een krachtige Amerikaanse steunbetuiging vormen aan Taiwan. Officieel onderhoudt Washington geen diplomatieke banden met Taipei en volgen de VS de ‘één China’-lijn van Beijing. Maar volgens Amerikaanse wetgeving zijn de VS verplicht om het democratisch bestuurde en westers georiënteerde Taiwan te steunen en te helpen bij de verdediging van het eiland tegen een assertiever Beijing. Druk om dat nadrukkelijker te doen groeit in het Congres.

Sinds het bezoek van Gingrich, dat destijds wrevel wekte in Beijing, is de machtsverhouding tussen beide grootmachten drastisch veranderd. Voor Xi, die kampt met de aanhoudende coronapandemie en teruglopende economische groei in eigen land, is het van belang sterk over te komen bij een confrontatie met de VS. Daarom bestaan er zorgen dat een conflict over Taiwan kan escaleren.

De Amerikaanse regering heeft bedenkingen bij het voorgenomen bezoek van Pelosi. Maar hoewel de Democraten Pelosi en Biden partijgenoten zijn, kan de president haar niet verbieden naar Taipei te reizen.

Het was de vijfde keer dat beide presidenten elkaar spraken sinds Biden begin vorig jaar aantrad. „Dit gaat om het openhouden van de lijnen van communicatie met de president van China, een van de belangrijkste bilaterale relaties die we hebben”, zei John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis op het gebied van nationale veiligheid, voorafgaand aan het gesprek.

