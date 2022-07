Waarom steeg de bevolking in Nederland het afgelopen half jaar met bijna 120.000?

In het eerste halfjaar van 2022 kwamen er 119.000 mensen bij in Nederland. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bevolkingsgroei van de eerste zes maanden valt dit jaar hoger uit dan in de afgelopen jaren. Vijf vragen en antwoorden over de halfjaarlijkse bevolkingscijfers.

1 Wat is de oorzaak van de toename?

Migratie is de voornaamste oorzaak van de bevolkingsgroei. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen 195.200 migranten naar Nederland, terwijl 72.300 mensen die in Nederland geregistreerd stonden zich in het buitenland vestigden. Door migratie kwamen er daardoor 122.900 bij in Nederland, ruim vier keer zo veel als in de eerste helft van vorig jaar. Omdat meer mensen kwamen te overlijden (84.200) dan dat er mensen geboren (81.100) werden, kwam de uiteindelijke groei van de bevolking in de eerste helft van het jaar uit op een kleine 120.000.

2 Waar komen de migranten vandaan?

In de eerste helft van het jaar kwamen meer dan drie keer zoveel immigranten van buiten de EU naar Nederland als in dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste factor voor die stijging is de oorlog in Oekraïne. 55 procent van de migranten van buiten de EU komt uit Oekraïne. Het betreft met name vrouwen en kinderen. Ook uit andere landen kwamen meer mensen naar Nederland. Na Oekraïners vormen Syriërs de tweede groep nieuwkomers, gevolgd door mensen uit Turkije en India. De top vijf landen met de meeste migranten wordt gecompleteerd door Polen.

3 Is er sprake van een uitgesteld corona-effect?

De afgelopen twee jaar was een lichte daling waarneembaar in het aantal migranten dat naar Nederland kwam ten opzichte van 2019, toen zich een recordaantal migranten in Nederland vestigde. De coronapandemie bemoeilijkte het om naar Nederland te komen, onder meer vanwege strengere inreisregels. Het instituut benadrukt dat er in de eerste zes maanden van dit jaar vanuit landen binnen en buiten de EU meer migranten naar Nederland kwamen dan in 2019. Dat heeft onder meer te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de situatie voor migranten gunstig is. Ook konden Oekraïners relatief eenvoudig naar Nederland reizen, omdat aangrenzende EU-landen als Polen hun grenzen openden na de Russische invasie.

4 Wanneer bereikt Nederland de 18 miljoen inwoners?

Momenteel kent Nederland ruim 17,7 miljoen geregistreerde inwoners. In december vorig jaar berekende het CBS dat Nederland waarschijnlijk in 2025 de grens van achttien miljoen inwoners zal passeren. In 2036 kent Nederland volgens de prognoses 19 miljoen inwoners. In de daaropvolgende decennia zal de groei vermoedelijk iets afvlakken. Het verwachte jaar waarin Nederland de 18 miljoen inwoners zou bereiken, is de afgelopen jaren verschillende keren naar voren bijgesteld. Dat komt onder meer door onverwachte gebeurtenissen die van sterke invloed zijn op de bevolkingscijfers, zoals de Russische invasie in Oekraïne. Aan het einde van 2022 stelt het CBS de cijfers opnieuw bij.

5 Wat zijn de gevolgen van de bevolkingsgroei?

De verwachte bevolkingsgroei zal, in combinatie met de vergrijzing, de komende jaren gevolgen hebben voor alle geledingen van de samenleving. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) heeft onlangs een staatscommissie opdracht gegeven demografische ontwikkelingen tot 2050 onderzoeken. De al krappe woningmarkt zal vermoedelijk verder onder druk komen te staan en door de vergrijzing zal er meer beroep worden gedaan op zorg - een sector die toch al kampt met grote werkdruk en personeelstekorten.