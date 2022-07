Expats in China: ‘Ik ben omgeven door mensen die zijn gehersenspoeld’

‘Goddank, we zijn ontsnapt”, dacht de 50-jarige Duitse vrouw die eerder deze maand op een vlucht van China naar Frankfurt stapte. Ze gaf twaalf jaar met plezier les aan een kunstopleiding in Beijing. Maar het laatste jaar viel haar zwaar door de strenge coronamaatregelen die in China gelden. „Ik kon niet meer naar het buitenland reizen, ik kon niet meer weg uit Beijing. En altijd dreigde het gevaar dat ik mijn eigen huis ook niet meer uit mocht.”

Ze is een van de vele buitenlanders die heeft besloten China te verlaten. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China schat dat sinds het begin van de pandemie mogelijk de helft van de buitenlanders al is weggegaan. De Britse Kamer van Koophandel schat dat 40 tot 60 procent van de buitenlandse docenten die er nog zijn China dit jaar zal verlaten, en bijna een op de vier buitenlandse bedrijven zou een vertrek plannen.

Zelfs nu ze China al uit is, durft de Duitse docente alleen anoniem in de krant. „Ik wil met China blijven werken, dus ik wil niemand daar tegen de haren in strijken”, zegt ze aan de telefoon. Als modeontwerpster wil ze jonge Chinezen graag in contact brengen met de internationale wereld van kunst en design en ze toegang bieden tot de beste internationale opleidingen. Nu dat in China zelf lastig is geworden, wil ze een nieuwe campus opzetten in Amsterdam.

Onheil in de lucht

Ze wilde ook weg omdat de sfeer steeds grimmiger werd, en de vijandigheid tegen buitenlanders toenam. Zo was het niet altijd: „De opleiding was altijd een soort eiland. We werkten er volgens Europese normen en we waren heel vrij in wat we allemaal konden doen”, zegt ze. En ook haar persoonlijke leven was aangenaam in Bei-jing: het huishouden kon ze overlaten aan een huishoudelijke hulp, ze reisde en feestte volop. „Tegelijk voelde je wel dat er een soort onheil in de lucht hing.”

Dat onheil klopte aan haar deur toen een van haar studenten een project op Chinese sociale media postte. Dat ging over een schandaal in China dat raakte aan de mensenrechten. „Meteen werd dat meisje opgespoord en gevolgd en gefilmd door de politie”, vertelt ze. „Dat kwam bij mij keihard binnen”, vertelt ze.

De overheid controleert via je mobiele telefoon waar je op welk moment bent

„Daarvoor wist ik heus wel dat er in China grenzen zijn aan wat er mag, maar nu kwam de repressie ook heel direct onze school binnen”, zegt ze. „Ik begreep toen hoe weinig benul ik had van hoe het er in China echt aan toe gaat.”

Ze begon zich als buitenlander steeds minder welkom te voelen. „Wij worden afgeschilderd als degenen die corona naar China brengen. Daardoor komen Chinezen en buitenlanders tegenover elkaar te staan. Vroeger waren we gewoon collega’s, nu is het veel meer wij en zij.”

De constante surveillance, volgens de overheid nodig om corona de kop in te kunnen drukken, vond ze beklemmend. Je moet elke paar dagen opnieuw testen om aan te tonen dat je de ziekte niet hebt, je moet steeds een groene gezondheidscode tonen als je een winkel, kantoor of bus in wil stappen. En de overheid controleert via je mobiele telefoon waar je op welk moment bent.

Ze schrok ervan dat een Chinese collega die surveillance juist prettig vond. De collega voelde zich daardoor beschermd door de overheid. „Toen dacht ik: ‘Hier moet ik weg, want nu ben ik omgeven door mensen die totaal zijn gehersenspoeld.’”

Runxue, de leer van het wegrennen

Toch zijn er wel degelijk steeds meer Chinezen die de beperkingen verstikkend vinden, en die naarstig zoeken naar manieren om het land te verlaten. Daar is zelfs een nieuwe term voor bedacht: runxue, een combinatie van het Engelse woord run, wegrennen, en het Chinese xue, dat studie of leer betekent. Want China verlaten is niet meer makkelijk.

Een 38-jarige Chinese vrouw die in Shanghai woont en daar in vintage kleding handelt, vond een uitweg door in Berlijn te gaan studeren. „Ik was zoiets toch al van plan, maar corona en de lockdown hebben me het laatste zetje gegeven”, zegt ze aan de telefoon. Ook zij blijft graag anoniem. Met een buitenlandse krant praten kan haar uitreis in gevaar brengen.

De lockdown had ze niet zien aankomen. „Ik dacht: wow, dit is extreem, ze kunnen dus echt al je vrijheden in één klap afpakken”, zegt ze. „Ik voelde al wel langer dat de controle in Shanghai toenam, maar zoiets had niemand verwacht.”

In Duitsland gaat ze een opleiding in duurzame mode volgen. Haar vertrek staat gepland voor augustus. „Je komt vrijwel alleen nog weg als je voor studie naar het buitenland gaat”, vertelt ze.

Het gemak waarmee Chinezen vóór de coronapandemie naar het buitenland konden reizen voor studie, werk of toerisme is volledig verdwenen. Vorig jaar zijn de bezoeken van Chinezen aan het buitenland met 79 procent afgenomen.

„Mijn paspoort was gelukkig nog geldig, dat scheelt”, zegt ze, want een paspoort verlengen of een nieuw paspoort krijgen is op dit moment zo goed als onmogelijk. Formeel om te voorkomen dat mensen bij terugkomst corona meebrengen naar China, maar het past ook in een beleid waarbij China zich op alle vlakken steeds meer afsluit van de rest van de wereld. Maar de vrouw die in Duitsland gaat studeren, wil juist graag een wereldburger zijn.

Politiek schrikdraad

Veel welvarende Chinezen in grote steden als Shanghai hebben net als de Duitse docente lange tijd het gevoel gehad dat ze juist een goed en bijzonder vrij leven hadden. Natuurlijk, er was altijd al een soort politiek schrikdraad: onderwerpen waar je vanaf moest blijven als je niet in de problemen wilde raken. Maar als je je verre van politiek hield, kon je doen en laten wat je wilde, in China misschien nog wel meer dan in Europa.

Dat gevoel is nu verdampt. Er is een vrijwel totale controle op ieders persoonlijk doen en laten. En de kans is klein dat de maatregelen de komende tijd erg zullen versoepelen. President Xi Jinping herhaalde eind juni tijdens zijn bezoek aan Wuhan dat hij vasthoudt aan een beleid waarbij corona volledig moet worden uitgeroeid. Juist met de nieuwe coronavarianten lijkt dat een steeds onmogelijker opgave, iets wat alleen te doen is als de beperkingen nog verder toenemen.

Ook op de moeder van de vrouw in Shanghai maakte de lockdown veel indruk. „Vroeger zou ze gezegd hebben: ‘Ik steun je wel als je naar het buitenland wil.’ Deze keer moedigt ze me ook actief aan. Ze zegt: ‘Je moet absoluut vertrekken.’”