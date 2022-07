Spannende autoreis door de woestijn

Het interactieve verhaal As Dusk Falls bevat alle ingrediënten van een spannende misdaadthriller: een gezin op lange autoreis met een verloren gewaand familielid, een alleenstaande moeder in een afgelegen motel in een stil woestijnstadje, en drie jonge overvallers op de vlucht. Drie hoofdstukken lang moeten we deze mensen door hun steeds penibelere situatie zien te leiden. Tegen de tijd dat de politie voor de deur staat, zit je als speler tegen het plafond. Heb je dit wel goed aangepakt?

As Dusk Falls nestelt zich in een groeiende verzameling van soortgelijke verhalengames, waarin je als speler in feite een film kijkt en af en toe moet ingrijpen via keuzes in de dialogen. Dit spel doet dat echter niet via 3D-personages, maar via zeer sprekende tekeningen die als een soort storyboard verspringen van het ene moment in het andere. Zeker aan het begin werkt het wat vervreemdend, maar het biedt maker INTERIOR/NIGHT de ruimte om op een geheel eigen manier spanning op te bouwen.

De studio gaat daarin verder dan het recente The Quarry - in As Dusk Falls bepalen je beslissingen niet alleen wie de confrontatie overleeft. Belangrijker zijn de onderlinge verhoudingen, waardoor de keuzes intrigerend complex en lastig kunnen zijn.

Die verhoudingen vormen het fundament voor het tweede ‘boek’ met drie hoofdstukken, waarin we de emotionele nasleep van de gewraakte woestijnnacht volgen. Ondanks een interessant lijntje over traumaverwerking weet As Dusk Falls hier helaas niet zo sterk meer de aandacht vast te houden, het wordt voorspelbaar. Ook de mogelijkheid met twee of meer samen het spel te spelen, blijkt meer stof tot ruzie dan nadenken.