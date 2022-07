Politie wil daders van boerenacties vinden, maar ook escalatie voorkomen

Dat er de voorbije dagen geen slachtoffers zijn gevallen bij acties door boeren mag best een wonder heten. De hooibalen waar een auto woensdagochtend op de A32 bij Meppel op in reed waren voorzien van balken, zo vertelt een woordvoerder van de politie Noord Nederland. De auto was total loss, de bestuurder bleef ongedeerd. Er gebeurden daarna nog twee andere ongelukken. Op de A7 reed een auto woensdagnacht op een stapel autobanden bij Midwolde en een andere wagen op gedumpt afval bij Frieschepalen. „Niemand raakte gewond, maar dat had heel anders kunnen aflopen”, aldus de woordvoerder, die een „breed recherche-onderzoek” aankondigt.

Met behulp van snelwegcamera’s en dashcambeelden wordt geprobeerd de daders te achterhalen. Ook het afval zelf wordt op sporen onderzocht. De politie heeft niet alleen boeren in het vizier. „Enkele vrachtwagenchauffeurs maakten de dumpingen mogelijk door langzamer te rijden en ervoor te zorgen dat de dumpers geen last hadden van achterop komend verkeer”, aldus de politiewoordvoerder.

In reactie op het nieuws klonken er donderdag stevige woorden vanuit de overheid richting de radicale boeren en hun medestanders. Het blokkeren van snelwegen, dumpen van afval en het bedreigen van bergers die de rotzooi willen opruimen is „onacceptabel”, twitterde premier Rutte vanaf zijn vakantieadres. Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, als voorzitter van het Veiligheidsberaad, liet van zich horen. „Hier moet hard en strafrechtelijk tegen worden opgetreden”, liet hij in een verklaring weten. Volgens de voorzitter gaat het niet om actievoerders, maar om „extremisten” met wie „niet het gesprek” zou moeten worden gevoerd. „Dat helpt niet en geeft hen en een podium dat ze niet verdienen”, aldus Bruls.

‘Naderhand handhaven’

Bijna gelijktijdig bleek het contrast met de praktijk. Donderdagmiddag blokkeerden boeren de snelwegen A35 en A1 in beide richtingen tussen Almelo en Hengelo. Er werd een barbecue op de snelweg georganiseerd en de demonstranten lieten weten dat zij aan het einde van middag zouden worden afgelost door een nieuwe groep medestanders. De vertragingen voor het verkeer liepen snel op, al mochten ingesloten voertuigen de blokkades passeren. Zou de politie nu hard optreden, zoals Bruls had aangekondigd? „Agenten ter plekke gaan het gesprek aan”, is het eerste wat een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zegt. „We leggen ze uit dat het blokkeren van snelwegen verboden is en doen een beroep op hun verantwoordelijkheid om geen overlast en gevaarlijke situaties te veroorzaken”, aldus de woordvoerder.

Maar direct opgepakt worden zij niet. „De veiligheid van de andere weggebruikers staat voorop. Een aanhouding kan tot escalatie op de snelweg leiden en gevaar voor het overige verkeer”, aldus de woordvoerder. De politie is dus bang voor ongeregeldheden op de snelweg en wil „naderhand handhaven”. Met behulp van camerabeelden wordt geprobeerd achteraf boetes op te leggen. Stilstaan op de snelweg kost 410 euro. Deze week bleek dat alleen de webshop van actiegroep Farmers Defence Force al drie ton aan omzet heeft opgeleverd. Bovendien worden de boeren gesteund door kapitaalkrachtige agrarische bedrijven, waardoor dit soort boetes wellicht weinig indruk maken.

Aan het einde van de middag hieven de boeren hun blokkade op. „De politie was snel na de start van de actie aanwezig, maar greep niet in”, schreef persbureau ANP. Boeren van de actiegroep Voll Gass uit de wijde omgeving van Lochem in Gelderland en Overijssel zeggen geen andere mogelijkheid te hebben dan „harde acties” te voeren tegen de stikstofplannen, nu het kabinet niet van zins lijkt het beleid te wijzigen. Woordvoerder Albert Markerink: „Wat zou jij doen als er iemand aan huis komt om te vertellen dat je volgende week moet vertrekken? Wat zou jij doen als de overheid tegen je zegt: hier heb je een oprotpremie, ga maar iets anders doen?”

Markerink heeft zelf geen boerenbedrijf meer, maar is wel actief deelnemer aan de verschillende appgroepen waarin de acties, zoals het blokkeren van snelwegen met hooibalen, mest en afval, worden besproken. Volgens hem zitten er zo’n driehonderd tot vierhonderd activisten in de appgroepen. Markerink: „Bij elke actie die we voorstellen is er altijd wel iemand die de vraag stelt of we daardoor de steun van de publieke opinie niet verliezen. Ook bij de vlaggenacties krijg je natuurlijk commentaar. En inderdaad is het voeren van dit soort acties niet wat wij zouden willen. Maar we worden ertoe gedwongen.”

‘Niet gekaapt’

Het is niet waar, aldus Markerink, dat de boerenprotesten zijn „gekaapt” door radicalere boeren. „Het zijn dezelfde mensen die met hun trekkers een lichtjestocht rijden langs verpleeghuizen, of rouwstoeten rijden, of met hun trekkers tijdens de coronatijd langs eenzame kinderen op hun verjaardagen hebben gereden. Ze doen wat er moet gebeuren.” En dat zich noodlottige ongevallen kunnen voordoen door de blokkades op de wegen? „Dat zou dramatisch zijn. Maar ook bij de boeren gebeuren noodlottige ongevallen.”

De opvattingen van de leden van Voll Gass weerspiegelen die van veel actievoerders: dat zij zich gedwongen voelen harde acties te voeren, en zich beschouwen als verzetsstrijders in een oorlog tegen de stikstofplannen. „Ze weten drommels goed dat er straffen staan op wat ze aanrichten, maar ze zien geen andere mogelijkheid om de plannen te stoppen”, zegt Jan Huzen uit Emmen, oprichter en beheerder van enkele „steungroepen” van burgers voor boeren.