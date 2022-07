Politie houdt vijftien mensen aan in verband met rellen bij promotiewedstrijd ADO Den Haag

De politie heeft deze week vijftien mensen opgepakt voor betrokkenheid bij rellen na de promotiewedstrijd ADO Den Haag - Excelsior, waarbij eind mei meerdere politieagenten en -honden gewond raakten toen toeschouwers het veld bestormden en met vuurwerk gooiden. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

De vijftien aangehouden verdachten zijn allemaal mannen uit de regio Den Haag, hun leeftijden variëren tussen de zestien en vijftig jaar. De politie deelde beelden van een aantal relschoppers op onder meer sociale media en kon de aanhoudingen verrichten naar aanleiding van binnengekomen tips. Een aantal verdachten is reeds voorgeleid bij de rechter-commissaris. In totaal zijn er nu 23 verdachten aangehouden. In juni werden vier van hen via snelrecht veroordeeld, ze moeten tot zes maanden de cel in.

Op 29 mei liep ADO Den Haag promotie naar de Eredivisie mis na strafschoppen, in promotie-degradatiewedstrijd tegen Excelsior. Fans raakten niet alleen op het veld van het Cars Jeans Stadion in Den Haag slaags met de politie, maar ook buiten het stadion. Daar werden ME’ers volgens de politie met onder meer stenen, ijzeren staven, en een uit de grond getrokken verkeersbord bekogeld.