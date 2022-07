Overleden ziel krijgt een tweede kans

Opslaan in leeslijst

Pijlsnel van A naar Z hollen, om de beste tijd neer te zetten: het ‘speedrunnen’ is een populaire hobby in games. Met Neon White wil de kleine ontwikkelaar Angel Matrix het genre weer een nieuwe impuls geven. En dat lukt ook - althans, als je alleen op het snelrennen zelf let.

Je speelt een overleden ziel die op de drempel van het vagevuur te horen krijgt dat hij een tweede kans krijgt. Als ‘Neon White’ moet hij zoveel mogelijk demonen zien te doden, meer dan alle andere Neon-zielen. Lukt hem dat, dan krijgt hij een kaartje naar de hemel.

Elk level bevat een aantal demonen met eigen kwaliteiten, die zich niet kunnen bewegen maar wel op je kunnen schieten. Met speciale kaarten kun je terugschieten - of juist een kaart opofferen om zo sneller te kunnen rennen of hoger te kunnen springen. Zo moet je voor elk gebied de beste combinatie van route en kaartgebruik zien te vinden, om zo snel mogelijk alle demonen weg te vagen.

Zit je in de flow, dan is Neon White een meesterlijk prettige game die je constant uitdaagt om een level toch nóg een keer te proberen, om maar net die betere tijd te krijgen. Voor je het weet ben je uren verder, eerst met uitzoeken, dan met perfectioneren.

Maar daar stopt de pret. Behalve het gevoel van voldoening biedt Neon White namelijk alleen beloningen in de vorm van stukjes verhaal. Deze dialogen tussen jou en de andere Neons zijn zo tenenkrommend puberaal, dat je onmiddellijk de versnellingsknop indrukt - dit zijn minuten die je liever aan nóg een poging had besteed.

Game Neon White. Door Angel Matrix Voor pc, Nintendo Switch. 21,99 euro ●●●●●