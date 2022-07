In welke havens kunnen cruiseschepen met asielzoekers terecht?

Twee grote zeecruiseschepen met opvangcapaciteit voor zo’n 2.000 asielzoekers moeten op korte termijn een oplossing bieden voor de asielcrisis in Ter Apel en elders in de noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de contracten met de Estse rederij Tallink Grupp getekend. Justitie moet nog wel een geschikte haven vinden, want oorspronkelijke plannen om de cruiseschepen op zee te stationeren zijn afgeblazen. De veiligheidsrisico’s zijn te groot en de bevoorrading te lastig, schreef verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) donderdag aan de Tweede Kamer. Het bleek bovendien niet mogelijk vanaf zee een pendeldienst op te zetten van en naar de kust, een noodzakelijke voorwaarde om te voorkomen dat huisvesting op zee voor asielzoekers zou neerkomen op een gevangenisregime.

Maar nu de contracten met de zeerederij getekend zijn, is het de vraag in welke zeehaven de cruiseschepen terecht kunnen. Velsen bleek vorige maand bereid om haar zeehaven vanaf september voor maximaal een half jaar beschikbaar te stellen. Maar Rijkswaterstaat heeft die locatie afgekeurd wegens onaanvaardbare veiligheidsrisico’s. De zogeheten bolders, grote palen waar zo’n cruiseschip aan vastligt, zijn te zwak. Het risico is dan te groot dat de kade het begeeft en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dat geldt ook voor het moment dat komende herfst forse rukwinden ontstaan. Ook dan is er volgens Rijkswaterstaat het risico dat de kade instort.

Nog optie van riviercruiseboten

Onderzocht wordt nog of de kade alsnog geschikt kan worden gemaakt, en of dat voor de deadline van september gaat lukken. Een andere optie om kleinere riviercruiseboten aan te meren, wordt nog achter de hand gehouden. Onderzocht wordt hoeveel van die boten veilig in de haven kunnen aanmeren en hoeveel asielzoekers daar opgevangen kunnen worden. De gemeente Velsen zegt wel vast te houden aan een maximale opvangperiode van zes maanden. Uiterlijk volgend jaar maart moeten de opvanglocaties weer verdwijnen, los van de vraag wanneer het COA erin slaagt om met Rijkswaterstaat overeenstemming te bereiken over de geschiktheid van de aanmeerplek. Voorlopig zit het COA wel vast aan de contracten met de Letse rederij, maar is er nog geen overeenstemming met gemeenten met een zeehaven om die cruiseschepen ook onder te brengen.

Een onhoudbare situatie Eric van der Burg staatssecretaris van Asiel en Migratie (VVD) over de crisis in de asielzoekersopvang

Terwijl de tijd voor staatssecretaris Van der Burg dringt. Hij moet nog deze zomer verlichting geven voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waar sinds begin juli bijna dagelijks tientallen tot honderden asielzoekers buiten in erbarmelijke toestanden verblijven. Ook elders puilen de noodopvangcentra uit en zijn er onvoldoende gemeenten bereid om locaties beschikbaar te stellen. „Een onhoudbare situatie”, noemt de staatssecretaris de crisis in de asielzoekersopvang in zijn brief. De cruiseschepen zijn, net als in Ter Apel, bedoeld als eerste aanmeldcentrum voor asielzoekers die in Nederland arriveren. Van daaruit worden zij ondergebracht in de formele asielzoekerscentra, verspreid over het land.

Acuut probleem

Als die optie niet lukt, zit Van der Burg over twee maanden met een acuut probleem. Want vanaf oktober krijgt hij geen medewerking meer om nieuwe stromen asielzoekers op te vangen Vanaf die datum stoppen gemeenten met hun medewerking aan de crisisnoodopvang, zo liet voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad vorige week maandag weten. Want het Veiligheidsberaad, waarin burgemeesters van de 25 grootste gemeenten zitting hebben, vindt dat vluchtelingenopvang een rijkstaak is en dat een beperkt aantal gemeentes inmiddels voldoende heeft gedaan om hem te hulp te schieten. Van der Burg moet zelf zo snel mogelijk grote opvanglocaties realiseren en desnoods een aantal gemeenten dwingen om locaties beschikbaar te stellen. „Desnoods met hele onplezierige directieven”, voegde Bruls daar nog aan toe.

Met die twee cruiseschepen – het COA heeft nog een optie op een derde – komt Van der Burg tegemoet aan de wens voor die grote opvanglocaties als alternatief voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. En het COA opent volgens Van der Burg de komende weken drie nieuwe opvanglocaties met in totaal 780 plekken, in Den Haag, Delft en Voorschoten. Maar elders in het land sluiten gemeenten ook tijdelijke opvangcentra, er melden zich dagelijks nieuwe stromen asielzoekers in Ter Apel en voorlopig heeft de staatssecretaris nog geen noodwetgeving beschikbaar om nieuwe locaties af te dwingen. Terwijl ook de noodopvang op die cruiseschepen van beperkte duur is. Als het lukt om de zeehaven in Velsen geschikt te maken, biedt dat lucht tot volgend jaar maart. Daarna moet dat cruiseschip weg, luidt de bindende voorwaarde die de gemeente Velsen aan het COA gesteld heeft. Ook als het langer duurt voordat het cruiseschip daadwerkelijk kan aanmeren.

