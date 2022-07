LTO Nederland bereid tot ‘verkennend gesprek’ met kabinet

LTO Nederland is bereid om volgende week een ‘verkennend gesprek’ met het kabinet te voeren over de stikstofplannen. Dat laat Sjaak van der Tak, voorzitter van de belangenvereniging, weten in een verklaring. Het gesprek zal geleid worden door bemiddelaar Johan Remkes.

„Vandaag heeft minister-president Mark Rutte mij opgebeld. Dit naar aanleiding van de uitnodiging om onder leiding van de heer Remkes zonder taboes in gesprek te gaan”, schrijft Van der Tak. „LTO is helder geweest: een gesprek heeft alleen zin als er zonder taboes kan worden gesproken. Premier Rutte heeft mij toegezegd dat er ook voor het kabinet geen taboes zijn.”

In de verklaring roept Van der Tak op tot keurige acties tegen het stikstofbeleid, die passen „binnen de wet en met oog voor maatschappelijk draagvlak”. Hij benadrukt dat „buitenwettelijke acties” alleen maar zorgen voor „verlies van draagvlak en het telkens moeten verdedigen van de sector”.

Op verschillende snelwegen in Nederland dumpten boeren donderdag asbest en autobanden en werden wegen geblokkeerd. Ook werd er door boeren een barbecue gehouden op de snelweg ter hoogte van knooppunt Azelo, in Overijssel. Aanwezige agenten waren terughoudend met ingrijpen.

Remkes werd begin juli door het kabinet aangesteld om gesprekken te leiden tussen boerenorganisaties en het kabinet. LTO Nederland liet toen weten weinig in een gesprek met Remkes te zien, een reactie die het herhaalde toen Remkes afgelopen dinsdag uitnodigingen verstuurde voor de gesprekken. De boerenorganisaties Agractie en de Farmers Defence Force (FDF) zeggen daarnaast problemen te hebben met Remkes als bemiddelaar. Hij wordt als „niet neutraal” beschouwd. FDF heeft al aangegeven volgende week niet aan te schuiven, Agractie zegt zich nog te beraden. Remkes zelf heeft benadrukt onafhankelijk te zijn.