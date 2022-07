Lorena Wiebes pakt tweede ritwinst in Tour de France Femmes

Lorena Wiebes heeft haar tweede etappezege in de Tour de France Femmes te pakken. De 23-jarige renster van Team DSM was in de vijfde etappe naar Saint-Dié-des-Vosges de sterkste in de massasprint, voor de Italiaanse Elisa Balsamo en klassementsleider Marianne Vos. Wiebes won zondag ook al de openingsrit.

De 175,6 kilometer tellende rit met start in Bar-le-Duc werd vooraf gezien als de laatste kans voor sprinters op een ritzege. Het peloton gunde een kopgroep van vier de ruimte, met daarin Emily Newsom (EF), Anya Louw (AG Insurance), Victoire Berteau (Cofidis) en Antri Christoforou (Human Powered Health). Terwijl zij enkele minuten voorsprong hadden, vond in het peloton op zo’n 45 kilometer van de streep een flinke valpartij plaats. Meerdere rensters liepen verwondingen op, de Deense Emma Norsgaard moest zelfs opgeven met een ogenschijnlijk sleutelbeenblessure.

Nadat de rust in het peloton was teruggekeerd, kon het jagen op de koplopers worden hervat. Newsom en Louw werden als eerste ingerekend, terwijl Berteau en Christoforou het bleven proberen. Op 2,5 kilometer van de finish denderden de sprinttreinen in het peloton alsnog over het duo heen. In de laatste meters spurtte Wiebes de concurrentie uit het wiel, waardoor ze alleen op de finishfoto stond.

Vos blijft de leider in het algemeen klassement, met 20 seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en Poolse Katarzyna Niewiadoma. De komende dagen gaat de Tour de France Femmes de hoogte in, met op zondag de laatste etappe met finish op de Plance de Belles Filles in de Vogezen.