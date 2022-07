Lange file door barbecueënde boeren op snelweg bij Azelo

Tientallen demonstrerende boeren blokkeren de snelweg bij knooppunt Azelo in Overijssel, waar de A35 en de A1 elkaar kruisen. In beide richtingen staat het verkeer geheel vast door de trekkers, waarbij de demonstranten op de weg aan het barbecueën zijn geslagen. De demonstranten stellen om 17.00 uur te worden afgelost door een nieuwe groep, zo meldt persbureau ANP.

Volgens het ANP zijn er agenten ter plaatse, maar wordt er vooralsnog niet ingegrepen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen het persbureau dat er wordt gewacht met optreden „als het nodig is”. Politiechef Willem Woelders zei donderdagmiddag juist tegen het AD dat boeren met hun nieuwe grimmige en dwingende koers „alle grenzen van de democratische samenleving” overschrijden.

Woelders zegt ook dat boeren die troep op snelwegen dumpen en in brand steken celstraffen riskeren. „Het dumpen van asbest is een misdrijf waarop maximaal twaalf jaar cel staat, ik vraag me af of de mensen die dit doen dat beseffen.” De politie zegt „vol” in te zetten op opsporing van daders, aldus de politiechef in het AD, en verwacht de komende tijd ook mensen te gaan aanhouden. Dat gaat wel tijd kosten, besluit hij.

De politie heeft niet de capaciteit om preventief in te grijpen, zei Woelders een maand geleden tegen NRC. Bij crises coördineert de politie landelijk, maar moeten de regionale eenheden mensen en middelen vrijmaken. „In de ene regio weet de politie meer dan de andere, omdat het contact met de boeren verschilt”, aldus de politiechef. Hardhandig ingrijpen lijkt bij snelwegblokkades slechts een „laatste redmiddel”.

