Koeweit wil geen regenboogkrijtjes meer

„Er kwam iemand die zei dat we de drinkbeker met regenboogjes niet mochten verkopen. En de pet met regenbooglogo ook niet. We hebben alles weggehaald.” De Indiase verkoper van de HEMA in Farwaniya, een voorstad van Koeweit-Stad, weet niet precies hoe het zit, maar het zou iets met „je weet wel” te maken hebben. Hij kijkt ongemakkelijk. Je kunt in Koeweit misschien maar beter niet praten over homoseksualiteit. En de laatste tijd al helemaal niet, want homofobie is inmiddels officieel beleid.

Onlangs deed het ministerie van Handel een oproep aan het publiek om te helpen bij het opsporen van symbolen die als steun aan de lhbt-gemeenschap moesten worden gezien. Vooral de regenboog is de gebeten hond. De boodschap: zie je ergens een product met de regenboog erop, meld dat, dan wordt er een handhavingsteam op afgestuurd. Ter verduidelijking voegde het ministerie er een illustratie bij waarin het verschil tussen een goede regenboog – zeven kleuren – en een foute regenboog – zes kleuren – werd uitgelegd.

Het Koeweitse ministerie van Handel verspreidde een illustratie op Instagram waarin het verschil tussen een ‘goede’ regenboog – zeven kleuren – en een ‘foute’ regenboog – zes kleuren – werd uitgelegd.

Later volgde nog een memo met andere lhbt-vlaggen, zoals de trans-vlag, waar het publiek ook alert op moest zijn. Men moet vooral goed letten op snoep- en speelgoed, want kinderen moeten beschermd worden tegen deze oprukkende westerse ideologie, zo wordt benadrukt.

Hoewel er ook genoeg mensen zijn die vinden dat een land dat in een permanente politieke crisis verkeert wel wat beters te doen heeft dan kleuren tellen, lijkt een groot deel van de Koeweitse bevolking achter het antihomobeleid te staan. Dat blijkt alleen al uit de tienduizenden boze reacties op een Instagram-bericht van de Amerikaanse ambassade ter gelegenheid van Pride-maand waarin gelijke rechten voor iedereen werden bepleit, met als illustratie een regenboogvlag. De ambassadeur werd op het matje geroepen, het bericht is gewoon blijven staan.

Amazon gehoorzaamde

Koeweit staat niet op zichzelf met deze anti-lhbt-sentimenten. Ook in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten is het antihomofanatisme opgelaaid. In de Emiraten werd Amazon verordonneerd om ‘lhbt-producten’ – wat dat ook mogen zijn – uit zijn lokale webwinkel te verwijderen, anders zouden er maatregelen volgen. Amazon gehoorzaamde, want je hebt je aan de regels van het land te houden, zo was het argument. Disney had een akkefietje met Saoedi-Arabië, dat eiste dat de producent een lhbt-referentie uit een Doctor Strange-film zou schrappen. Disney weigerde: dan maar geen vertoning in het koninkrijk.

Het uitbannen van regenbogen is onbegonnen werk: Skittles liggen nog gewoon in het schap

In de kleinere feest- en speelgoedwinkels in Koeweit maakt men zich niet al te druk om de antiregenboogcampagne. Het wemelt er zelfs van de regenbogen: van Teletubbies-ballonnen tot My Little Pony’s met regenboogkleurige manen, van Barbie met regenboogkleurige meerminnenrok tot een opblaasbare eenhoorn met regenboogkleurige vleugels. Kinderen vinden de regenboogkleuren immers leuk en de producenten dachten waarschijnlijk niet aan Pride toen ze besloten de haren van de Kindi Kids-pop in regenboogkleuren op de markt te brengen.

Buiten een speelgoedwinkel probeert een klein meisje een roze fiets. Haar Egyptische vader denkt niet dat zijn dochters op een idee gebracht zouden worden door regenbogen op het speelgoed of de verpakkingen, voor zover hij dat al erg zou vinden. „Je legt je kinderen uit hoe de wereld in elkaar zit en vervolgens maken ze hun eigen keuzes.”

Verkleedpartijen

De feestwinkeljuffrouw vertelt dat ze goede zaken doet met verkleedpartijen in het homocircuit. En dan gaat het niet alleen om regenboogkleurige accessoires, hoewel de regenboogvleugels wel populair zijn. Die hebben overigens meer dan zes kleuren, dus het is niet duidelijk hoe een eventuele inspecteur daarmee zou moeten omgaan.

Het is niet zo dat de homogemeenschap hier openlijk met vlaggen zwaait, of überhaupt openlijk voor homo-zijn uitkomt. Alles moet stiekem. Geluk bij een ongeluk is dan wel dat dat niet zo moeilijk is, want het sociale leven van mannen en vrouwen is in deze regio veelal gescheiden. Dat je dag en nacht met je mannelijke vrienden doorbrengt, is heel normaal. Het is ook betrekkelijk gebruikelijk dat een homo trouwt met een lesbienne, zodat niemand van de familie onraad ruikt en ze verder allebei hun gang kunnen gaan.

Lees ook Column | Het miniregenbooglogootje moest van de Snackers-chips af

Het is niet direct duidelijk waarom het anti-lhbt-fanatisme juist nu de kop heeft opgestoken in de regio. De Saoedische onderzoeker Sultan Al Amer schrijft in een artikel in New Lines Magazine: „Als je een Arabische dictator bent die op zoek is naar morele legitimiteit, zonder dat direct te willen ontlenen aan de islam of gender, wat past dan het beste in je nieuwe seculiere conservatieve agenda? Een antihomo- en, in mindere mate, een anti-atheïsmediscours.”

Het antihomosentiment is ook onder gematigd gelovigen nog altijd veel sterker dan bijvoorbeeld het anti-alcohol- of antivarkensvleessentiment

Het idee is dat je op die manier de fanatieke hardliners in je land tevreden houdt, zonder dat de minder religieuze meerderheid er veel kwaad in ziet, wat bij bijvoorbeeld antivrouwenretoriek wel het geval zou zijn. Het antihomosentiment is ook onder gematigden nog altijd veel sterker dan bijvoorbeeld het anti-alcohol- of antivarkensvleessentiment. Dat de symboolpolitiek van hun leiders over de rug van de lhbt-gemeenschap wordt gevoerd, lijkt de grote massa niet zoveel uit te maken. Dat homoseksualiteit in de Arabische wereld tot ver in de achttiende eeuw betrekkelijk normaal was en werd bezongen in gedichten, is men ook gemakshalve vergeten.

Het uitbannen van de regenboog is in Koeweit intussen een onbegonnen zaak. Bij de baqala’s, kleine kruidenierswinkels, liggen de Skittles gewoon nog op de plank, bij de kassa van de HEMA ligt een doosje met zes teckelvormige waskrijtjes in regenboogkleuren en wie in de Emiraten bij amazon.ae een paar kniehoge zeskleurige regenboogsokken wil bestellen, heeft ze binnen drie tot vier dagen in huis. De HEMA-verkoper gniffelt om de teckels. „Die hebben het gered.”