Is Amerika nu wel of niet in een recessie? Nee, zeggen Amerikaanse experts zelf

De Amerikaanse economie kromp in het tweede kwartaal. Dat is het tweede opeenvolgende kwartaal met krimp op een rij. En het maakt niet eens uit welke vergelijkingsgrond je neemt. Ten opzichte van een kwartaal eerder was het bruto binnenlands product (bbp) 0,2 procent lager (zo meten de Europeanen doorgaans). Ten opzichte van een jaar eerder was het bbp in het tweede kwartaal zelfs 0,9 procent lager (zo meten de Amerikanen), blijkt uit de cijfers die het National Bureau of Economic Research (NBER) donderdag publiceerde.

In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie al met 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Technisch is door die twee opeenvolgende kwartalen van krimp sprake van een recessie. Is Amerika dan ook in een recessie?

Nee, dat is een te beperkte statistische opvatting van het begrip recessie, zo beweren economen en beleidsmakers nu. In de VS is er pas een recessie als een panel economen binnen het NBER heeft bepaald dat die recessie er is. Zij kijken naar meer factoren dan alleen de groei of krimp van het bbp, zoals werkgelegenheid, winkelverkopen, productiecijfers en inkomens van huishoudens. Wanneer doen ze uitspraak over een recessie? Vaak pas maanden nadat deze echt is ingetreden. Soms duurt het zelfs een jaar. De economen van de NBER willen eerst zien of de krimp zich uitstrekt tot de gehele Amerikaanse economie of tot slechts enkele sectoren.

Bovendien zijn de cijfers van donderdag de eerste schattingen, die later vaak bijgesteld worden als er meer economische gegevens bekend zijn. De negatieve cijfers kunnen eind augustus nog omslaan in positieve cijfers.

Fed laat zich niet afleiden

Ook de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, laat zich niet afleiden door de krimpcijfers. „Die kun je beter met een korreltje zout nemen”, zei Fed-president Jay Powell woensdag al vooruitblikkend bij de persconferentie waar hij de renteverhoging met 0,75 procentpunt toelichtte. Dat was de vierde verhoging sinds maart. De rentetarieven die de Fed rekent, liggen nu tussen de 2,25 en 2,5 procent.

Die tarieven zijn een stuk hoger dan de rente van 0 procent, die de Europese Centrale Bank vorige week vaststelde. Uit vrees voor een economische neergang heeft de ECB behoedzamer gereageerd op de hoge inflatie.

Powell en zijn medebestuursleden van de Fed laten zich niet afschrikken. Zolang de werkgelegenheid op peil blijft, is hun belangrijkste doel om de inflatie terug te brengen naar 2 procent. Vorige maand was de inflatie in de VS 9,1 procent, vooral door hoge energieprijzen.

Toch lijkt het niet voor de hand te liggen om de rente te blijven verhogen in een periode dat een economische recessie dreigt. Een hogere rente remt de drang van bedrijven om te investeren en van consumenten om producten of huizen te kopen. Powell noemt de huidige situatie dan ook uitdagend. „De VS is op dit moment niet in een recessie, en de reden is dat er te veel terreinen zijn in de economie die het nog veel te goed doen”, zei hij in zijn toelichting. Daarin hintte hij wel dat het tempo van renteverhogingen mogelijk omlaag gaat. Eerder was de verwachting bij veel economen dat de Fed de rente de komende tijd tot 3,5 procent zal verhogen.

De onzekerheid over de Amerikaanse economie is groot. De vrees voor een recessie wordt sterk getemperd omdat de werkloosheid laag is en het aantal vacaturen hoog blijft. Er zijn daarom al economen die nu al groei in de overige kwartalen van dit jaar durven te voorspellen.