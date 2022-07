Fed verhoogt rente met 0,75 procentpunt

. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), heeft een verhoging aangekondigd van de basisrente van 0,75 procentpunt. De verhoging moet de inflatie in de Verenigde Staten afremmen. De beleidsrente in het land staat nu op 2,25 tot 2,5 procent. Het is inmiddels de vierde renteverhoging door de Federal Reserve in een paar maanden. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo kort achter elkaar de rente verhoogd. Zo ging de basisrente in maart met 0,25 procentpunt omhoog, in mei met 0,5 procentpunt en in juni met 0,75 procentpunt. Ook de Europese Centrale Bank kondigde onlangs een renteverhoging aan. Het was de eerste in elf jaar. De verhoging van 0,5 procentpunt maakte een einde aan de negatieve rente binnen de eurozone, die sinds juni 2014 van kracht was. De ECB streeft net als de Fed naar een inflatie van 2 procent. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 28 juli 2022