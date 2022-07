Nee, Zelensky’s zieltje is niet wit als dat van de kleine Jezus

‘De rol van Zelensky’, schrijft de Oekraïense journalist Serhi Roedenko, ‘en zijn overwinning in de Russisch-Oekraïense oorlog zal in de toekomst waarschijnlijk worden beschreven door historici. Er zullen films en boeken over hem worden gemaakt en straten, lanen en universiteiten naar hem worden vernoemd.’ Daar is geen woord van overdreven. Zelensky zal de komende jaren een dankbaar scriptieonderwerp zijn, en de onvermijdelijke bio-pic miniserie wordt ongetwijfeld een hit.

Het is een vreemde gewaarwording om een politicus in real time zo’n proces van mythologiseren te zien doorlopen, waarbij het met de dag moeilijker is te beseffen dat iemand een mens is en geen meme. Net zoals je ook nooit meer met een onbevangen blik de Mona Lisa bekijkt. Sommige beelden zijn te iconisch. De jeugdige Zelensky die met zijn vermoeide blik, ongeschoren hoofd en groene T-shirt in het belegerde Kyiv resideert, is inmiddels ook zo’n iconisch, en dus platgeslagen beeld.

Midden in deze mythevorming verschijnt nu het boek Zelensky. De biografie, van Serhi Roedenko, waarin hij Zelensky ‘zonder grime’ wil tonen. Hij is niet de enige met die ambitie, NRC-redacteur Steven Derix publiceerde in deze krant al een hoofdstuk uit zijn boek Zelensky. De oorlogspresident, geschreven met Marina Shelkunova. Maar Roedenko’s boek is vooralsnog de enige vertaalde biografie van Oekraïense bodem.

Het verhaal van Zelensky is in grote lijnen inmiddels bekend. De knappe komiek die de hoofdrol speelt in de serie Dienaar van het volk over een man die zonder enige politieke ervaring president wordt, en prompt zélf zonder enige politieke ervaring president wordt, sleurt zijn land voor het oog van de wereld heldhaftig een verwoestende oorlog door. David tegen Goliath, Harry Potter tegen Voldemort. Het script schrijft zichzelf.

Maar ons zijn in dit leven haast nooit simpele sprookjes gegund, en Zelensky was natuurlijk al iemand voordat hij dat groene T-shirt aantrok. Serhi Roedenko, die eerder al Joesjtsjenko, Janoekovitsj en Timosjenko portretteerde en vast weinig illusies koesterde, was duidelijk van plan in zijn boek wat harde noten te kraken. Maar inmiddels wil hij zijn president óók hartstochtelijk steunen in oorlogstijd. Hoe bewandel je zo’n dun koord?

In het geval van Roedenko vooral door kritische hoofdstukken abrupt te eindigen en een positieve draai te geven. ‘Is de geheime operatie Avenue, om Russische leden van de Wagnergroep op te pakken, misschien mislukt door een Russische mol?’ - is de vraag van één hoofdstuk. Ach, kapt Roedenko zichzelf af, nu vecht iedereen zij aan zij. Hoe zit het met de rivaliteit tussen oud-president Porosjenko en Zelensky? Ze zitten nu in hetzelfde team. Wilde Zelenksy oligarch Achmetov niet aanpakken? Iedereen heeft in Oekraïne nu één gemeenschappelijke vijand.

Te haastig

Die plotse eindes zijn exemplarisch voor het veel te haastig afgewerkte boek. Het bestaat uit korte hoofdstukjes, niet in chronologische volgorde, die inzoomen op enkele episodes uit zijn leven en carrière maar vooral ook op de figuren in de politieke en showbizz-kring rond Zelensky. Die categorieën lopen overigens volledig door elkaar: Zelensky heeft veel vrienden en collega’s uit zijn televisietijd meegenomen naar zijn presidentschap. In vogelvlucht is het boek een soort ‘wie is wie’ in de Oekraïense politiek, maar er worden te veel namen genoemd en er wordt te weinig uitgelegd.

Wat leren we wel? Soms licht Roedenko een veelzeggend bizar detail uit waarin het show-element en de sfeer van vriendjespolitiek van de jonge Oekraïense democratie doorschemert. Bijvoorbeeld toen Porosjenko Zelensky tijdens de verkiezingscampagne ervan beschuldigde drugsverslaafd te zijn, en Zelensky zijn bloed liet testen. Dat deed hij niet in een ziekenhuis bij een arts, maar in een privékliniek van een vriend, waar het bloed werd afgenomen door een masseur die ooit mee had gedaan met de Oekraïense versie van Master Chef. De resultaten werden betwist. Opmerkelijk is ook de manier waarop Zelensky een corruptieschandaal onder parlementsleden van zijn partij probeerde op te lossen. Hij postte op Facebook dat iedereen maar publiekelijk aan de leugendetector moest, dan zou de waarheid wel boven tafel komen.

Onderschat

Het overkoepelende sentiment over Zelensky voor de oorlog was dat hij, hoewel hij niet eens een echt verkiezingsprogramma had, zich niet aan zijn meest basale verkiezingsbeloftes had gehouden. ‘Geen nepotisme en geen vriendjespolitiek in de regering!’ luidde de leus. Roedenko’s pagina’s lange lijst met benoemingen uit Zelensky’s zakelijke ‘familiekring’ heeft weinig toelichting nodig.

En dat is niet alles: veel politiek geëngageerde Oekraïners zat het absoluut niet lekker dat Zelensky een deel van zijn carrière maakte in Moskou, dat hij ten tijde van de Majdanrevolutie niet meedeed, maar vanaf de zijlijn grappen maakte over de demonstranten. Bij de anekdote over een niets-aan-de-hand optreden van Zelensky in de Donbas op de dag dat er een politicus was mishandeld, voel je de woede van Roedenko over Zelensky’s gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid.

Dat soort binnenlandse kritiek is natuurlijk oneindig veel interessanter dan de voorspelbare laster over nazi’s die het Kremlin de wereld in slingert. Zelenksy was voor veel Oekraïeners in feite de zoveelste teleurstelling. Maar inmiddels is ook Roedenko werkelijk onder de indruk van zijn president. Zelenksy is niet gevlucht, en heeft de wereld met zijn oprechte en indringende toespraken gedwongen niet weg te kijken van het Russische geweld in Boetsja en omstreken. Poetin heeft zijn tegenstander totaal onderschat.

Dat Zelensky’s zieltje niet wit is als dat van de kleine Jezus, zou ons noch moeten verrassen, noch werkelijk uit moeten maken voor onze solidariteit. Het zou mooi zijn als de rest van Europa het op kan brengen om complex over Zelensky te denken, en überhaupt interesse te tonen in de bredere politieke context van Oekraïne. Juist door die complexiteit zit in het verhaal van Zelensky een waanzinnig boek verscholen, over de rol van televisie in politiek, over beeldvorming in oorlog, over de werking van de democratie na het Sovjettijdperk, over macht en corruptie, hoop en moed, toeval en het belang van de keuzes die onze politieke leiders maken. Maar dat is dit boek helaas nog niet.

Serhi Roedenko: Zelensky. De biografie. Vert. Roel Schuyt, Henky de Vries, Tobias Wals. Atlas contact, 221 blz. € 20,- Zelensky. De biografie. Vert. Roel Schuyt, Henky de Vries, Tobias Wals. Atlas contact, 221 blz. € 20,- ●●●●●