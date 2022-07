Het corps? Mannen die zich nooit hoefden in te vechten in een sociale klasse

Dat kon wel eens boeiend worden: schrijver Joris Luyendijk die woensdagavond in EenVandaag (AvroTros) ook zijn licht eens zou laten schijnen over de toestanden bij het Amsterdams Studenten Corps (ASC). Er was een herendiner, er waren speeches, er werd gescandeerd. En, pech voor de studenten, er werd gefilmd. Nu konden ook de moeders, zusjes en vriendinnen van de sprekers horen hoe ze over vrouwen praten. Hoer. Sperma-emmer. Hoer.

De televisie-avond van dinsdag was ermee gevuld: eerst even smullen van de beelden van een zaal vol zweten jongemannen in hemdsmouwen en bretels (hoezó mochten de jasjes uit?). En dan gasten, liefst oud-corpsleden, laten zeggen dat dit écht niet kan. We zagen op dinsdagavond dus Philip Huff, schrijver en oud-ASC’er, bij Nieuwsuur. Hij heeft een zomerbaan aan commentaar geven op strapatsen bij het corps, zei hij zelf. Bij Renze hoorden we journalist Milou Deelen, ex-Vindicat in Groningen. En bij Shownieuws kwam vast panellid en ex-advocaat Bram Moszkowicz uit de kast als oud-lid (prominent dispuut ook nog, Atomos van het ASC). Superfijn voor hem dat hij fijntjes kon opmerken dat blaaskaken en bretels wel vaker samengaan. Zoete wraak op Jort Kelder, die eruit ziet en zich gedraagt als een corpslid, maar het nooit was. Hij noemde Bram vijftien jaar geleden maffiamaatje. Dus ja.

Maar goed, nu zou de echte analyse van de misplaatste studentenlol dus gaan komen van Joris Luyendijk, die in zijn boek De zeven vinkjes aantoonde hoe bevoorrecht de bovenklasse is en in wat voor onwetende bubbel ze leven. Man, wit, hetero, in Nederland geboren, ten minste één hoogopgeleide ouder, vwo-opleiding. Even kijken, heb ik ze nou allemaal? O nee, hbo of universitair geschoold natuurlijk. Grosso modo alle zwetende jongens in die snikhete dinerzaal afgelopen weekend. In de bediening: jonge vrouwen en een enkele (zwarte) man.

Maar het studentenoproer bleek alleen een roestig haakje om oud nieuws aan op te hangen. Joris Luyendijk werd weliswaar rondgeleid en geïnterviewd in een sociëteit, maar die had niks met studenten te maken. Het was De Unie in Hilversum, een herensociëteit waar nieuwe kandidaten door drie leden moeten worden aangedragen, en dan mag de groep beslissen of ze erbij mogen. Daar kun je schande van spreken, maar dat heet gewoon ballotage. Joris Luyendijks oog viel op de club-agenda, waarop een vader-zoon diner staat aangekondigd. „Zoons kopiëren hun vader en hun vaders vrienden en zo kopieert de elite zichzelf.”

Corporale beeldspraak

Geen woord aan gelogen, maar dat hadden we hem al eens horen zeggen. Gelukkig stuitten ze nog op een spotprent aan de muur van zwarte mannen die aan het biljarten zijn. En daarna mocht Joris Luyendijk, in een clubfauteuil, nog een keer het hele verhaal vertellen over hoe hij zijn vinkjes ontdekte en hij bediende zich daarbij, grappig genoeg, van corporale beeldspraak. „Mannen als ik hebben zich nooit hoeven invechten bij een sociale klasse.”

We zien Luyendijk ook spreken op het gemeentelijk gymnasium in Hilversum, zijn oude school, tegen de kinderen die straks dit „reservaat” verruilen voor een studentenstad. Overigens vertelt hij hen ook eerlijk hoe het hem verging toen De zeven vinkjes net was verschenen en hij (ook) werd overladen met kritiek. „Ik werd gepest. Ik mocht er niet zijn.”

Weer terug in de sociëteit vraagt de EenVandaag-verslaggever aan Luyendijk of hij vindt dat het gymnasium moet worden afgeschaft. Nee, dát is de oplossing. Patiënt wordt niet beter, we sluiten het ziekenhuis. Maar Luyendijk zei dat hij over het antwoord op die vraag nog twee jaar na moest denken.

De rest van de avond op NPO1 vochten de vrouwen een historische vete uit. Duitsland tegen Frankrijk. Voetbal. Dit keer wonnen de Duitsers.