Mijn schoonzuster (91) was tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis Eben Haezer in Amsterdam. Een arts stelde haar verschillende vragen om te onderzoeken of haar geheugen nog goed werkte. Zij wist alle vragen snel en goed te beantwoorden. Op de vraag „weet u waar u nu bent?” gaf zij direct het goede antwoord.

„Maar”, ging ze verder, „mag ik u nu een vraag stellen? Weet u wat Eben Haezer betekent?”

Dat wist de dokter niet.

„Tot zover heeft de Here ons geholpen”, zei ze.

