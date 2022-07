Europese solidariteit: nog niet zo lang geleden leek dat vooral te spelen tussen noord en zuid. Zuid-Europa vroeg om financiële hulp tijdens de eurocrisis, de vluchtelingencrisis en de coronacrisis en kreeg die doorgaans ook, vergezeld met meer of minder gemor, maar steevast met een trits pittige voorwaarden. Inmiddels is het duidelijk geworden dat Europese solidariteit veel meer gezichten heeft. Door de Russische agressie tegen Oekraïne wordt de verdediging van Oost-Europese landen zoals Polen en Litouwen voor het eerst serieus ter hand genomen, vooral door de NAVO. West-Europese landen, zoals Nederland en Duitsland, vonden jarenlang argumenten om onder de afspraak uit te komen dat 2 procent van het bbp in defensie moet worden gestoken, maar lijken nu een inhaalslag te willen inzetten.

Europa’s politieke kaart verschuift naar het oosten

Ook Duitsland zelf vraagt nu om solidariteit, op energiegebied. De economische motor van Europa zette jarenlang in op Russisch gas – het nam zelfs het besluit om alle kerncentrales te sluiten. Nu moet het de ernstige gevolgen van deze slechte beleidsbeslissingen onder ogen zien en doet het onder meer een beroep op landen die hun ‘energiemix’ wel op orde hebben. Dinsdag sloten EU-landen een akkoord rond de gasvoorziening in de winter. Tussen augustus en april gaan zij – vrijwillig – 15 procent minder gas verbruiken. Dat is niet alleen nodig om de gasvoorraden, die minder vol zijn dan anders, te ontzien. De gedachte is ook dat er zo een vangnet ontstaat voor landen die in diepe problemen raken als Rusland de gaskraan verder dichtdraait, Duitsland voorop.

Aan de deal ging veel ruzie vooraf. Zuid-Europese landen zijn de Duitse rol van strenge betaalmeester tijdens de eurocrisis niet vergeten. Het leedvermaak richting Berlijn kon niet worden onderdrukt. De solidariteit is broos en Duitsland overweegt zelfs zijn kerncentrales te heropenen.

Intussen stelt de omhoog geschoten inflatie de Europese solidariteit verder op de proef. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige week in te grijpen, met een onverwachte renteverhoging van 0,5 procentpunt, maar ook met de lancering van een nieuw monetair instrument. Met het zogenoemde Transmissie Protectie Instrument (TPI) kan de ECB met name Zuid-Europese landen extra ondersteunen als de snel oplopende leenkosten daar een nieuwe schuldencrisis in de hele muntunie dreigen te veroorzaken.

Rentes Europa niet meer negatief, de zorgen over Italië nemen toe

Het klinkt logisch: een nieuwe eurocrisis is, met een oorlog om de hoek, het laatste wat de EU kan gebruiken. Tegelijkertijd is er ongemak, omdat het opnieuw laat zien hoe politiek de ECB is geworden. Na het al reusachtige opkoopprogramma van staatsobligaties komt er nu een instrument bij om te voorkomen dat landen als Italië onevenredig hard worden ‘gestraft’ voor eventuele paniek op de financiële markten. Alleen: wie bepaalt wat onevenredig is? Waar gaat de eigen nationale verantwoordelijkheid over in een Europese? Dat zijn politieke vragen, geen monetaire.

Op zichzelf is het niet slecht dat EU-landen veel van elkaar vragen en verwachten, zeker zolang het lukt om, ondanks het gekissebis, overeenstemming te bereiken. Spannend is het wel. Kan het elastiek van de Europese solidariteit ook knappen? Een langdurige oorlog, hoge defensie-uitgaven, verlies aan koopkracht, stijgende energiekosten, politieke instabiliteit in Italië: het voelt als een ‘perfecte storm’. De oorlog heeft EU-landen onmiskenbaar nader tot elkaar gebracht, maar kan ook alsnog een grote splijtzwam worden. Laat dat niet gebeuren.