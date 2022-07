Britse genderkliniek Tavistock moet deuren sluiten na zware kritiek

De Britse genderkliniek voor kinderen Tavistock moet dicht. Dat heeft de Britse gezondheidsdienst NHS bekendgemaakt. De beslissing komt voort uit een onafhankelijk onderzoek uit maart, dat aantoont dat de Tavistock-kliniek in Londen ernstig tekortschoot in de zorg voor jongeren met twijfels over hun genderidentiteit.

Volgens het onderzoek was er sprake van zeer lange wachtlijsten, gebrek aan data en transparantie en onjuiste en onduidelijke behandelmethoden. In 2019 werd de kliniek aangeklaagd door een 25-jarige vrouw die negen jaar eerder puberteitsremmers voorgeschreven had gekregen. Ze was later van gedachten veranderd en vond dat de kliniek minder snel had moeten beginnen met behandelen, iets wat artsen onderschreven.

De kliniek, die zo’n dertig jaar geleden in het leven werd geroepen, werd gemodelleerd naar het genderzorgcentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De werkwijze van de Tavistock-kliniek was volgens onderzoeker Hilary Cass echter vooral „bevestigend” en gericht op de jongere, waar in Amsterdam een meer onderzoekende aanpak centraal staat.

De Tavistock-kliniek moet in 2023 gesloten worden. De genderzorg moet dan worden overgedragen aan twee kinderziekenhuizen, die daar specialistische centra voor inrichten. Eén van deze centra komt in Londen, het andere centrum in Manchester. Met meer zorgaanbieders hoopt de NHS de wachtlijsten voor genderzorg terug te kunnen dringen: momenteel is er een wachtlijst van ruim twee jaar waar zeker 4.600 mensen op staan.