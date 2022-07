Haar vader, zegt Vera van Stapele (36), had een huis gezien dat hij graag wilde hebben. Hij deed een briefje in de bus bij de mensen die er woonden en een week later werd hij gebeld. Hij kon het kopen. „Met dit winkeltje” – ze wijst achter zich – „heb ik het ook zo gedaan. Briefje in de bus en zo ben ik hier terechtgekomen.” Het was een oud antiekzaakje. Precies wat ze zocht.

Het is zaterdagochtend en ik sta met haar in de Heisteeg, tussen het Spui en het Singel in Amsterdam. Ze is de eigenaar van Koekmakerij Van Stapele, een kleine bakkerij waar één soort koek wordt gebakken, een donkerbruine chocoladekoek gevuld met witte chocola, zoeter dan zoet en vetter dan vet. Afgelopen maandag schreef ik er al over: die koek wordt aangeprezen op alle socials en toeristen uit de hele wereld staan ervoor in de rij. Koekmakerij Van Stapele bestaat sinds 2013, maar ziet er uit alsof die er al anderhalve eeuw zit, met zijn gouden letters op de etalageruit, zijn in lood gevatte ruitjes, zijn kroonluchters en roomwitte behang met blauwe strepen. De kassa en het pinapparaat zijn verborgen achter hout. Ik vroeg me af wie dat allemaal zo bedacht heeft.

„Ik”, zegt Vera van Stapele.

Nee, ze is geen binnenhuisarchitect, geen stylist en ook geen banketbakker. Ze is psycholoog, opgeleid aan de universiteit in Groningen en een jaar of tien geleden, zegt ze, bedacht ze dat ze een koek wilde maken die ze zelf het állerlekkerst vond. Een halfjaar lang experimenteerde ze thuis in haar keuken en toen had ze het ultieme recept. Gaat ze natuurlijk niets over zeggen. ‘Volgens geheim recept’ – dat klinkt ook beter.

Vervolgens, zegt ze, wilde ze een winkeltje dat ze zelf het állerleukst vond. Een kinderdroom, een sprookje, klein en knus. Op de website staat een tekening van een jongetje en twee meisjes die vol verlangen door de etalageruit naar binnen kijken: luilekkerland.

Drieduizend koeken per dag verkoopt ze nu, 2 euro per stuk, zes voor 10 euro. Voor 5 euro krijg je er een blik bij, zachtblauw, met gouden letters. Vanuit een kelder om de hoek wordt de ene na de andere kar met schalen vol deeg naar de Heisteeg gerold. Het bakken gebeurt in de winkel, onder de neus van de klanten. Nee, ze had nooit verwacht dat het zo’n succes zou worden en ze is er, zegt ze, niet alleen maar blij mee. De steeg is nog geen 4 meter breed en er moeten ook fietsers doorheen. Ze huurt mensen in om de orde te bewaren. Daarom heeft ze ook geen zin in dit gesprek, zegt ze. Wéér aandacht voor haar winkel, wéér meer klanten, hou op. Ze wil niet uitbreiden? Andere steden? Het buitenland? „Absoluut niet.” Koning Midas, bij wie alles wat hij aanraakte in goud veranderde, ja, daar denkt ze weleens aan. Het leek zo mooi, tot ook zijn eten van goud werd.

