‘De vroege romantici benoemden al exact de kwalen van de moderniteit’

Héél lang geleden, misschien wel een halve eeuw terug, was Donald Niedekker (1963) de keeper van een voetbalelftal. Van een niet onaardig elftal ook, zo goed zelfs dat Niedekker hele delen van de wedstrijd amper wat te doen had. Zo kon hij alvast ongestoord zijn gedachten laten gaan over wat hij straks allemaal in het wedstrijdverslag van het verenigingsblaadje zou opschrijven. Want ook dat behoorde tot zijn takenpakket. Alleen, Niedekker had niet zo veel zin om zich daarbij aan de feiten te houden. Dat die in die minuut scoorde, of dat die in weer een heel andere minuut een gele kaart kreeg, ach, wat zou het. Als vanzelf verzon hij een wedstrijd bij elkaar – een heel andere wedstrijd dan zich voor zijn ogen had afgespeeld.

Donald Niedekker(1963) debuteerde in 2002 met de roman Hier ben ik. In 2008 verscheen onder het pseudoniem Ellen Wenkelbach Het moet wel beschaafd blijven. Zijn roman Oksana (2016) werd genomineerd voor de Fintro Literatuurprijs. Hij ontving de Brusselse VUB Luc Bucquoye Prijs 2021 voor eigenzinnige literatuur.



Donald Niedekker: Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Koppernik, 213 blz. € 21,50 Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Koppernik, 213 blz. € 21,50

De drang om te fabuleren liet zich in de jaren die volgden niet zomaar wegdrukken. Niedekker werkte nota bene een tijd in de journalistiek, waar je juist geacht wordt om je ontzettend aan de feiten te houden. Zoog hij de artikelen uit zijn duim? Hij hield zich in. Maar op een gegeven moment was het genoeg geweest en hakte hij – we schrijven midden jaren negentig – de knoop door. Schrijven, dat moest hij wel blijven doen. Maar dan zonder die halsband, zonder dat notitieblokje vol aantekeningen. De stap resulteerde in een schrijverschap dat zich in grofweg twee periodes laat indelen: eerst schreef hij eind vorige, begin deze eeuw een aantal romans bij uitgeverij Vassalucci, om vanaf 2015 bij het onvolprezen Koppernik in een vrij hoog tempo weer romans en andere fictie te publiceren. Tussendoor leidde hij wat hij zelf met een eufemisme een „semi-nomadisch bestaan” noemt. Hij had in Nederland alleen nog een postadres, gebruikte het in die tijd zo goed als failliete Berlijn als „ankerplaats” en reisde verder rond in Europa, zo nu en dan terugvallend op een netwerk van andere artistieke reizigers en reizende artistiekelingen. In die tijd, maar ook al in de tijd voordat hij überhaupt serieus werk maakte van het schrijven, rijpten er verhalen in zijn hoofd.

Hij maakte aantekeningen en bracht dagen door in Europese bibliotheken, waaronder vele in die van Berlijn in de bar strenge winter van 2006. En nu vlot het, met vier door de kritiek gewaardeerde boeken in zeven jaar tijd. Laatste loot aan de boom is het prachtige en wederom bijzonder eigenzinnige en lyrische Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost, waarin Niedekker stem gaf aan één van de opvarenden van De windhond, de boot waarmee Willem Barentsz op Nova Zembla strandde. De anonieme man werd door de overige bemanningsleden in een ijsgraf gelegd, ‘sliep’ ruim vier eeuwen en ontwaakt onder de ogen van de lezer in het hier en nu. Want de permafrost is ook niet meer wat-ie geweest is.

Sinds een kleine tien jaar woont Niedekker in een boerderij aan de rand van Heiloo. Het pand is in bezit van Natuurmonumenten. Boven woont Niedekker, een verdieping lager de lokale boswachter.

Ontdekken dat er op Nova Zembla een anonieme opvarende ligt begraven die u naar hartelust kon laten spreken: het komt over als een vondst van jewelste.

„En toch wist ik tientallen jaren van zijn bestaan, dus bang dat een andere romanschrijver met hem aan de haal zou gaan was ik blijkbaar niet. Ik heb eind jaren tachtig, toen ik nog student was, een tijd in het Rijksmuseum mogen werken, en daar ben ik me voor het eerst grondig in de reis van Barentsz gaan verdiepen. Mijn begeleider, conservator Joost Braat, was ontzettend gul en ik mocht in al die oude geschriften bladeren. Ik ben er wel altijd over blijven lezen, maar zo lang zit die figuur dus al in mijn hoofd.”

Waarom hebt u dan zo lang gewacht om over hem en de reis te schrijven?

„Wat altijd het moeilijkste is, en waar de meeste tijd in gaat zitten, dat is het vinden van de juiste stem, het aanboren van het geschikte register. Wie kon ik laten spreken, in het geval van Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost, en hoe? Eerst was het een Beckettiaanse stem, maar dat werkte niet, tenminste niet langer dan tien bladzijden, waarschijnlijk vanwege de historische detaillering.”

Het werd, zoals wel vaker in uw boeken, een dichter.

„Maar de dichters in mijn boeken hebben wel telkens een andere stem. Voor Wolken &c had ik een man zonder verplichtingen of banden nodig die puur en alleen zou observeren, die zijn ogen de kost zou geven op een wandeling door Europa en die de zuiverste vorm van realisme zou bedrijven. Dat is een term die vaak verkeerd wordt begrepen, alsof het de intentie van een realist is om zoiets als de realiteit of het echte te vangen. Wat mijn realistische dichter wél moest beschrijven, dat was de scheppende kracht in de natuur.”

U heeft het patent op personages die zich een beetje in de schaduw van de maatschappij bevinden. Er zijn dus die dichters, maar u schreef ook over een man die de potloden bij de Ikea slijpt en over een man die in een garderobe werkt.

„Het zal het soort mens zijn waar ik iets in zie, waar ik de potentie van een verhaal of roman in zie.”

Want zo begint het, met iemand zien en van daaruit een verhaal bedenken?

„Ik kan iemand op straat zien en het idee hebben recht door hem heen te kijken. Een lot, een levensloop, het is alsof die zich voor mijn ogen ontvouwen. En vaak zijn dat dan de wat kleinere lieden kennelijk, terwijl de inzet, mijn inzet, juist enorm groot is. Misschien hebben de boeken iets kleins, maar al achter Hier ben ik, mijn fictiedebuut, ging een rigoureuze gedachte schuil, namelijk dat ik me dan toch eindelijk en volledig aan de literatuur gaf, overgaf zelfs. Je kunt dat ‘hier ben ik’ uit de titel heel luchthartig opvatten, en die kant heeft het ook wel, maar tegelijk is het een uitroep van mij om de literatuur tot mij te laten komen.”

Dat is verrassend. Uw boeken hebben iets laconieks, maar zelf kijkt u dus best hooggestemd tegen de literatuur aan.

„Ik heb de inzet van de Romantici altijd prachtig gevonden, ook omdat ze de problemen al signaleerden waar we in onze tijd nog mee te maken hebben. De vroege romantici als Friedrich Schlegel in zijn tijdschrift Athenaeum en Schiller in zijn brieven over de esthetische opvoeding benoemden al exact de kwalen van de moderniteit: de fragmentatie, de eenzijdige focus op het nut en de ver doorgevoerde arbeidsdeling. Zij wilden met hun kunst, met hun autonome en daarom voor de moderniteit immune kunst de mens weer in harmonie brengen met zichzelf, met zijn omgeving en met de natuur. De mens die zich in weerwil van alle verbrokkeling een geheel voelt, met gebruikmaking van al wat in zijn vermogen ligt aan gevoel, verstand, intuïtie en verbeelding.”

Hoe past een hedendaagse schrijver dat romantische toe?

„Na twee eeuwen van ontnuchtering zijn we bescheidener of sceptischer over wat kunst vermag. Maar als ideaal, als ster aan de hemel om je koers op te bepalen is de hoge inzet van de vroege romantici onverminderd stimulerend. Romantiseren, dat is, naar Novalis, de werkelijkheid intensiveren, injecteren met betekenis, poëzie, oneindigheid.”

Wat mogen we van boeken verwachten die zo geschreven worden?

„Ik beweer niet dat iedereen poëzie, romans moet lezen, ook niet dat dat de enige weg is om een heel mens te worden, als die heelheid al langer kan worden ervaren dan in uitzonderlijke momenten van harmonie, maar wel dat mensen, jongeren, in hun kwetsbare en kneedbare jaren een serieuze kans moeten krijgen om zich te verhouden tot, zeg, de klassieke tragedie, tot Dante, Shakespeare, Cervantes, tot Multatuli ook, Saul Bellow. Zodat ze op goede gronden een keuze kunnen maken: wil ik lezen, gedichten, boeken een rol geven in mijn leven? Welke functie kunnen ze voor mij vervullen? Juist als je nog niet opgeslokt wordt door de arbeidsmarkt kun je in alle vrijheid een eigen verbintenis met die vragen aangaan. Daar kun je dan op teruggrijpen als het in je leven erom gaat spannen, als je voor een dilemma staat, als je hopeloos vastgelopen bent. Heb je dan een ijkpunt, een verhaal, een mythe, een held, een rijk en gelaagd rolmodel?”

Hoe belangrijk is het om erkenning voor uw werk te krijgen of om het gepopulariseerd te zien? U werd al wel een paar keer voor een prijs genomineerd, maar het grote publiek moet u nog omarmen.

„Om eerlijk te zijn hang ik vooral naar het idee van de eerste lezer. Het klinkt misschien gek, maar het is bijna voldoende, zo’n eerste, bijna mythische lezer. Ik heb verschillende keren met zo’n eerste, intense lezer samengewerkt, zoals Adriaan Krabbendam, mijn redacteur bij Vassallucci. Zijn lezing draaide altijd uit op een feest van woorden en werelden. Erkenning heeft minder intensiteit, zou ik zeggen, en leidt in het slechtste geval zelfs tot verwatering en nietszeggendheid. In het beste geval daarentegen betekent ze een uitwisseling van bevlogenheid. Zoals laatst bij de uitreiking van de VUB Luc Bucquoyeprijs in Brussel. Dat ik, op een hete zomeravond, in Passa Porta met de literatuur toegewijde mensen mijn liefde voor boeken en lezen mocht delen ervoer ik als een groot geschenk. Dat was de eigenlijke prijs.”