De tsaar die de broer van Lenin executeerde

Januskoppen zijn het: mensen die zich buitenshuis netjes gedragen, terwijl ze achter de voordeur de beest uithangen. De Russische tsaar Alexander III was zo iemand. Niet omdat hij in het openbaar mooi weer speelde terwijl hij thuis zijn vrouw en kinderen sloeg, maar omdat hij binnenslands een keihard repressief beleid voerde terwijl hij met zijn buitenlandse politiek naar harmonie streefde. Dat laatste leverde hem zijn bijnaam Mirotvorets op, Vredestichter.

Alexander werd geboren in 1845 als de tweede zoon van tsaar Alexander II. Omdat hij een oudere broer had, lag het niet voor de hand dat Alex junior ooit een kroon zou dragen, maar tsarevitsj Nicolaas werd tijdens een reis door Zuid-Europa ernstig ziek. Hij overleed in 1865 in Nice, maar niet nadat hij zijn verloofde Dagmar van Denemarken op het hart gebonden had te trouwen met zijn broer. Dagmar vervulde deze laatste wens en trad in 1866 in het huwelijk met Alexander – die daar zelf overigens weinig trek in had. Later zouden ze alsnog dol op elkaar worden.

Wil van het Volk

Het plotselinge overlijden van zijn broer, met wie hij heel hecht was, kreeg in 1881 een dramatisch vervolg. Op 13 maart van dat jaar werd papa Alexander II met een bomaanslag vermoord door de revolutionaire beweging Narodnaja Volja, Wil van het Volk. Zo belandde Alexander III op een troon waarvoor hij niet geboren was.

Zijn vader had belangrijke hervormingen doorgevoerd in Rusland. Zo had hij in 1861 het lijfeigenschap afgeschaft, zodat Russische boeren niet langer het bezit waren van hun landheren. Revolutionairen als die van Wil van het Volk vonden dit nog lang niet ver genoeg gaan, en trachtten met terreur de autocratie omver te werpen. Alexander III reageerde op de dood van zijn vader met het aantrekken van de teugels.

Hij schrapte verdere hervormingen en hoewel het lijfeigenschap niet opnieuw werd ingevoerd, werd de lokale zeggenschap van de boeren tot het uiterste beperkt. Het mag geen wonder heten dat de terroristen die het hadden voorzien op senior, hun aandacht nu vestigden op de zoon. De geheime politie wist menig complot te ontmaskeren. Bij één ervan was ene Alexander Oeljanov betrokken. Hij werd in 1887 geëxecuteerd, tot woede van zijn broer Vladimir – later bekend als Lenin.

Ziek

Terwijl Alexander III thuis orde op zaken stelde, deed hij op geopolitiek vlak rustig aan. Zijn opa Nicolaas I had de desastreuze Krimoorlog (1853-1856) gevoerd, maar Alexander streefde juist naar goede betrekkingen met de tegenstanders Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook wilde hij geen problemen met het Duitse keizerrijk. Zo kocht Rusland tijd om zich voor te bereiden op nieuwe conflicten. De Vredestichter had altijd voor ogen dat het ooit weer oorlog zou worden.

Zelf zou hij dat niet meemaken. In 1894 werd Alexander ziek. Hij overleed op 49-jarige leeftijd op de Krim. Zijn opvolger Nicolaas II werd de laatste tsaar der Russen, na wereldoorlog en revolutie vermoord door Lenin en zijn bolsjewieken.