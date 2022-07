Het is makkelijk om het debat wéér te laten gaan over het escalerende boerengeweld. Na het binnenrijden van een provinciehuis, het aanbellen bij politici thuis, en het blokkeren van wegen is er een nieuw dieptepunt bereikt.

Snelwegen werden de afgelopen dagen geblokkeerd met hooibalen, mest en asfalt. Kurkdroge bermen werden gebruikt om brand te stichten. Levensgevaarlijk. Aannemers die op verzoek van Rijkswaterstaat de rotzooi kwamen opruimen, werden bedreigd. Hun namen in appgroepen verspreid, zoals ook gebeurt met ambtenaren die omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte verwijderden.

Dergelijk gedrag is moreel verwerpelijk en strafbaar. Het onmiddellijk en zonder enig voorbehoud afkeuren ervan zou geen enkele politicus, landbouwvertegenwoordiger, burger of boer moeite moeten kosten.

Boeren hebben, net als ieder ander, het recht boos te zijn. Maar het demonstratierecht moet binnen de grenzen van de rechtsstaat plaatsvinden. Wat de radicale groep hiermee denkt te bereiken is onduidelijk. Sympathie mag dit niet opwekken.

Maar het zou een gevaar zijn de discussie louter te laten gaan over het geweld. De kern van de boerenwoede mag niet worden onderschat. Die gaat immers over de stikstofplannen van het kabinet – en daarin hebben zij een punt.

Politici en bestuurders hebben het stikstofprobleem jarenlang genegeerd, en tot deze zomer harde keuzes uitgesteld. Nu moeten er veel grote maatregelen tegelijk worden genomen. En ja, dat de landbouw – verantwoordelijk voor zo’n 60 procent van de totale uitstoot van stikstof – daarbij moet helpen, is onvermijdelijk. Het is moedig dat het kabinet met een ‘stikstofkaart’ duidelijkheid wilde scheppen, maar vervolgens is het probleem doorgeschoven naar de provincies en ontbrak het aan enige visie of perspectief voor de toekomst van de landbouwsector. Dat Johan Remkes, voorzitter van de stikstofcommissie wier adviezen het kabinet nu deels uitvoert, naar voren werd geschoven als bemiddelaar, was onverstandig.

Het is begrijpelijk dat de plannen tot onrust leiden. En al lijkt het een cliché-uitspraak om ‘begrip te hebben’, begrip tonen voor de angst die er leeft in de landbouwsector is juist een must. Daarom is ook meer haast geboden met het perspectief dat minister Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) belooft te geven. Dan weet iedereen waar hij aan toe is.

Dat is iets anders dan loze beloftes doen omdat met een imposante trekker een levensgevaarlijke situatie wordt veroorzaakt. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, eist dat de stikstofplannen van tafel gaan. Vragen staat vrij, maar voor het beleid is een parlementaire meerderheid.

De verstoorde balans tussen natuur en landbouw moet worden hersteld, willen Nederlanders in de toekomst nog in een gezond land kunnen wonen. Dáár zou de discussie over moeten gaan: over een land waarin boeren kunnen boeren, industrie aanwezig kan zijn, woningen worden gebouwd, kan worden gerecreëerd, en de natuur is hersteld. En dat alles op een luttele 41.543 vierkante kilometer.

Gelijk haal je niet, dat krijg je. Niet door te intimideren, maar door met een open houding te luisteren naar anderen en samen een oplossing te vinden. Dat geldt voor álle partijen. De enige weg voorwaarts is de-escalatie.