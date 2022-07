De aanwijzing in de mysterieuze beginzin wordt pas veel later ontraadseld (●●●●)

In de nog geen honderd bladzijden van de novelle Tijdelijk verblijf van Vrouwkje Tuinman gebeurt veel, verrassend veel. We beginnen in het Brabant van vlak na de Tweede Wereldoorlog, en dan verstrijkt er anderhalf decennium, er wordt gestorven, verhuisd, verguisd, nog meer gestorven – waardoor er gaandeweg een onvervalst true crime-sfeertje gaat heersen. Tenminste: of er sprake is van een crime is niet meteen duidelijk, maar true is het. De verwikkelingen in het verhaal zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen.

Die ontwikkeling, tot misdaadverhaal, is verrassend, al kon je daar een aanwijzing van krijgen in de mysterieuze beginzin, die iets opwerpt wat pas veel later in het verhaal zal worden ontraadseld: ‘Pas na een nacht of drie begreep Amelia waarom ze in het pension aan het plein nauwelijks een oog dichtdeed.’ Zo’n zinnetje grijpt je meteen – doordat je het niet meteen begrijpt, en doordat de volgende zinnen doodgemoedereerd verklaringsloos blijven. Spookt het soms in dat pension?

Tuinman neemt een andere afslag: het gaat over Amelia en haar werk, en na het beginhoofdstukje (net iets meer dan een bladzijde lang) wordt ze subiet ingeruild voor een ander hoofdpersonage, Door, eigenlijk Dora, een alleenstaande moeder van drie jongens – de novelle gaat over haar leven. Waardoor dat spookpension, in de beste proloogtraditie, nog verder naar de achtergrond verdwijnt.

Onderliggende tragiek

Het tekent de aanpak van schrijver en dichter Vrouwkje Tuinman (1974), die voor haar laatste dichtbundel Lijfrente (2020) de Grote Poëzieprijs ontving en deze novelle oorspronkelijk schreef als geschenk voor Brabantse boekenkopers. Tuinman schrijft altijd teksten waarin veel aan de hand is, zonder dat de dubbelzinnigheid ervan je in het oog springt. Ze blinkt uit in suggestie, niet door uitgesproken omfloerst of raadselachtig te schrijven, maar door de onderliggende tragiek trefzeker naar de oppervlakte te halen, en dan zonder het gevoel in je gezicht te schreeuwen. Aan het begin van het verhaal, is Doors man, Geert, mogelijk betrokken geraakt bij een ongeluk met een militair konvooi met geruimde explosieven, zijn lot is onzeker, de nieuwsvoorziening laat te wensen over – en dan schrijft Tuinman: ‘De volgende dag, eigenlijk nog dezelfde omdat ze nooit naar bed was gegaan, was er de krant.’ Dat toont de paniek en het noodlotsgevoel, zonder die te benoemen.

En na de schok treedt de rouw in, waarmee er niets gemakkelijker wordt: ‘Waar stond Geert toen zijn collega de granaat op de grond liet vallen? Had hij het gezien? Was zijn laatste gedachte er een aan hen geweest, of aan het middagmaal dat al een uur geleden had moeten plaatsvinden? Aan al die dingen dacht je als je over de doden sprak, en daarom sprak je beter niet over hen.’

Geen poppenkast maken, maar slikken, inslikken, doorslikken; daar kom je verder mee. Daarmee past de suggestieve stijl van Tuinman ook voorbeeldig bij het verhaal, dat zich afspeelt in een tijd en in een omgeving waar nuchtere zwijgzaamheid als de verstandigste houding gold.

Weduwe Door moet dus verder zonder man, met drie jongens, met een familie en schoonfamilie die haar niet echt kunnen bijstaan, zonder vriendinnen (ook weer scherp verwoord: ‘Eerst was ze ‘anders’ omdat ze verkering had met een jongen van ver, toen was ze ‘anders’ omdat ze uit het zuiden kwam, en nu was er bijna nooit een vrij moment’). Er is wel een man die interesse toont, waar Door dan maar pragmatisch mee omgaat: ‘Zijn lippen waren week en smaakten naar sigaren. Maar zijn houding sprak haar aan.’ Deze Piet haalt haar over om een Eindhovens pension over te nemen en er de uitbaatster van te worden, en steunt haar financieel.

Wankel evenwicht

Er is meer aan de hand met hem – er wordt geroddeld over een uitgezeten gevangenisstraf – maar ook dat is, net als dat spookhuizige van het pension, iets dat Tuinman niet uitspeelt. Terecht, want Door ontraadselt het al evenmin, en dát is waar Tuinmans preoccupatie ligt: bij haar personages. Ze komt hen zeer nabij, door haar stijl van sterke typeringen, maar ook door hun perspectief niet te overstijgen. De verteller is hier geen alwetende instantie, maar weet al even weinig als de personages. Wel groeit het verhaal in de breedte, doordat Tuinman het vertelperspectief laat verspringen: ze zit soms op de schouder van de jongens, of van pensiongast Sylvia. Zo krijgen we een rijker beeld van de verhoudingen, en over ieders blinde vlekken: we zien hoe ‘oom’ Piet met Doors jongens omgaat (streng, straffend), hoe Door zichzelf klein houdt (‘Ze werd gezien, maar verdroeg dat eigenlijk niet’), hoe de verhoudingen in het pension dus soms wankelen, maar meestal ook een zeker evenwicht vormen.

Dat evenwicht raakt wel verstoord als er, ook weer bijna tussen neus en lippen door, iets voorvalt met Jaap, de oudste zoon. ‘Het was alsof hij in een film speelde, niet achterom had gekeken toen dat moest, zodat hij door iemand was vastgegrepen, er iets tegen zijn gezicht was gedrukt, en hij een onbekende tijd later half wakker werd met zijn mond vol plakband.’ Voor de lezer is het al even ontregelend als voor de jongen zelf – wat betekenen dat bonkende hoofd, die verlamde mond, die duizeligheid? Tuinman vertelt door, het is twee dagen later weer over, maar veelbetekenend is wat het met de verhoudingen doet. Over de hardvochtigheid van de reactie van oom Piet lees je ook weer bijna heen: ‘“Hij moet iets gegeten hebben,” zei oom Piet. “Ze halen altijd wat nieuws uit, die jongens,” sprak hij, over Jaaps hoofd heen, tegen hun moeder.’

Wurgend gevoel

Wat er vervolgens voorvalt, in de tweede helft van de novelle, moet hier misschien onvermeld blijven, maar die raadselachtige toeval van Jaap is zeker niet de laatste wending in de novelle. En the plot thickens – terwijl Tuinman bezig was het verhaal van haar personages te vertellen, heeft ze in haar boek genoeg verdachte broodkruimels laten vallen die nu een spannend spoor blijken te vormen. Is er sprake van een misdrijf? Is oom Piet verdacht? Of zou er iets zijn met die fosforescerende horloges?

Zo valt er in Tijdelijk verblijf uiteindelijk dus ook te speuren, maar het wurgende gevoel dat je naar het einde toe bevangt, heeft een andere oorzaak – en dat is ook niet het feit dat er ware feiten aan dit verhaal ten grondslag liggen (wat je pas in de verantwoording na afloop leest). Wél: dat Tuinman haar personages zozeer tot leven heeft geschreven dat je echt om ze bent gaan geven.

Vrouwkje Tuinman: Tijdelijk verblijf. Cossee, 92 blz. € 17,99 Tijdelijk verblijf. Cossee, 92 blz. € 17,99 ●●●●●