Boer die tientallen oude knotwilgen omzaagde overtrad geen regels

Boer Floor de Jong, die eind juni tientallen oude knotwilgen omzaagde om zich te verzetten tegen de stikstofplannen van het kabinet, heeft bij zijn protestactie geen regels overtreden. Dat bevestigt de gemeente Krimpenerwaard, waar De Jong woont, na berichtgeving van Omroep West. De gemeente is niet van plan de boer te bestraffen voor de kapactie.

De gemeente en de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid onderzochten het voorval samen. Ze bekeken of De Jong een vergunning nodig had om de bomen te kappen, of hij beschermde vogels of dieren in gevaar heeft gebracht met de actie en of de Wet natuurbescherming is overtreden. Dat was alle drie niet het geval, concludeerden de gemeente en omgevingsdienst. Daarbij speelt mee dat de oude bomen op De Jongs eigen terrein stonden.

De Jong protesteerde met het kappen van de bomen naar eigen zeggen tegen de „kaalslag” op het platteland die het kabinet met de uit te voeren stikstofplannen zou veroorzaken. Met de actie riep hij landelijk veel verontwaardiging op, onder meer omdat hij als boer ook subsidie voor natuurbeheer ontvangt. De lokale partij Pro Krimpenerwaard noemde hem een „radicale vernielzuchtige actievoerder”. De Jong, ook raadslid van de SGP in Kimpenerwaard, moest zich verantwoorden voor het kappen van de bomen. Daarop besloot hij af te treden.

