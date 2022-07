Bestuursvoorzitter Amsterdams Studenten Corps stapt op na seksistische uitspraken leden

Heleen Vos treedt af als bestuursvoorzitter van het Amsterdams Studenten Corps (A.S.C.-A.V.S.V.). Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt. Aanleiding zijn de seksistische opmerkingen van een groep mannelijke leden tijdens een lustrumdiner, afgelopen zondag. Vos zegt in een verklaring dat de afgelopen dagen haar „diep geraakt” hebben en dat ze niet langer de verantwoordelijkheid wil blijven nemen „voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan”.

Tijdens het lustrumdiner duidden meerdere mannelijke leden vrouwen onder meer aan als „niks meer dan hoeren” en „sperma-emmers”. Maandag ondertekenden bijna driehonderd vrouwen van het corps een brief, waarin zij duidelijk maakten zich onveilig te voelen na de seksistische toespraak. „Wij horen mannen denken: het is maar een grap. Volgens ons is de grap voorbij”, aldus de ondertekenaars. Vos zegt in de verklaring onder de indruk te zijn van de vrouwen „die zich uitgesproken hebben en samen deze lijn in het zand getrokken hebben”.

Nog geen jaar geleden staakte het corps de ontgroeningsperiode na meerdere geweldsincidenten. De Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen verbraken de banden met het corps, waarna het bestuur een cultuurverandering beloofde. In de verklaring zegt Vos dat „de recente, pijnlijke gebeurtenissen laten zien dat er nog een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag voor ogen hebben”.

