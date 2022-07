Belegger BlackRock steunt minder groene resoluties

Belegger BlackRock stemde het afgelopen jaar minder vaak voor groene of sociale resoluties van aandeelhouders. Volgens de grootste vermogensbeheerder van de wereld waren veel resoluties in de praktijk te sturend. De steun van BlackRock voor moties over de betaling van bestuurders bleef even groot.

Dat blijkt uit de rapportage van BlackRock over het stemgedrag in de afgelopen twaalf maanden. Van alle resoluties rond duurzaamheid en sociale vraagstukken die tot en met juni werden aangenomen, steunde de megabelegger 22 procent. Gemiddeld kregen die resoluties van alle beleggers 26 procent steun. Een jaar eerder stemde BlackRock voor 47 procent van dergelijke resoluties.

„We zagen veel meer voorstellen die onnodig beperkend waren of te sturend”, staat in de rapportage van BlackRock. „Andere resoluties erkenden niet dat bedrijven grotendeels al tegemoet waren gekomen aan de eisen van resoluties.”

Volgens de eigen berekeningen steunde BlackRock – goed voor 8.400 miljard euro aan beleggingen – in de afgelopen twaalf maanden 80 procent van de resoluties die over de betaling van bestuurders ging. Dat percentage bleef ongewijzigd.

Begin 2020 verklaarde bestuursvoorzitter Larry Flink van BlackRock in zijn jaarlijkse brief dat klimaatverandering voor bedrijven een bepalende factor aan het worden is voor de perspectieven op de lange termijn. Veel analisten trokken daaruit de conclusie dat de belegger voorop zou gaan lopen in verduurzaming. Mede door de oorlogssituatie in Oekraïne en de energiecrisis veranderde dat beeld echter: volgens BlackRock waren fossiele investeringen juist nodig om eventuele tekorten te voorkomen.

Ook bij andere beleggers kalft de steun af. State Street Global Advisors steunde 20 procent van de resoluties die duurzaamheid of sociaal beleid als inzet hadden. Dat was een jaar eerder nog 25 procent.

Volgens onderzoek van het Amerikaanse instituut Conference Board daalde de steun in het algemeen voor groen en sociaal. In 2021 konden zulke resoluties nog op 37 procent steun rekenen, dat was een jaar later nog maar 33 procent.