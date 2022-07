Bekritiseerde undercoverafdeling politie gaat versneld op de schop

De undercoverafdeling Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid van de politie gaat op de schop. Dat heeft minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De minister concludeert dat problemen rondom onder meer gebrekkige begeleiding van undercoveragenten van de afdeling WOD „niet op te lossen [zijn] met een doorzetting van de huidige koers”. Zowel organisatie als de werkwijze van het infiltratienetwerk zullen op korte termijn veranderen.

De inspectie noemde de begeleiding van ondercoveragenten „zeer gebrekkig”, undercoveragenten zelf spreken van vriendjespolitiek en een „afdekcultuur”. Politiechef van de Landelijke Eenheid, Oscar Dros, laat in een interview met De Telegraaf weten dat de problemen aanleiding zijn voor het besluit de eenheid op een andere manier te organiseren. In samenspraak met het OM zullen de huidige operaties versneld worden afgebouwd. De huidige undercoveragenten krijgen andere functies binnen de politie of binnen het nieuw op te zetten team.

Een commissie onder leiding van Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem, concludeerde onlangs dat de problemen binnen de Landelijke Eenheid, waar ook Werken Onder Dekmantel onder valt, samenhangen met de manier waarop de eenheid is georganiseerd. Afgelopen maand werd al bekend dat de Landelijke Eenheid een flinke reorganisatie tegemoet kan zien. Zo komt er een aparte eenheid voor de opsporing van georganiseerde, ondermijnende misdaad, terrorisme en ernstige vormen van cybercriminaliteit.

