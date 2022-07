BBB-leider Van der Plas: komende tijd niet in media vanwege bedreigingen

Caroline van der Plas, leider van de BoerBurgerBeweging, zal de komende tijd naar eigen zeggen geen mediaoptredens meer doen vanwege bedreigingen die ze ontvangt. Dat melden RTL Boulevard en persbureau ANP donderdagochtend. Van der Plas zegt deze week al haar publieke optredens en werkbezoeken afgezegd te hebben. BBB was niet direct voor NRC bereikbaar.

Van der Plas uit zich veelvuldig in de media en op haar eigen kanalen, zoals op Twitter, waarbij ze altijd de kant van de boeren kiest. Volgens een woordvoerder van BBB wordt Van der Plas al enige tijd bedreigd. Momenteel zou ze meerdere bedreigingen per week krijgen, soms ook met de dood. Zo zou iemand een vergelijking tussen het lot van de BBB-voorvrouw en de in 2002 vermoorde LPF-politicus Pim Fortuyn hebben getrokken.

Hoewel een woordvoerder van de BBB tegen RTL Boulevard zegt niet te weten uit welke hoek de bedreigingen komen, legt ze zelf een link met haar rol in het debat over de stikstofcrisis. „De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren”, zegt Van der Plas tegen ANP. Ook refereert ze aan het succes dat ze in de politieke peilingen lijkt te hebben (eind juni peilde bureau Ipsos haar op twaalf Kamerzetels - momenteel heeft ze er één). „Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”

BBB-leider Van der Plas deelde woensdagavond een voorbeeld van een aan haar gerichte bedreiging: