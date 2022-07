Asielzoekers voorlopig niet opgevangen op cruiseschepen op zee

Er zullen voorlopig geen asielzoekers worden opgevangen op cruiseschepen op zee, als oplossing voor het tekort aan opvangplekken. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) in een donderdag ingediende Kamerbrief. Redenen hiervoor zijn dat bevoorrading van schepen „lastig” is en dat opvang op zee bepaalde „veiligheidsrisico’s” met zich mee brengt. Het is tenslotte niet mogelijk om asielzoekers te allen tijde met een pendeldienst van en naar het schip te varen.

Niet op zee dus, maar Van der Burg blijft wel inzetten op opvang op drie aangemeerde cruiseschepen. Die zullen aan wal blijven liggen en moeten opvang bieden voor in totaal duizend asielzoekers. Naar verwachting komt het eerste schip in de haven van het Noord-Hollandse Velsen te liggen. Vanaf september moet dat operationeel zijn. Het is de bedoeling dat het tweede schip in oktober in gebruik is — hoewel nog niet duidelijk is welke haven het kabinet voor het tweede en derde cruiseschip overweegt.

Een structurele oplossing voor de asielopvangcrisis is nog niet in zicht, blijkt uit de brief Van der Burg. Op dit moment zijn ongeveer 4.100 van de beoogde 5.625 opvangplekken gerealiseerd. Dit moet op „zeer korte termijn” verlichting geven voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waar sinds begin juli bijna dagelijks tientallen tot honderden asielzoekers buiten in erbarmelijke toestanden verblijven. „Een onhoudbare situatie”, noemt de staatssecretaris het.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opent volgens Van der Burg de komende weken drie nieuwe opvanglocaties met in totaal 780 plekken, in Den Haag, Delft en Voorschoten. Het is het COA inmiddels ook makkelijker gemaakt om panden op te kopen als het daar asielzoekers kan huisvesten.

