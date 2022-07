Amerikaanse economie krimpt opnieuw en belandt in recessie

De Amerikaanse economie is het afgelopen kwartaal opnieuw gekrompen, waardoor er nu sprake is van een recessie. In de afgelopen drie maanden daalde het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met 0,9 procent op jaarbasis en met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Dat heeft het Bureau of Economic Analysis (BEA), dat de Amerikaanse inflatiecijfers publiceert, donderdag bekendgemaakt. In het eerste kwartaal kromp de economie al met 1,6 procent.

De krimp van het afgelopen kwartaal is volgens het BEA te verklaren doordat bedrijven minder investeerden en overheden minder uitgaven. Van een recessie is officieel sprake als de economie in twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Deze definitie kan rekenen op kritiek, omdat het andere factoren zoals drukkende inkomens en groeiende werkloosheid niet meeneemt in de beoordeling van de staat van de economie.

De persoonlijke uitgaven van Amerikaanse consumenten groeiden nog wel, met 1 procent. Onder meer door die de aanhoudende bestedingen kampt ook de VS met hoge inflatie. De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (FED) kondigde woensdag al een renteverhoging aan van 0,75 procentpunt om de inflatie te beteugelen. De beleidsrente in het land staat nu op 2,25 tot 2,5 procent. Het is de vierde verhoging van de rente sinds maart. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo kort achter elkaar de rente verhoogd.