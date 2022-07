Zuid-Holland verwijdert omgekeerde vlaggen langs de wegen

In Zuid-Holland is de grens bereikt. Op een provinciale weg in het Westland woei een afgescheurde vlag weg en kwam op de voorruit van een auto terecht. Het liep goed af, maar voor de provincie is het reden om een oproep aan boeren te doen om voor eind volgende week de omgekeerde vlaggen weg te halen.

Anders wórden ze verwijderd. De kosten daarvan: tienduizenden euro’s. Het gaat alleen om de vlaggen en spandoeken aan bijvoorbeeld lantaarnpalen langs provinciale wegen, niet die in weilanden of op ander privé-terrein.

Na een maand zon, regen en wind is de kans groter dat de vlaggen losraken. Frederik Zevenbergen gedeputeerde Verkeer en Vervoer

„Het is nu mooi geweest, het signaal is afgegeven”, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen (Verkeer en Vervoer, VVD). „Na een maand zon, regen en wind is de kans groter dat ze losraken.” Hij benadrukt „niet voor of tegen” het boerenprotest te zijn, maar „wel vóór de veiligheid”.

Overal vlaggen

In Zuid-Holland hangen de omgekeerde vlaggen „overal”. De omgekeerde landsvlag is een teken uit de zeevaart: het betekende vroeger dat een schip in nood verkeerde. Tijdens de boerendemonstraties op het Malieveld in Den Haag in 2019 werden ze voor het eerst gebruikt op land.

De afgelopen weken kwamen er bij de provincie diverse meldingen van loshangende protestvlaggen. De vlaggen die het zicht op verkeersborden of -lichten hingen, of camera’s blokkeerden zijn al weggehaald. Dat doet de provincie ook met „vlaggen van circussen of supermarkten” die het zicht belemmeren, zegt Zevenbergen.

Het verwijderen kost geld. Want de provincie, legt de gedeputeerde uit, moet voor het verwijderen een aannemer inhuren, een hoogwerker, en een rijdende afzetting – een auto die ervoor zorgt dat de rijbaan tijdelijk voor ander verkeer is afgesloten. Eén man staat beneden en één in de hoogwerker. „Ik weet niet hoe de boeren de vlaggen hebben opgehangen, maar vast niet op de manier waarop wij ze moeten verwijderen.”

Eerder hebben Rijkswaterstaat en diverse gemeenten ook al vlaggen en spandoeken weggehaald. Dat zorgde in Hoogeveen (Drenthe) voor dusdanige ophef, dat de gemeente besloot de vlaggen – zolang de bewegwijzering en andere verkeersborden zichtbaar blijven – te laten hangen.

Zuid-Holland doet „een beroep op het gezonde verstand” van de demonstranten. Zevenbergen: „Laten we voorkomen dat er ongelukken gebeuren.”