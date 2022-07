Wie is Zussen Mowie (49) en Hanna Hu (43) runnen in Utrecht een Aziatisch restaurant. Mowie is de oudste van vijf zussen en is in China geboren. Hanna is de vierde dochter. Van hun ouders leerden zij hard te werken.

Hanna: „We zijn met vijf zussen. Mowie is de oudste, zij is in 1972 geboren in China.”

Mowie: „Toen ik een half jaar was ben ik met mijn ouders naar Nederland gekomen.”

Hanna: „Onze ouders hadden een restaurant in Ede. Voor hen was het werken werken werken, voor de kinderen was weinig tijd. Ik was de vierde dochter en werd nog voor mijn eerste verjaardag naar mijn oma in Leeuwarden gestuurd. Door haar werd ik opgevoed. Zij woonde in bij haar zoon en zijn vrouw.”

Mowie: „Oma was voor onze familie heel belangrijk.”

Hanna: „Een lieve, christelijke, zeer verzorgde dame. In China was ze in haar eentje met twee kinderen van haar dorp naar de stad gegaan. Toch Mo?”

Mowie: „Haar man was zeevaarder. Die zag ze om de zoveel jaar.”

Hanna: „Ze maakte haar eigen keuzes. Door haar hebben mijn moeder en oom meer kansen gekregen. En ook anderen om haar heen.”

Mowie: „Mijn moeder en oom zijn naar Nederland gegaan. Mijn oma is nagekomen via gezinshereniging. Oma, een moderne vrouw met gebonden voetjes.”

Hanna: „Dat hoefde toen al niet meer in China, maar ze wilde het zelf. Ze vond het mooi. Ook daarin ging ze haar eigen weg.”

Mowie: „Ik kan me weinig van mijn jeugd herinneren. Onze ouders werkten altijd heel hard, hè Han?”

Hanna: „Er was niet echt een opvoeding.”

Mowie: „Wij voedden onszelf op. Maar de liefde was er altijd. Later zag ik bij andere Chinese gezinnen dat het niet vaak voorkomt dat een moeder ‘ik hou van jou’ zegt tegen haar kinderen. Mijn moeder deed en doet dat wel.”

Hanna: „Vanaf groep drie woonde ik weer bij mijn ouders. Zij waren van Ede naar Leiden verhuisd. Maar de zaak in Leiden hebben ze toen verkocht. Het was een groot pand, veel te groot.”

Mowie: „Ze konden de kosten niet opbrengen.”

Hanna: „Mijn moeder ging op zoek naar een nieuwe zaak. Met bussen en treinen reisde ze het land af. Zij is de ondernemer in de familie. Ik denk dat ze dat heeft van haar moeder.”

Mowie: „Mijn vader is minder ondernemend, meer een huismus.”

Hanna: „Uiteindelijk kregen we weer een restaurant. In Medemblik, aan het IJsselmeer. Mowie zat op de heao maar daar is ze mee gestopt. Zij ging dat restaurant doen.”

Mowie: „Mijn ouders spraken niet zo goed Nederlands, ik ging hen helpen. Het mocht niet nog een keer fout gaan. Voor mij was het ook een uitweg. School ging niet zo lekker. Als je niet weet wat je wilt denk je: ik ga maar werken.”

Hanna: „Ik gaf me op voor de modevakschool, dat leek me leuk. Maar je moest van alles inleveren en ik had nog nooit wat gemaakt. Toen ben ik maar naar de Amsterdamse Academie voor Bank en Verzekeringen gegaan.”

Mowie: „Het zat niet in onze opvoeding om ons te ontplooien in wat we leuk vinden.”

Hanna: „Ik genoot van het studentenleven, maar de bankwereld was niets voor mij. Elk weekend ging ik in Medemblik werken in de zaak, net als mijn zussen.”

Mowie: „Het restaurant was een soort huiskamer, het bracht ons bij elkaar. Uiteindelijk is het overgenomen door alle zusjes.”

Hanna: „In 2011 is een van onze zussen overleden. De sterkste van ons vijven. Een heel mooie, lieve, intelligente vrouw. Daar had ik het best zwaar mee.”

Mowie: „Dat moesten we verwerken.”

Hanna: „Ik heb een paar jaar gereisd. Af en aan naar China. Tot Mowie aankwam met een restaurant in Utrecht.”

Mowie: „Ik was getrouwd en werkte in de groothandel van de familie van mijn man. Onze drie kinderen werden wat groter, ik wilde heel graag weer de horeca in.”

Hanna: „Het bleef kriebelen.”

Mowie: „‘Jasmijn en ik’ stond te koop, een intiem restaurant met een biologisch concept. De eigenaresse vond ons geschikt om het voort te zetten.”

Hanna: „Ik manage de voorkant: bediening, reserveringen et cetera.”

Mowie: „Ik begeleid de koks, onder meer een Thai, een Vietnamees en een Chinees. Ik kook zelf niet. Ik proef, ik probeer de smaak te bewaken.”

Hanna: „We werken allebei heel hard mee.”

Mowie: „Dat is wat je meekrijgt. Mijn moeder is in de zeventig maar werkt in Medemblik ook nog steeds mee. Wij zijn gelukkig als mensen blij bij ons vandaan komen.”

Hanna: „Soms krijgen we gasten die best sceptisch zijn…”

Mowie: „…zo van ‘waar ben ik nu beland’…”

Hanna: „…en als ze dan met een lach naar buiten gaan, ben ik blij.”

Mowie: „Dan hebben wij onze missie volbracht.”

